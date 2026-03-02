Imagini sfâșietoare. Cum a reacționat Bella Santiago când și-a văzut soțul accidentându-se grav la Survivor, azi-noapte

Episodul din 1 martie 2026 al emisiunii Survivor a fost unul care i-a ținut pe telespectatori cu sufletul la gură. Doi membri din tribul Războinicilor au fost trimiși la duel, iar în timpul acestuia, situația a luat o întorsătură neașteptată. Nicu și Kaan au participat unul împotriva altuia la proba de eliminare, fiind aleși la votul colectiv și la votul posesorului de imunitate. Dar Nicu s-a accidentat la cea de-a treia intrare pe teren, cea pentru punctul de departajare, iar proba a fost suspendată.
În timpul celui de-al treilea joc, Nicu a suferit o lovitură la genunchi după ce a sărit peste un obstacol, chiar dacă în prima tură a avut un avantaj împotriva prietenului său, Adrian Kaan. Lovitura a fost puternică și Nicu a urlat de durere, iar membri tribului s-au grăbit să îl ajute. În tot acest timp, Bella Santiago, soția lui Nicu, privea imaginile dureroase cu partenerul ei aflat în agonie, fără să îi poată fi alături.
Bella Santiago se afla în fața televizorului și își urmărea soțul participând la probele cursei de eliminare. Chiar dacă Nicu a câștigat primul punct, jocul s-a schimbat la a doua intrare pe teren. Kaan a egalat și cei doi concurenți au fost nevoiți să intre pentru a treia oară pe teren.
La scurt timp după începerea celui de-al treilea traseu, Nicu a călcat prost și a fost vizibil afectat de căzătura pe care a luat-o. Stările Bellei au trecut de la emoții profunde la agonie în numai câteva minute, iar imaginile în care jumătatea ei se afla la pământ, în chinuri, au afectat-o destul de grav pe aceasta.
Artista a stat cu sufletul la gură și a reacționat în timp real, întreg momentul fiind filmat. Atunci când a văzut că Nicu s-a prăbușit și tipă de durere, Bella nu s-a mai putut stăpâni și a început să plângă de mila acestuia. Ulterior, cântăreața a postat cadrele care i-au surprins starea, alături de un mesaj.
„În seara aceasta, soțul meu s-a accidentat la Survivor, în timpul probei. Este dureros pentru mine să-l văd suferind astfel. Din competitivitatea lui, a tras prea tare și a greșit câteva mișcări, ceea ce a dus la această accidentare.
Tuturor oamenilor care vorbesc urât despre el, vă rog să ne respectați și pe noi, familia lui. Nu este o bucurie să vezi un om accidentat și să te bucuri pentru un show de televiziune. Lăsați răutatea și gândiți-vă cum ar fi dacă ar fi cineva din familia voastră. O seară frumoasă!”, a transmis Bella Santiago pe Instagram.
