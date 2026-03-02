Vedetele din România care dețin apartamente în Dubai se tem de război: „Fiul meu a muncit 16 ore pe zi ca să achite ratele!”

Atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului au băgat spaima în vedetele din Romînia. Situația este una critică, celebritățile nu se simt în siguranță și consideră că există un pericol iminent ca reședințele pe care le dețin în această țară să devină ruine. Printre vedetele care au apartamente de lux în Dubai se numără și Victoraș Socaciu, fiul Marinei Almășan, Cătălin Botezatu și Cristi Borcea.

Pentru a își face viața mai ușoară și pentru a evita chiriile din timpul vacanțelor, mai multe celebrități au considerat că un apartament în Dubai ar fi mult mai potrivit. Totuși, casa de vacanță din Emiratele Unite Arabe s-ar putea dărâma oricând, având în vedere contextul politico-militar din regiune. Prețul locuințelor este unul uluitor și trece de valorile de 200.000 de euro.

Vedetele din România care dețin apartamente în Dubai

Fiul Marinei Almășan, Victoraș Socaciu, a muncit și 16 ore pe zi pentru a-și plăti o rată de 2.000 de euro lunar, a mărturisit mama sa. Îngrijorarea celei care i-a dat viață a atins cote maxime și a declarat că munca lui se poate nărui într-o clipită:

„Zăngăne geamurile unei locuințe pe care fiul meu și-a cumpărat-o greu, cu credit la bancă, muncind câte 16 ore pe zi, dar și-a cumpărat-o singur. Tatăl său nu a avut cum să-i fie aproape, mama – nu a avut cu ce, exceptând susținerea necondiționată”, a declarat Marina Almășan.

Cătălin Botezatu și-a achiziționat o locuință la mare înalțime, în care se regăsesc elemente care te duc cu gândul la o pădure ecuatorială. Designerul de modă a declarat că este spațioasă și că prețul a fost de 350.000 de euro.

„Este la etajul 54, are un view către ocean, dar și partea de oraș. La ultimul etaj e o grădină tropicală superbă, unde plouă, unde sunt păsări care zboară, sunt piscine artificiale, magazine, săli de evenimente, aș putea spune că următoarea prezentare o fac la mine acasă. Are un dressing mare, o baie mare, un living încăpător, niște dormitoare”, a spus Cătălin Botezatu.

O investiție uriașă în Dubai a fost făcută de Cristi Borcea, care a declarat că a cumpărat 4 apartamente pentru care a plătit o sumă de 6 milioane de euro.

„Am luat 4 apartamente. Am investit 6 milioane în Dubai acum trei ani”, a mărturisit anul trecut fostul acționar la Dinamo.

Printre vedetele care dețin apartamente în Dubai se numără și Adi de la Vâlcea, soții Claudia Puican și Armin Nicoară, Brigitte Pastramă și influencerița Andreea Bostănică. În ultimii ani, această locație a devenit o destinație de vacanță preferată pentru mulți români.

