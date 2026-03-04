Acasă » Știri » Calendar Simulare Bacalaureat 2026. Când are loc fiecare probă în parte

De: Anca Chihaie 04/03/2026 | 14:07
Simularea examenului de Bacalaureat reprezintă anual unul dintre cele mai importante momente pentru elevii din clasele a XII-a și a XIII-a, oferind un reper clar al pregătirii înainte de examenul oficial. Organizată de Ministerul Educației și Cercetării, această simulare are rolul de a testa cunoștințele dobândite de elevi, dar și de a le oferi oportunitatea de a-și ajusta strategia de învățare în funcție de rezultatele obținute.

Pentru anul 2026, simularea probelor scrise va avea loc între 23 și 26 martie, acoperind toate disciplinele principale de examen. Prima probă, Limba și literatura română, este programată pentru 23 martie, iar elevii care studiază în limbile minorităților naționale vor susține proba de Limba și literatura maternă pe 26 martie. În ziua de 24 martie, va fi testată proba obligatorie a profilului, iar pe 25 martie, elevii vor susține proba la alegere a profilului și specializării.

Când vor primi elevii rezultatul la simulare

Rezultatele simulării vor fi publicate pe 16 aprilie, oferind elevilor un feedback detaliat asupra nivelului lor de pregătire. Aceste note nu contează oficial, însă sunt un instrument valoros pentru identificarea punctelor forte și a ariilor care necesită consolidare înainte de examenul final.

Disciplinele incluse în simularea Bacalaureat 2026
Simularea va acoperi toate disciplinele esențiale pentru Bacalaureat, atât la profilul real, cât și la cel umanist. Elevii vor fi testați la:

  • Limba și literatura română
  • Limba și literatura maternă
  • Matematică
  • Istorie
  • Fizică
  • Chimie
  • Biologie
  • Informatică
  • Geografie
  • Logică, argumentare și comunicare
  • Psihologie
  • Economie
  • Sociologie
  • Filosofie

Pregătirea competențelor va începe cu înscrierea candidaților între 2 și 4 iunie, iar cursurile pentru elevii din clasele terminale se vor încheia pe 4 iunie. Urmează evaluarea competențelor lingvistice în limba română (proba A) între 8 și 10 iunie, limba maternă (proba B) pe 10–11 iunie, competențele într-o limbă de circulație internațională (proba C) pe 11–12 iunie și competențele digitale (proba D) între 15 și 17 iunie.

Probele scrise vor începe pe 29 iunie cu Limba și literatura română și vor continua pe 30 iunie cu proba obligatorie a profilului, pe 2 iulie cu proba la alegere a profilului și specializării și pe 3 iulie cu Limba și literatura maternă. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, iar contestațiile pot fi depuse între 7 și 10 iulie, cu rezultatele finale comunicate pe 13 iulie.

