Ce mesaj a transmis Bella Santiago după ce a ratat finala Selecției Naționale Eurovision 2026: „Sunt dezamăgită”

Bella Santiago este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din România, reușind de-a lungul timpului să își construiască o carieră solidă în industria muzicală. În 2018 a câștigat X Factor și de atunci a reușit să intre în inimile fanilor datorită talentului său. Cântăreața a ratat finala Selecției Naționale Eurovision 2026 și este foarte dezamăgită de întreaga situație

Bella Santiago nu a reușit să se califice în finala Selecției Naționale pentru Eurovision 2026, iar vestea a fost primită cu multă dezamăgire de artistă și de fanii săi. La scurt timp după anunțul oficial, cântăreața a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care și-a exprimat tristețea, dar și recunoștința față de cei care au susținut-o.

Chiar dacă rezultatul nu a fost cel așteptat, mesajul transmis de Bella Santiago arată că nu intenționează să renunțe la visurile sale. Determinarea și legătura puternică pe care o are cu publicul par să fie principalele motive care o motivează să meargă mai departe.

„Nu am reușit să intru în finala Eurovision anul acesta. Sunt dezamăgită și recunosc că mă doare. Am pus mult suflet, multă muncă și multă speranță în acest moment. Dar vreau să vă mulțumesc din inimă tuturor celor care ați crezut în mine, care m-ați susținut și mi-ați trimis mesaje frumoase. Încrederea voastră înseamnă enorm. Drumul meu nu se oprește aici. Vă iubesc și vă sunt recunoscătoare pentru tot sprijinul vostru. Vă iubesc”, a scris Bella Santiago pe rețelele de socializare.

Cine sunt finaliștii de la Eurovision

Joi, 12 februarie 2026, TVR a făcut publică lista celor 10 finaliști care vor concura la Eurovision 2026. În acest an, competiția a fost una extrem de strânsă, având în total 68 de participanți, însă doar zece dintre ei au reușit să impresioneze juriul și să ajungă în etapa decisivă.

Un element de noutate este faptul că unul dintre concurenți va fi salvat direct de public, oferindu-le telespectatorilor șansa de a influența parcursul competiției. Cei 10 artiști selectați vor putea fi urmăriți în Marea Finală, programată pentru miercuri, 4 martie, eveniment care va fi transmis în direct la TVR. Atunci se va decide reprezentantul României la Eurovision 2026.

Alejandro Zandes & Emil Rengle („Bailando Solo”), Alexandra Căpitănescu („Choke Me”) Edward Maya x LavBbe x Costi („Everybody Needs Somebody”) Emy Alupei („Tili Bom”) HVNDS („HVNDS – DOR”) Monica Odagiu („Fereastră Pentru Un Orb”) Olivia Addams („Croco”) Robert Lukian („Fire to the lies”) Vanu („Therapy Enemy”) Yguana („Happy Birthday”)

CITEȘTE ȘI: Emisiunea de la PRO TV la care Mihai Trăistariu susține că a fost înscris fără să știe: „Care ești, mă, glumețule?!”

Nicu de la Survivor, amenințat cu divorțul, din România, de Bella Santiago: „Dacă faci asta, plec înapoi în Filipine!”