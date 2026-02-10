Acasă » Știri » Nicu de la Survivor, amenințat cu divorțul, din România, de Bella Santiago: „Dacă faci asta, plec înapoi în Filipine!”

De: Simona Tudorache 10/02/2026 | 16:37
Bella Santiago se împacă greu cu lipsa soțului ei de acasă, Nicu Grigore concurează în aceste zile la Survivor. Artista îl urmărește cu sufletul la gură pe partenerul ei de viață în competiție.

E uimită de evoluția lui, dar și de felul în care alege să se impună în fața celorlalți. Nicu Grigore nu lasă nimic neplătit, de aceea ajunge să aibă conflicte cu ceilalți. Întrebată într-o emisiune dacă se comportă brutal și cu ea, Bella a răspuns pe un ton amenințător:

„Dacă face asta, eu am pașaport la mine. Plec înapoi la mine acasă, înapoi, că am și eu casă în Filipine. Și mă duc acolo și te las!?”, a răspuns răspicat Bella Santiago.

Bella Santiago și Nicu Grigore, fost sportiv de performanță și terapeut, s -au cunoscut în septembrie 2017. Nicu a ascultat-o cântând și și-a luat inima în dinți să o cucerească. Un an mai târziu a făcut marea cerere. S-au căsătorit civil, chiar înainte ca aceasta să câștige marele premiu la X Factor, iar în 2023 au avut parte de o nuntă de vis. Cei doi și fata Bellei, Kescielle, formează o familie frumoasă. Cei doi vor acum să își termine casa pe care o au în construcție și să aibă și alți copii.

Ce spune Bella Santiago  despre soțul ei

Bella Santiago susține că, în ciuda impulsivității, soțul ei are un caracter frumos, iar ei i-a fost întotdeauna aproape. Solista speră că îl va avea alături pe Nicu la selecția națională Eurovision, după ce piesa ei a intrat în concurs.

„Mi-am imaginat deja spectacolul din Viena cu dansatori, lumini, show. Până atunci, Doamne-ajută să fie și soțul acasă. Îi simt lipsa, mai ales în momentele astea. Am nevoie de sprijinul lui. Astăzi i-am simțit lipsa și mai mult, căci de obicei el are grijă de mine. Chiar dacă i-am avut pe băieți alături de mine la audiții (n.r. – băieții din trupă), i-am simțit lipsa lui Nicu”, a spus ea pentru Libertatea.

Bella Santiago vrea la Eurovision

Bella Santiago vrea să reprezinte România în Austria. Artista a scris o piesă și speră că șansele vor fi de partea ei.

„Am avut mari emoții. De o lună pregătesc această piesă. Este o piesă scrisă de mine. Am vrut să cânt o piesă de-a mea, pentru că am vrut să simt fiecare cuvânt pe care îl cânt”, a mai spus ea.

