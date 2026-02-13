Acasă » Știri » Ce mesaj a transmis Bella Santiago după ce a ratat finala Selecției Naționale Eurovision 2026: „Sunt dezamăgită”

Ce mesaj a transmis Bella Santiago după ce a ratat finala Selecției Naționale Eurovision 2026: „Sunt dezamăgită”

De: Andreea Stăncescu 13/02/2026 | 14:01
Ce mesaj a transmis Bella Santiago după ce a ratat finala Selecției Naționale Eurovision 2026: „Sunt dezamăgită”
Bella Santiago, detalii despre Eurovision / Sursa foto: Facebook

Bella Santiago este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din România, reușind de-a lungul timpului să își construiască o carieră solidă în industria muzicală. În 2018 a câștigat X Factor și de atunci a reușit să intre în inimile fanilor datorită talentului său. Cântăreața a ratat finala Selecției Naționale Eurovision 2026 și este foarte dezamăgită de întreaga situație 

Bella Santiago nu a reușit să se califice în finala Selecției Naționale pentru Eurovision 2026, iar vestea a fost primită cu multă dezamăgire de artistă și de fanii săi. La scurt timp după anunțul oficial, cântăreața a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care și-a exprimat tristețea, dar și recunoștința față de cei care au susținut-o.

Chiar dacă rezultatul nu a fost cel așteptat, mesajul transmis de Bella Santiago arată că nu intenționează să renunțe la visurile sale. Determinarea și legătura puternică pe care o are cu publicul par să fie principalele motive care o motivează să meargă mai departe.

„Nu am reușit să intru în finala Eurovision anul acesta. Sunt dezamăgită și recunosc că mă doare. Am pus mult suflet, multă muncă și multă speranță în acest moment. Dar vreau să vă mulțumesc din inimă tuturor celor care ați crezut în mine, care m-ați susținut și mi-ați trimis mesaje frumoase. Încrederea voastră înseamnă enorm. Drumul meu nu se oprește aici. Vă iubesc și vă sunt recunoscătoare pentru tot sprijinul vostru. Vă iubesc”, a scris Bella Santiago pe rețelele de socializare.

Foto: Facebook

Cine sunt finaliștii de la Eurovision

Joi, 12 februarie 2026, TVR a făcut publică lista celor 10 finaliști care vor concura la Eurovision 2026. În acest an, competiția a fost una extrem de strânsă, având în total 68 de participanți, însă doar zece dintre ei au reușit să impresioneze juriul și să ajungă în etapa decisivă.

Un element de noutate este faptul că unul dintre concurenți va fi salvat direct de public, oferindu-le telespectatorilor șansa de a influența parcursul competiției. Cei 10 artiști selectați vor putea fi urmăriți în Marea Finală, programată pentru miercuri, 4 martie, eveniment care va fi transmis în direct la TVR. Atunci se va decide reprezentantul României la Eurovision 2026.

  1. Alejandro Zandes & Emil Rengle („Bailando Solo”),
  2. Alexandra Căpitănescu („Choke Me”)
  3. Edward Maya x LavBbe x Costi („Everybody Needs Somebody”)
  4. Emy Alupei („Tili Bom”)
  5. HVNDS („HVNDS – DOR”)
  6. Monica Odagiu („Fereastră Pentru Un Orb”)
  7. Olivia Addams („Croco”)
  8. Robert Lukian („Fire to the lies”)
  9. Vanu („Therapy Enemy”)
  10. Yguana („Happy Birthday”)

CITEȘTE ȘI: Emisiunea de la PRO TV la care Mihai Trăistariu susține că a fost înscris fără să știe: „Care ești, mă, glumețule?!”

Nicu de la Survivor, amenințat cu divorțul, din România, de Bella Santiago: „Dacă faci asta, plec înapoi în Filipine!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Probleme de sănătate pentru Mara Bănică! A fost chemată și ambulanța: „Am izbucnit în plâns”
Știri
Probleme de sănătate pentru Mara Bănică! A fost chemată și ambulanța: „Am izbucnit în plâns”
Statul vrea adăposturi civile funcționale în blocuri. În prezent, multe sunt degradate sau folosite ca boxe
Știri
Statul vrea adăposturi civile funcționale în blocuri. În prezent, multe sunt degradate sau folosite ca boxe
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Mediafax
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Când și unde va ninge în România în zilele următoare. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
Când și unde va ninge în România în zilele următoare. Meteorologii ANM, prognoză...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu...
„Nu mai e ca înainte”. Mărturiile românilor dintr-o țară europeană renumită până de curând pentru nivelul de trai
Adevarul
„Nu mai e ca înainte”. Mărturiile românilor dintr-o țară europeană renumită până de...
Incendiu puternic în Capitală. Un om a murit, altul este rănit, după ce au rămas blocați într-o mașină electrică
Digi24
Incendiu puternic în Capitală. Un om a murit, altul este rănit, după ce...
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți la bord
Mediafax
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți...
Parteneri
Ce s-a ales de Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu! A dispărut din lumina reflectoarelor. Face furori la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu! A dispărut din...
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cei doi români arestați de FSB și „dezbrăcați la piele” au lăudat Rusia în zeci de ore de filmări: „E libertate aici”
Digi 24
Cei doi români arestați de FSB și „dezbrăcați la piele” au lăudat Rusia în zeci...
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert:...
Rostec trimite BMP-3 către Rusia. Ajută în Ucraina sau ajung la „cimitirul” de 800 de unități distruse?
Promotor.ro
Rostec trimite BMP-3 către Rusia. Ajută în Ucraina sau ajung la „cimitirul” de 800 de...
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Ucraina a lăsat în „offside” mândria Rusiei. Adio, 5 miliarde de dolari?
go4it.ro
Ucraina a lăsat în „offside” mândria Rusiei. Adio, 5 miliarde de dolari?
Cum arată ultima suflare a unei stele aflate pe moarte?
Descopera.ro
Cum arată ultima suflare a unei stele aflate pe moarte?
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Când și unde va ninge în România în zilele următoare. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
Când și unde va ninge în România în zilele următoare. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Probleme de sănătate pentru Mara Bănică! A fost chemată și ambulanța: „Am izbucnit în plâns”
Probleme de sănătate pentru Mara Bănică! A fost chemată și ambulanța: „Am izbucnit în plâns”
Statul vrea adăposturi civile funcționale în blocuri. În prezent, multe sunt degradate sau folosite ...
Statul vrea adăposturi civile funcționale în blocuri. În prezent, multe sunt degradate sau folosite ca boxe
Indexarea pensiilor cu inflația. Începe un mare proces după decizia de a nu crește pensiile de la ...
Indexarea pensiilor cu inflația. Începe un mare proces după decizia de a nu crește pensiile de la 1 ianuarie
Viața a trei zodii se schimbă de astăzi, 13 februarie. Vor fi modificări semnificative
Viața a trei zodii se schimbă de astăzi, 13 februarie. Vor fi modificări semnificative
Cristina a dispărut în urmă cu 3 ani. Mama îndurerată nu a renunțat și încă o caută
Cristina a dispărut în urmă cu 3 ani. Mama îndurerată nu a renunțat și încă o caută
Misterul sunetului care a speriat cercetătorii de la NASA. Ce s-a descoperit în cea mai adâncă groapă ...
Misterul sunetului care a speriat cercetătorii de la NASA. Ce s-a descoperit în cea mai adâncă groapă săpată de oameni
Vezi toate știrile
×