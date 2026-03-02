Imagini sfâșietoare. Cum a reacționat Bella Santiago când și-a văzut soțul accidentându-se grav la Survivor, azi-noapte

Episodul din 1 martie 2026 al emisiunii Survivor a fost unul care i-a ținut pe telespectatori cu sufletul la gură. Doi membri din tribul Războinicilor au fost trimiși la duel, iar în timpul acestuia, situația a luat o întorsătură neașteptată. Nicu și Kaan au participat unul împotriva altuia la proba de eliminare, fiind aleși la votul colectiv și la votul posesorului de imunitate. Dar Nicu s-a accidentat la cea de-a treia intrare pe teren, cea pentru punctul de departajare, iar proba a fost suspendată.

În timpul celui de-al treilea joc, Nicu a suferit o lovitură la genunchi după ce a sărit peste un obstacol, chiar dacă în prima tură a avut un avantaj împotriva prietenului său, Adrian Kaan. Lovitura a fost puternică și Nicu a urlat de durere, iar membri tribului s-au grăbit să îl ajute. În tot acest timp, Bella Santiago, soția lui Nicu, privea imaginile dureroase cu partenerul ei aflat în agonie, fără să îi poată fi alături.

Cum a reacționat Bella Santiago când l-a văzut pe Nicu accidentat

Bella Santiago se afla în fața televizorului și își urmărea soțul participând la probele cursei de eliminare. Chiar dacă Nicu a câștigat primul punct, jocul s-a schimbat la a doua intrare pe teren. Kaan a egalat și cei doi concurenți au fost nevoiți să intre pentru a treia oară pe teren.

La scurt timp după începerea celui de-al treilea traseu, Nicu a călcat prost și a fost vizibil afectat de căzătura pe care a luat-o. Stările Bellei au trecut de la emoții profunde la agonie în numai câteva minute, iar imaginile în care jumătatea ei se afla la pământ, în chinuri, au afectat-o destul de grav pe aceasta.

Artista a stat cu sufletul la gură și a reacționat în timp real, întreg momentul fiind filmat. Atunci când a văzut că Nicu s-a prăbușit și tipă de durere, Bella nu s-a mai putut stăpâni și a început să plângă de mila acestuia. Ulterior, cântăreața a postat cadrele care i-au surprins starea, alături de un mesaj.

„În seara aceasta, soțul meu s-a accidentat la Survivor, în timpul probei. Este dureros pentru mine să-l văd suferind astfel. Din competitivitatea lui, a tras prea tare și a greșit câteva mișcări, ceea ce a dus la această accidentare. Tuturor oamenilor care vorbesc urât despre el, vă rog să ne respectați și pe noi, familia lui. Nu este o bucurie să vezi un om accidentat și să te bucuri pentru un show de televiziune. Lăsați răutatea și gândiți-vă cum ar fi dacă ar fi cineva din familia voastră. O seară frumoasă!”, a transmis Bella Santiago pe Instagram.

Citește și:

Bella Santiago, ”însărcinată” cu AI. Ce a ajuns să facă de dorul soțului, plecat la Survivor

Bella Santiago a recunoscut de ce Cav se ceartă cu Nicu la Survivor 2026: „Am înțeles că la casting s-au mai văzut acolo, au glumit și…”