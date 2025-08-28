Acasă » Exclusiv » Fostul iubit a dat-o în judecată pe Andra Gogan din cauza unui sărut de 160.000 de euro!

Fostul iubit a dat-o în judecată pe Andra Gogan din cauza unui sărut de 160.000 de euro!

De: Keva Iosif 28/08/2025 | 23:40
Fostul iubit al Andrei Gogan, Ștefan Iulian Lemnaru, a cerut oprirea difuzării lungmetrajului în care apare artista și revendică  800.000 de lei, echivalentul a 160.000 de euro, pentru contribuția sa la producție, incusiv pentru un…. sărut! CANCAN.RO  are detalii incendiare în rândurile de mai jos!

Lemnaru Ștefan Iulian este un cunoscut tik-toker din România, însă el a devenit de fapt cunoscut în urma relației pe care a avut-o cu Andra Gogan. În perioada în care erau împreună, artista a început filmările pentru un lungmetraj și l-a cooptat și pe el în producție, chiar dacă, potrivit declarațiilor ei, contribuția și rolul lui au fost destul de mici.

Între timp relația lor s-a terminat, iar producția a apărut în cinematografe. După toate astea, fostul iubit s-a trezit că el nu mai dorește să apară în lungmetraj pentru că nu ar fi fost răsplătit pe măsura muncii depuse. Un alt motiv invocat este că și-a refăcut viața și nu vrea să mai fie asociat cu Andra Gogan, explicând că în film se și sărută cu artista.

Așadar, el a dat-o în judecată pe Andra Gogan și pe fratele ei, care este producător general, cerând printr-o ordonanță președințială ca filmul să fie oprit din a mai fi difuzat, având încasări de 800.000 de lei până acum (echivalentul a 160.000 de euro).

Fostul iubit al Andrei Gogan a venit cu ”nota de plată” după ce a jucat în filmul ei: fabuloasa sumă de 160.000 de euro!

Potrivit declarațiilor sale în fața instanței, Lemnaru susține că a fost implicat în film în multiple roluri: ar fi contribuit la scenariu, ar fi oferit feedback constant, ar fi căutat locații și actori, iar multe dintre locații au fost obținute prin barter, în schimbul promovării sale pe social media. De asemenea, acesta ar fi participat activ la post-producție, editând personal episoadele inițial, înainte ca materialul să fie preluat de un profesionist.

Nu de aceeași părere este și Andra Gogan, care a transmis prin avocați că fostul iubit nu ar face altceva decât să…șantajeze!

S-a apreciat că reclamantul a încheiat contractul de cesiune a drepturilor de utilizare imagine din 05.10.2020 vizând realizarea serialului „SIRENELE”, înţelegerea părţilor nu a prevăzut remunerarea reclamantului printr-o anumită sumă de bani, ci a reprezentat o oportunitate bună pentru acesta pentru a-şi consolida poziţia de „influencer„.

S-a apreciat că ”activitatea reclamantului se înscrie într-o linie şantajistă având în vedere că a încercat numeroase activităţi pentru a bloca lansarea filmului, încercând a obţine, aşadar, o sumă mai mare de bani drept remuneraţie”:

Instanța a reținut că fostul iubit a apărut ca actor secundar și că, într-adevăr, între el și Andra Gogan a existat o relație amoroasă, fapt concretizat chiar printr-un sărut pe ecran. Lemnaru a explicat că după despărțirea de Andra, în martie – mai 2022, a continuat să fie implicat doar în înregistrarea vocii și alte mici contribuții, dar nu a dorit să fie asociat vizual cu filmul.

În momentul de faţă am o familie, am un copil. Mi-am schimbat cu totul imaginea pe online. Un astfel de film, când apare, mă trage în trecut. Mai ales că sunt anumite scene, mult spus amoroase, există un sărut cu doamna Andra Gogan”, a motivat Lemnaru.

Instanța i-a respins cererea, apreciind că motivul real al nemulțumirii nu ține de fapt de protecția artistică sau de imagine, ci strict de interese financiare. Tribunalul a subliniat că contractul de cesiune semnat în 2020, chiar dacă era denumit „contract de cesiune a drepturilor de utilizare imagine”, reprezenta în realitate o cesiune a drepturilor patrimoniale de autor și conexe asupra sezonului 1 al serialului „Sirenele”.

Judecătorii au fost de părere că deși fostul iubit al Andrei Gogan a continuat să participe la proiect după încheierea relației cu ea, de fapt, disputa recentă se rezumă la bani, nu la drepturi de autor sau imagine.

Chiar discuțiile dintre părți arătau că producătorii erau dispuși să-i ofere o sumă, Lemnaru a considerat-o insuficientă.

Astfel, filmul poate fi difuzat fără restricții, iar fostul iubit al Andrei Gogan își poate căuta compensația financiară doar în cadrul unui alt proces pe care l-a înregistrat la Tribunalul București, și care are termen pe 20 noiembrie.

