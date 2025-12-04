Acasă » Știri » Andra Gogan, dezvăluiri inedite despre întâlnirea cu Shakira. Ce a spus celebra artistă despre România

De: David Ioan 04/12/2025 | 23:44
Andra Gogan, întâlnire memorabilă cu Shakira/ Sursa foto: Tiktok

Artista Andra Gogan, în vârstă de 27 de ani, a povestit recent, în cadrul emisiunii Un show păcătos, despre momentul special în care a avut ocazia să se întâlnească cu celebra cântăreață Shakira.

Artista română, stabilită în Statele Unite, a dezvăluit că a discutat cu vedeta internațională și chiar a învățat-o câteva cuvinte în limba română.

Andra Gogan, față în față cu Shakira

Cariera Andrei Gogan se află într-o ascensiune constantă pe plan internațional. Stabilită în America, ea a reușit să se facă remarcată și să participe la evenimente alături de nume mari din industria muzicală, precum Jason Derulo sau Shakira.

Întâlnirea cu artista columbiană a fost pentru Andra un moment deosebit, pe care l-a împărtășit cu publicul din România.

Andra Gogan a colaborat cu nume mari din industria muzicală internaţională

Vedeta a mărturisit că Shakira i-a lăsat o impresie puternică prin naturalețea și simplitatea sa. Mai mult, Andra a subliniat faptul că cele două au aceeași înălțime, ceea ce a făcut ca apropierea dintre ele să fie și mai firească.

„Avem exact aceeași înălțime, 1,60 metri (…) O iubesc foarte mult, adică îmi e tare dragă (…) E umană, m-am simțit foarte naturală alături de ea“, a declarat Andra Gogan în cadrul emisiunii.

Artista română a explicat că Shakira este o persoană caldă și prietenoasă, ceea ce a făcut ca discuția dintre ele să decurgă într-un mod relaxat. Întâlnirea a fost pentru Andra nu doar o experiență profesională, ci și una personală, care i-a confirmat admirația față de cântăreața columbiană.

Ce mesaj a transmis Shakira despre România

În cadrul aceleiași emisiuni, Andra Gogan a dezvăluit și ce părere are Shakira despre România. Potrivit artistei, vedeta internațională i-a transmis că apreciază foarte mult țara noastră și că își dorește să ajungă mai des aici.

„Mi-a spus că iubește România și că vrea să vină aici la mai multe concerte. Am învățat-o și limba română“, a mai spus Andra Gogan.

Aceste declarații au stârnit interesul fanilor, care au primit cu entuziasm vestea că Shakira ar putea să își intensifice prezența pe scenele din România.Învățarea unor cuvinte în limba română a fost un gest simbolic, dar plin de semnificație, care arată deschiderea artistei columbiene față de cultura și publicul românesc.

Întâlnirea dintre Andra Gogan și Shakira confirmă încă o dată faptul că artista română reușește să se facă remarcată în cercuri internaționale și să construiască legături cu vedete de talie mondială. Experiența sa reprezintă un pas important în consolidarea carierei și o dovadă a succesului pe care îl are dincolo de granițele țării.

