De ce a participat Bella Santiago la Eurovision 2026, deși nu își dorea acest lucru. Cine a împins-o de la spate: „Hai, mai încearcă și tu o dată"

De: Simona Vlad 17/02/2026 | 00:27
Sursa foto: Instagram / Bella Santiago
Bella Santiago a venit în platoul emisiunii Dan Capatos Show pentru a povesti despre experiența ei la Eurovision și despre provocările întâmpinate în trecut. Artista a dezvăluit că participarea a lăsat-o dezamăgită, după ce, deși ajunsese în finală, a primit zero puncte de la un juriu internațional. CANCAN.ro are declarațiile artistei în exclusivitate!

Cu toate acestea, Bella a povestit că sprijinul fanilor și al prietenilor a fost decisiv pentru decizia de a reveni. Mesajele primite au fost încurajatoare și au motivat-o să lucreze la o piesă nouă. Vezi emisiunea integrală aici!

„Am fost la Eurovision și am fost în finală, doar că am primit zero puncte de un juriu care a venit din altă țară. De atunci am zis „nu mai, mă, nu mai mă întorc niciodată la Eurovision.” (…) Anul ăsta chiar am primit multe mesaje de la fanii emisiunii. Mi-au zis: „hai, mai încearcă și tu o dată, poate o să fie mult mai bine.” Și am făcut piesa, am scris eu și am căutat studiouri ca să mă ajute.”

De ce a participat Bella Santiago la Eurovision 2026

Despre piesa sa, Bella a spus că este foarte mulțumită de rezultat și că a integrat elemente autentice românești. Artista și-a dorit să transmită un mesaj puternic și să reprezinte România cu mândrie.

„Sunt foarte mulțumită de piesă pentru că am adaptat muzică autentică românească și am și numit-o Romania Queen. Eu sunt născută de ziua României.”

Când a aflat că nu s-a calificat în finală, emoția a fost uriașă. Vestea i-a fost dată cântăreței chiar de către un colaborator de-al său.

„Când au anunțat finaliștii, m-a sunat chiar băiatul la care am făcut eu piesa. Mi-a zis că nu am intrat în finală. Conduceam și am zis doar nu pot să cred, atât.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

Mama Bellei Santiago, imobilizată la pat: „Nu mai poate să meargă deloc.” De ce nu vine în România?

Ce mesaj a transmis Bella Santiago după ce a ratat finala Selecției Naționale Eurovision 2026: „Sunt dezamăgită”

