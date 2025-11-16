Acasă » Știri » Momentul în care Andra Gogan și-a văzut visul cu ochii. Videoclipul alături de Shakira a devenit viral

Momentul în care Andra Gogan și-a văzut visul cu ochii. Videoclipul alături de Shakira a devenit viral

De: Alina Drăgan 16/11/2025 | 18:18
Andra Goga a întâlnit-o pe Shakira /Foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Andra Gogan a dat lovitura! Influencerița și-a îndeplinit unul dintre marile visuri. Stabilită de ceva timp în Los Angeles, românca a ajuns să stea la masă cu unele dintre cele mai mari staruri internaționale. De data aceasta, Andra Gogan a ajuns chiar lângă celebra Shakira. Imaginile cu cele două au devenit virale.

După ce în urmă cu ceva timp participa la ziua de naștere a lui Jason Derulo, acum Andra Gogan s-a filmat alături de Shakira. Influencerița a reușit astfel să își îndeplinească o mare dorință. Visa de multă vreme să o întâlnească pe cântăreață, iar acum a avut ocazia să facă asta.

Cele două s-au întâlnit la unul dintre evenimentele de promovare a filmului Zootopia 2. Shakira a reluat rolul personajului Gazelle, renumita pop-stară din metropola animată. În plus, ea interpretează o nouă melodie originală intitulată „Zoo”, creată împreună cu Ed Sheeran și Blake Slatkin.

Andra Goga a întâlnit-o pe Shakira și nu lăsat-o să scape prea ușor. Cele două s-au filmat împreună, iar imaginile au devenit virale. Clipul a adunat imediat o mulțime de aprecieri.

Tabel exclusiv pentru bărbați | Câte kilograme ar trebui să ai, în funcție de vârstă și de înălțime
Tabel exclusiv pentru bărbați | Câte kilograme ar trebui să ai, în funcție...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

„Nu există cuvinte care să descrie ce am simțit când am întâlnit-o pe Shakira. Mulțumesc Walt Disney Animation Studios pentru această ocazie. Ascultați noua ei piesă în #Zootopia2 – doar în cinematografe, din 26 noiembrie! O să o iubiți, promit!”, a scris Andra Gogoan, în dreptul imaginilor cu Shakira.

Andra Goga a întâlnit-o pe Shakira /Foto: Captură Instagram

Andra Gogan, invitată la ziua de naștere a lui Jason Derulo

Recent, Jason Derulo și-a serbat ziua de naștere cu fast. Acesta a dat o petrecere impresionantă în vila sa din Los Angele. Evenimentul a reunit creatori de conținut și vedete din diverse colțuri ale lumii, iar printre aceștia s-a numărat și Andra Gogan.

„Am fost invitată la ziua lui Jason Derulo (…) Are o casă imensă, există un acvariu cu rechini în podea, are propriul lui teren de baschet, şerpi (…) A fost o petrecere ca în filme. Noi am avut acces și în zona VIP (…) A fost o experiență super”, a spus Andra Gogan.

Decizia luată de Andra Gogan, după ce a lansat trilogia fenomen Sirenele! A aşteptat acest moment cu nerăbdare: „E vorba despre o viață…”

Teroarea prin care a trecut Andra Gogan pe platourile de filmare: ”85 de viespi!” Cum a reacționat artista și cine a scos-o din impas?! ”A durat aproape șase luni”

 

Foto: Instagram

Tags:
Iți recomandăm
Maurice Munteanu și-a pierdut cumpătul la Antena 1, din cauza unei concurente: ”Ați luat-o razna rău de tot”
Știri
Maurice Munteanu și-a pierdut cumpătul la Antena 1, din cauza unei concurente: ”Ați luat-o razna rău de tot”
Ai Revolut? Mare atenție, ești pasibil de fraudă prin apel telefonic
Știri
Ai Revolut? Mare atenție, ești pasibil de fraudă prin apel telefonic
Un polițist s-a împușcat în cap într-un apartament din Giurgiu
Mediafax
Un polițist s-a împușcat în cap într-un apartament din Giurgiu
Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și...
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
O limbă europeană, la o generație distanță de dispariție: „Sunt absolut înconjurați de engleză”
Adevarul
O limbă europeană, la o generație distanță de dispariție: „Sunt absolut înconjurați de...
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează...
Tragedii cu repetiție, la stomatologie și la maternitate. Rogobete: peste 20 de clinici care nu respectă normele, închise
Mediafax
Tragedii cu repetiție, la stomatologie și la maternitate. Rogobete: peste 20 de clinici...
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Click.ro
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”...
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că peste o săptămână se face 10 lei. N-are cum”
Digi 24
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a rezolvat unul din marile mistere ale matematicii
Digi24
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, potrivit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Maurice Munteanu și-a pierdut cumpătul la Antena 1, din cauza unei concurente: ”Ați luat-o razna ...
Maurice Munteanu și-a pierdut cumpătul la Antena 1, din cauza unei concurente: ”Ați luat-o razna rău de tot”
Ai Revolut? Mare atenție, ești pasibil de fraudă prin apel telefonic
Ai Revolut? Mare atenție, ești pasibil de fraudă prin apel telefonic
Lydia, o învățătoare de doar 32 de ani, a fost găsită moartă, în pat. Ce s-a întâmplat cu ea
Lydia, o învățătoare de doar 32 de ani, a fost găsită moartă, în pat. Ce s-a întâmplat cu ea
Bosniacii, jigniri fără precedent pentru Mircea Lucescu! Cum l-au numit
Bosniacii, jigniri fără precedent pentru Mircea Lucescu! Cum l-au numit
Andreea Bălan se uită la Victor Cornea ca la un zgârie-nori! Dragostea nu ține cont de centimetri
Andreea Bălan se uită la Victor Cornea ca la un zgârie-nori! Dragostea nu ține cont de centimetri
Colegii Ștefaniei Szabo au pornit o anchetă internă! Detalii de ultima oră despre fostul soț al ...
Colegii Ștefaniei Szabo au pornit o anchetă internă! Detalii de ultima oră despre fostul soț al acesteia
Vezi toate știrile
×