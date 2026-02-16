Acasă » Știri » Bella Santiago a recunoscut de ce Cav se ceartă cu Nicu la Survivor 2026: „Am înțeles că la casting s-au mai văzut acolo, au glumit și…”

Bella Santiago a recunoscut de ce Cav se ceartă cu Nicu la Survivor 2026: „Am înțeles că la casting s-au mai văzut acolo, au glumit și…”

De: Simona Vlad 17/02/2026 | 00:52
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
11 poze
Vezi galeria foto

Bella Santiago a povestit în platoul emisiunii Dan Capatos Show despre viața din copilărie și cum experiențele acestea au modelat-o să fie puternică. Artista a crescut în Filipine, într-o casă foarte mică și într-un mediu unde a trebuit să facă față dificultăților de zi cu zi. CANCAN.ro are toate detaliile!

Artista a spus că, deși a avut oportunități în televiziune încă din copilărie, viața nu a fost deloc ușoară, dar spune că experiențele de la TV i-au oferit vizibilitate și respect. Vezi emisiunea integrală aici!

„Am zis că eu vreau să încerc. Mi-am dorit foarte mult să plec după ce am făcut 18 ani. Am plecat de acasă, din Filipine, am plecat în altă țară pentru un contract, să cânt cu o trupă. Am câștigat niște bani și i-am zis mamei: „eu o să strâng niște bani ca să cumpăr o casă pentru tine.” (…) Am fost cunoscută pentru că am fost la un concurs de cântat.”

Bella a discutat și despre dorința de a participa la reality-show-uri precum Survivor și Asia Express. Artista a spus că, deși probele fizice sunt dure, ea și-ar dori să încerce această experiență unică. Nu o sperie deloc traiul greu din junglă, lipsa mâncării sau faptul că trebuie să doarmă pe jos, deoarece așa a trăit în primii ani de viață.

De ce Cav se ceartă cu Nicu la Survivor 2026

Întrebată despre Nicu, soțul său, care se află în prezent la emisiunea Survivor 2026, Bella a spus că ce se vede la televizor nu reflectă întotdeauna realitatea. Artista este foarte mândră de parcursul jumătății sale, despre care a spus că vrea să mai slăbească puțin.

„Doamne-ajută! (n.r. să câștige Survivor) Doar că dorința mea este să mai slăbească. Este o competiție foarte dură. Ce vedem noi la TV nu este 100% ce vedem noi acolo. Nicu, când are dreptate, chiar vorbește. Îl cunosc. Noi suntem doi încăpățânați. Când s-a certat acolo, a avut dreptate. El a spus doar ce crede. Primesc mesaje de la prieteni și îmi spun că Nicu are dreptate, că unii vorbesc prost acolo.

Trebuia să fie la Faimoși. Kaan este cel mai bun prieten al lui Nicu de la Survivor. Așa a zis Cav, că Nicu e soția lui Kaan. Nu știu (n.r. dacă în acuză de altă orientare). Omul vorbește prea mult, vrea să iasă în evidență și o dădea pe Nicu. Am înțeles că la casting s-au mai văzut acolo, au glumit și el, când a intrat, a dat în Nicu, crezând că e glumeț și ține. Dar normal că s-a supărat, acolo fac foamea și nici dulce nu au. Nicu face mâncare pentru Războinici, e ca un tată pentru toată lumea. Cav l-a făcut bu****iu de două ori așa că nu a gătit și pentru el. Nu a fost urât ce a făcut Nicu.

Am văzut că, acum, Cav vorbește OK cu Nicu. Poate au mai vorbit acolo. Fata mea îmi spune că eu sunt primul hater al lui Nicu. Îl critic când mă uit la TV, să ia și el puncte că numai gura e de el. Sunt mândră de el”, a declarat Bella în fața lui Dan Capatos.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI:

De ce a participat Bella Santiago la Eurovision 2026, deși nu își dorea acest lucru. Cine a împins-o de la spate: „Hai, mai încearcă și tu o dată”

Mama Bellei Santiago, imobilizată la pat: „Nu mai poate să meargă deloc.” De ce nu vine în România?

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Știri
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu…
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după...
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un bărbat
Adevarul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase...
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de...
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după...
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat la 56 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
Click.ro
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen...
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Digi 24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din...
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Digi24
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
go4it.ro
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor ...
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor meteo
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt ...
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt tăcerea, scandalul escaladează!
Vezi toate știrile
×