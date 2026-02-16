Bella Santiago a recunoscut de ce Cav se ceartă cu Nicu la Survivor 2026: „Am înțeles că la casting s-au mai văzut acolo, au glumit și…”

Bella Santiago a povestit în platoul emisiunii Dan Capatos Show despre viața din copilărie și cum experiențele acestea au modelat-o să fie puternică. Artista a crescut în Filipine, într-o casă foarte mică și într-un mediu unde a trebuit să facă față dificultăților de zi cu zi. CANCAN.ro are toate detaliile!

Artista a spus că, deși a avut oportunități în televiziune încă din copilărie, viața nu a fost deloc ușoară, dar spune că experiențele de la TV i-au oferit vizibilitate și respect. Vezi emisiunea integrală aici!

„Am zis că eu vreau să încerc. Mi-am dorit foarte mult să plec după ce am făcut 18 ani. Am plecat de acasă, din Filipine, am plecat în altă țară pentru un contract, să cânt cu o trupă. Am câștigat niște bani și i-am zis mamei: „eu o să strâng niște bani ca să cumpăr o casă pentru tine.” (…) Am fost cunoscută pentru că am fost la un concurs de cântat.”

Bella a discutat și despre dorința de a participa la reality-show-uri precum Survivor și Asia Express. Artista a spus că, deși probele fizice sunt dure, ea și-ar dori să încerce această experiență unică. Nu o sperie deloc traiul greu din junglă, lipsa mâncării sau faptul că trebuie să doarmă pe jos, deoarece așa a trăit în primii ani de viață.

Întrebată despre Nicu, soțul său, care se află în prezent la emisiunea Survivor 2026, Bella a spus că ce se vede la televizor nu reflectă întotdeauna realitatea. Artista este foarte mândră de parcursul jumătății sale, despre care a spus că vrea să mai slăbească puțin.

„Doamne-ajută! (n.r. să câștige Survivor) Doar că dorința mea este să mai slăbească. Este o competiție foarte dură. Ce vedem noi la TV nu este 100% ce vedem noi acolo. Nicu, când are dreptate, chiar vorbește. Îl cunosc. Noi suntem doi încăpățânați. Când s-a certat acolo, a avut dreptate. El a spus doar ce crede. Primesc mesaje de la prieteni și îmi spun că Nicu are dreptate, că unii vorbesc prost acolo. Trebuia să fie la Faimoși. Kaan este cel mai bun prieten al lui Nicu de la Survivor. Așa a zis Cav, că Nicu e soția lui Kaan. Nu știu (n.r. dacă în acuză de altă orientare). Omul vorbește prea mult, vrea să iasă în evidență și o dădea pe Nicu. Am înțeles că la casting s-au mai văzut acolo, au glumit și el, când a intrat, a dat în Nicu, crezând că e glumeț și ține. Dar normal că s-a supărat, acolo fac foamea și nici dulce nu au. Nicu face mâncare pentru Războinici, e ca un tată pentru toată lumea. Cav l-a făcut bu****iu de două ori așa că nu a gătit și pentru el. Nu a fost urât ce a făcut Nicu. Am văzut că, acum, Cav vorbește OK cu Nicu. Poate au mai vorbit acolo. Fata mea îmi spune că eu sunt primul hater al lui Nicu. Îl critic când mă uit la TV, să ia și el puncte că numai gura e de el. Sunt mândră de el”, a declarat Bella în fața lui Dan Capatos.

