Acasă » Știri » Imagini sfâșietoare. Cum a reacționat Bella Santiago când și-a văzut soțul accidentându-se grav la Survivor, azi-noapte

Imagini sfâșietoare. Cum a reacționat Bella Santiago când și-a văzut soțul accidentându-se grav la Survivor, azi-noapte

De: Iancu Tatiana 02/03/2026 | 09:05
Imagini sfâșietoare. Cum a reacționat Bella Santiago când și-a văzut soțul accidentându-se grav la Survivor, azi-noapte
Imagini sfâșietoare. Cum a reacționat Bella Santiago când și-a văzut soțul accidentându-se grav la Survivor, azi-noapte

Episodul din 1 martie 2026 al emisiunii Survivor a fost unul care i-a ținut pe telespectatori cu sufletul la gură. Doi membri din tribul Războinicilor au fost trimiși la duel, iar în timpul acestuia, situația a luat o întorsătură neașteptată. Nicu și Kaan au participat unul împotriva altuia la proba de eliminare, fiind aleși la votul colectiv și la votul posesorului de imunitate. Dar Nicu s-a accidentat la cea de-a treia intrare pe teren, cea pentru punctul de departajare, iar proba a fost suspendată.

În timpul celui de-al treilea joc, Nicu a suferit o lovitură la genunchi după ce a sărit peste un obstacol, chiar dacă în prima tură a avut un avantaj împotriva prietenului său, Adrian Kaan. Lovitura a fost puternică și Nicu a urlat de durere, iar membri tribului s-au grăbit să îl ajute. În tot acest timp, Bella Santiago, soția lui Nicu, privea imaginile dureroase cu partenerul ei aflat în agonie, fără să îi poată fi alături.

Cum a reacționat Bella Santiago când l-a văzut pe Nicu accidentat

Bella Santiago se afla în fața televizorului și își urmărea soțul participând la probele cursei de eliminare. Chiar dacă Nicu a câștigat primul punct, jocul s-a schimbat la a doua intrare pe teren. Kaan a egalat și cei doi concurenți au fost nevoiți să intre pentru a treia oară pe teren.

La scurt timp după începerea celui de-al treilea traseu, Nicu a călcat prost și a fost vizibil afectat de căzătura pe care a luat-o. Stările Bellei au trecut de la emoții profunde la agonie în numai câteva minute, iar imaginile în care jumătatea ei se afla la pământ, în chinuri, au afectat-o destul de grav pe aceasta.

Imagini sfâșietoare. Cum a reacționat Bella Santiago când și-a văzut soțul accidentându-se. SURSA FOTO: Captură Antena 1
Imagini sfâșietoare. Cum a reacționat Bella Santiago când și-a văzut soțul accidentându-se. SURSA FOTO: Captură Antena 1

Artista a stat cu sufletul la gură și a reacționat în timp real, întreg momentul fiind filmat. Atunci când a văzut că Nicu s-a prăbușit și tipă de durere, Bella nu s-a mai putut stăpâni și a început să plângă de mila acestuia. Ulterior, cântăreața a postat cadrele care i-au surprins starea, alături de un mesaj.

„În seara aceasta, soțul meu s-a accidentat la Survivor, în timpul probei. Este dureros pentru mine să-l văd suferind astfel. Din competitivitatea lui, a tras prea tare și a greșit câteva mișcări, ceea ce a dus la această accidentare.

Tuturor oamenilor care vorbesc urât despre el, vă rog să ne respectați și pe noi, familia lui. Nu este o bucurie să vezi un om accidentat și să te bucuri pentru un show de televiziune. Lăsați răutatea și gândiți-vă cum ar fi dacă ar fi cineva din familia voastră. O seară frumoasă!”, a transmis Bella Santiago pe Instagram.

Imagini sfâșietoare. Cum a reacționat Bella Santiago când și-a văzut soțul accidentându-se. SURSA FOTO: Bella Santiago/Instagram.
Imagini sfâșietoare. Cum a reacționat Bella Santiago când și-a văzut soțul accidentându-se. SURSA FOTO: Bella Santiago/Instagram.

Citește și:

Bella Santiago, ”însărcinată” cu AI. Ce a ajuns să facă de dorul soțului, plecat la Survivor

Bella Santiago a recunoscut de ce Cav se ceartă cu Nicu la Survivor 2026: „Am înțeles că la casting s-au mai văzut acolo, au glumit și…”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce a făcut Naba Salem cum a ajuns în România. Și-a dat un „reset” după eliminarea de la Survivor 2026
Știri
Ce a făcut Naba Salem cum a ajuns în România. Și-a dat un „reset” după eliminarea de la…
Vedetele din România care dețin apartamente în Dubai se tem de război: „Fiul meu a muncit 16 ore pe zi ca să achite ratele!”
Știri
Vedetele din România care dețin apartamente în Dubai se tem de război: „Fiul meu a muncit 16 ore…
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” /...
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau favorizați Piedone, Sebastian Vlădescu și alți deținuți VIP
Gandul.ro
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Român blocat în Abu Dhabi: „Suntem pe cont propriu, indiferent ce s-ar spune”
Adevarul
Român blocat în Abu Dhabi: „Suntem pe cont propriu, indiferent ce s-ar spune”
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa
Digi24
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile...
Cine este ayatollahul Arafi, omul care conduce acum Iranul
Mediafax
Cine este ayatollahul Arafi, omul care conduce acum Iranul
Parteneri
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele mai recente imagini cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Click.ro
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu...
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump
Digi 24
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce...
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Iran, printre cei mai mari producători auto din lume, dar aproape nimeni nu a auzit de mașinile IKCO și SAIPA. Cum arată și cât costă
Promotor.ro
Iran, printre cei mai mari producători auto din lume, dar aproape nimeni nu a auzit...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Avion de zeci de milioane de dolari american, prăbușit în Kuweit
go4it.ro
Avion de zeci de milioane de dolari american, prăbușit în Kuweit
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau favorizați Piedone, Sebastian Vlădescu și alți deținuți VIP
Gandul.ro
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau favorizați Piedone,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce a făcut Naba Salem cum a ajuns în România. Și-a dat un „reset” după eliminarea de la Survivor ...
Ce a făcut Naba Salem cum a ajuns în România. Și-a dat un „reset” după eliminarea de la Survivor 2026
Vedetele din România care dețin apartamente în Dubai se tem de război: „Fiul meu a muncit 16 ore ...
Vedetele din România care dețin apartamente în Dubai se tem de război: „Fiul meu a muncit 16 ore pe zi ca să achite ratele!”
Doliu în lumea muzicii. A murit legendarul cântăreț și compozitor Neil Sedaka
Doliu în lumea muzicii. A murit legendarul cântăreț și compozitor Neil Sedaka
Surpriză la Antena 1! Ce „Faimoasă” va intra în locul eliminatei Naba la Survivor, de ...
Surpriză la Antena 1! Ce „Faimoasă” va intra în locul eliminatei Naba la Survivor, de fapt
(P) Bine ai venit în HELL CITY, orașul condus de Michele Morrone
(P) Bine ai venit în HELL CITY, orașul condus de Michele Morrone
Câți bani a primit Naba Salem, de la Antena 1, pentru cele 8 săptămâni la Survivor 2026
Câți bani a primit Naba Salem, de la Antena 1, pentru cele 8 săptămâni la Survivor 2026
Vezi toate știrile
×