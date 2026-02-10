Shakira a căzut pe scenă în timpul unui concert. Gestul de după i-a impresionat pe fani

Cântăreața columbiană Shakira a suferit o căzătură urâtă în timpul unui concert live, în acest weekend, artista scrântindu-și glezna în mijlocul spectacolului.

Vedeta columbiană, în vârstă de 49 de ani, cânta sâmbătă în San Salvador, când în mijlocul unei piese a călcat strâmb și a căzut pe scenă, scrie The Sun.

În timp ce cânta hitul ei „Si Te Vas” în timpul concertului, Shakira traversa scena când glezna dreaptă i s-a răsucit brusc. Apoi, artista columbiană s-a prăbușit complet pe o parte, căzând în cot cu tot cu stativul pentru microfon. În acel moment, Shakira s-a oprit din cântat.

Decizia luată de Shakira i-a surprins pe fani

Deși de-a lungul vremii au mai existat cazuri de artiști care au căzut în timpul spectacolelor și care au întârziat concertul sau, mai rău, l-au anulat. Însă Shakira a dat dovadă de profesionalism și s-a ridicat rapid, reușind să ducă piesa la capăt.

Văzând partea amuzantă a accidentului, Shakira a distribuit ulterior clipul pe Instagram Stories, scriind în spaniolă: „Nu vă faceți griji, sunt făcută din cauciuc”.

Reprezentația a făcut parte din turneul ei mondial Las Mujeres Ya No Lloran, spectacolul marcând prima sa reprezentație în San Salvador. Artista își va încheia turneul în Abu Dhabi pe 4 aprilie.

Turneul a început anul trecut și a fost confirmat ca fiind cel mai mare turneu feminin din 2025, atât din punct de vedere al încasărilor la box office, cât și al vânzărilor de bilete.

Chiar dacă Shakira nu a părut deloc afectată de căzătura din timpul concertului din El Salvador, fanii ei au fost îngrijorați pentru ea. Pe rețelele de socializare au apărut o mulțime de comentarii, inclusiv ale celor care au participat la concert, care au spus că s-au speriat când au văzut-o pe artistă că se prăbușește.

„Sperăm că a fost doar o simplă entorsă și că se simte bine”, „Niciun moment neașteptat nu poate diminua strălucirea Shakirei. Să vedeți cât de repede s-a ridicat și a continuat spectacolul după ce a alunecat și a căzut pe scena din El Salvador”, „Nu este doar o artistă, este o luptătoare! Dar, te rog, ai grijă de tine, Shakira”, au scris fanii.

CITEȘTE ȘI:

Andra Gogan, dezvăluiri inedite despre întâlnirea cu Shakira. Ce a spus celebra artistă despre România

Regele Charles intervine în scandalul Epstein. Monarhul e „pregătit să sprijine” autoritățile în ancheta care îl vizează pe fratele său