Momentul în care Andra Gogan și-a văzut visul cu ochii. Videoclipul alături de Shakira a devenit viral

Andra Gogan a dat lovitura! Influencerița și-a îndeplinit unul dintre marile visuri. Stabilită de ceva timp în Los Angeles, românca a ajuns să stea la masă cu unele dintre cele mai mari staruri internaționale. De data aceasta, Andra Gogan a ajuns chiar lângă celebra Shakira. Imaginile cu cele două au devenit virale.

După ce în urmă cu ceva timp participa la ziua de naștere a lui Jason Derulo, acum Andra Gogan s-a filmat alături de Shakira. Influencerița a reușit astfel să își îndeplinească o mare dorință. Visa de multă vreme să o întâlnească pe cântăreață, iar acum a avut ocazia să facă asta.

Cele două s-au întâlnit la unul dintre evenimentele de promovare a filmului Zootopia 2. Shakira a reluat rolul personajului Gazelle, renumita pop-stară din metropola animată. În plus, ea interpretează o nouă melodie originală intitulată „Zoo”, creată împreună cu Ed Sheeran și Blake Slatkin.

Andra Goga a întâlnit-o pe Shakira și nu lăsat-o să scape prea ușor. Cele două s-au filmat împreună, iar imaginile au devenit virale. Clipul a adunat imediat o mulțime de aprecieri.

„Nu există cuvinte care să descrie ce am simțit când am întâlnit-o pe Shakira. Mulțumesc Walt Disney Animation Studios pentru această ocazie. Ascultați noua ei piesă în #Zootopia2 – doar în cinematografe, din 26 noiembrie! O să o iubiți, promit!”, a scris Andra Gogoan, în dreptul imaginilor cu Shakira.

Andra Gogan, invitată la ziua de naștere a lui Jason Derulo

Recent, Jason Derulo și-a serbat ziua de naștere cu fast. Acesta a dat o petrecere impresionantă în vila sa din Los Angele. Evenimentul a reunit creatori de conținut și vedete din diverse colțuri ale lumii, iar printre aceștia s-a numărat și Andra Gogan.

„Am fost invitată la ziua lui Jason Derulo (…) Are o casă imensă, există un acvariu cu rechini în podea, are propriul lui teren de baschet, şerpi (…) A fost o petrecere ca în filme. Noi am avut acces și în zona VIP (…) A fost o experiență super”, a spus Andra Gogan.

Decizia luată de Andra Gogan, după ce a lansat trilogia fenomen Sirenele! A aşteptat acest moment cu nerăbdare: „E vorba despre o viață…”

Teroarea prin care a trecut Andra Gogan pe platourile de filmare: ”85 de viespi!” Cum a reacționat artista și cine a scos-o din impas?! ”A durat aproape șase luni”

Foto: Instagram