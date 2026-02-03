Acasă » Știri » Cine este românul „Ion The Painter” din dosarele Epstein. A încasat peste 90.000 de dolari de la Jeffrey și tablourile lui au prețuri astronomice

Cine este românul „Ion The Painter" din dosarele Epstein. A încasat peste 90.000 de dolari de la Jeffrey și tablourile lui au prețuri astronomice

De: Alina Drăgan 03/02/2026 | 10:07
Cine este românul Ion The Painter din dosarele Epstein. A încasat peste 90.000 de dolari de la Jeffrey și tablourile lui au prețuri astronomice
Cine este românul "Ion The Painter" din dosarele Epstein /Foto: Profimedia

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a declasificat o nouă serie de documente din dosarul Jeffrey Epstein. Ei bine, documentele scot la iveală și o legătură surprinzătoare cu România. Un pictor din Tulcea, numit în documente „Ion The Painter”, a lucrat, timp de aproape un deceniu, în reşedinţele private ale milionarului. Cine este românul „Ion The Painter” din dosarele Epstein?

Pictorul Ion N. este românul care apare de peste 2.500 de ori în dosarul milionarului condamnat pentru abuzuri sexuale şi trafic de minori. Din documentele desecretizate reiese că „Ion The Painter” ar fi zugrăvit încăperile în care aveau loc abuzurile. S-a ocupat de renovări în reşedinţele milionarului, inclusiv la vila de lux de pe insula Saint Thomas.

„Ion The Painter” a încasat peste 90.000 de dolari de la Epstein

Românul pare că era omul bun la toate, iar din documentele desecretizate reiese că acesta a încasat cel puţin 90.000 de dolari de la Epstein. Au fost publicate chiar și mesaje directe între Ion N. și Jeffrey Epstein.

Ion: Am pus o nouă nuanţă de galben pe peretele din celălalt dormitor. Sunt două nuanţe de galben. Cel din dreapta este mai puternic.

Epstein: Ușile dulapului ar trebui să fie lavandă și ele. Galbenul este prea pal, ar trebui să fie mai intens, mai mult ca pentru o cameră de copii”, este unul din mesajele schimbate de român cu milionarul.

Mai mult, cei doi chiar ar fi călătorit împreună în avionul privat al lui Jeffrey Epstein.

Necunoscut: Bună, Ion. Jeffrey a spus că, de data asta, o să zbori alături de el în avionul său. (…)

Ion: Poţi să-i spui lui Jeffrey că am viză de turist, iar faptul că o să fiu pentru 6 săptămâni pe insulă s-ar putea să-mi facă probleme când o să vreau să mă întorc? Ultima dată, am avut probleme la aeroport, la graniţă, pentru că am stat prea mult pe insulă (două luni)”, se mai arată într-un alt schimb de mesaje.

„Ion The Painter”, românul din dosarele Epstein /Foto: Observtor

Cine este românul „Ion The Painter” din dosarele Epstein

Românul „Ion The Painter” din dosarele Epstein este originar din Tulcea, iar vecinii îl descriu drept un om la locul lui și tăcut.

„E tăcut așa, om de treabă, dar eu știu substratul pe care îl are. Nu l-am văzut să comunice în general cu vecinii, decât se salută și atât”, a povestit un vecin.

„Un om la locul lui, om ca și noi, nimic deosebit. Eu știu că pictează, atât, asta e treaba lui, ăsta e țelul lui”, spune o altă vecină.

Românul a terminat Academia de Arte Vizuale din Cluj şi este membru al Uniunii Artiştilor Plastici. Tablourile sale se vând cu până la 15.000 de dolari pe piaţa din Statele Unite.

„Este membru al Uniunii, dar nu ştim de activitatea lui profesională, pentru că nu s-a integrat în circuitul nostru sau la prima vedere nu ştim mare lucru despre el. Este cu cotizaţia la zi, deci, într-un fel ţine legătura cu noi şi este atent să fie confirmat mereu că este artist”, a explicat Petru Lucaci, preşedinte UAP.

