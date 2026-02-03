Acasă » Știri » Cu cine se iubea Cătălin Măruță când a cunoscut-o pe Andra. Este fiica unui bărbat celebru

Cu cine se iubea Cătălin Măruță când a cunoscut-o pe Andra. Este fiica unui bărbat celebru

De: Alina Drăgan 03/02/2026 | 10:48
Cu cine se iubea Cătălin Măruță când a cunoscut-o pe Andra. Este fiica unui bărbat celebru
Cu cine se iubea Cătălin Măruță când a cunoscut-o pe Andra
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Andra și Cătălin Măruță formează unul dintre cuplurile longevive din showbiz. Cei doi au la activ o căsnicie ce durează de mai bine de 18 ani, construindu-și împreună o familie frumoasă. Însă, puțini își mai aduc aminte cu cine se iubea Cătălin Măruță când a cunoscut-o pe Andra. Este fiica unui bărbat celebru.

Recent, Cătălin Măruță a fost protagonistul unui podcast special, în care rolul de moderator l-a jucat fiica sa. Eva a înțeles bine ce trebuie să facă și nu s-a ferit să îi pună tatălui său și întrebări picante. Iar una dintre ele a avut legătură cu trecutul amoros a lui Cătălin Măruță. Eva a vrut să afle cine a fost în viața acestuia înainte să apară Andra.

Eva Măruță: Când erai mic era gagicar? Aveai iubite?

Cătălin Măruță: Când era mic mai îmi plăce și mie de câte o fată la școală. Vrei să știi cum o chema pe prima mea iubită? Eram în clasa a patra, eram mici. Pe prima iubită o chema Oana. Apoi am avut o altă iubită când eram mai adolescent, Izabela. Și apoi cred că am mai avut așa două, trei iubite. Dar nu mai contează pentru că eu practic la un moment dat mi-am găsit iubirea vieții.

Cătălin Măruță

Cu cine se iubea Cătălin Măruță când a cunoscut-o pe Andra

Ei bine, Evei i-a vorbit doar despre iubitele din adolescență, dar adevărul este că prezentatorul de la Pro TV era implicat într-o relație atunci când a cunoscut-o pe Andra. Între cântăreață și Cătălin Măruță nu a fost dragoste la prima vedere și unul dintre motive este că prezentatorul de televiziune se afla într-o altă relație destul de serioasă la momentul întâlnirii.

Andra și Cătălin s-au cunoscut pe platourile de filmare ale emisiunii pe care acesta o modera la TVR 2, „Tonomatul de pe doi”, și care era produsă de iubita sa de la vremea respectivă, Iulia, fiica lui Ovidiu Ioanițoaia. Cătălin Măruță și Iulia Ioanițoaia erau împreună de doi ani, însă s-au despărțit imediat ce acesta a apărut în videoclipul Andrei „Băieții și Fetele ce vor”, moment în care Andra și Cătălin și-au asumat dragostea.

Ulterior, cei doi s-au căsătorit în anul 2008, la Târgu Jiu, orașul natal al prezentatorului de televiziune. În anul 2011, Andra și Măruță au devenit părinți pentru prima oară, când pe lumea a apărut David. Iar în anul 2015, artista a dat naștere celui de-al doilea copil.

Cătălin Măruță, prezentatorul matinalului de la Realitatea TV. Povestea unei oferte acceptate + „mirajul” Pro TV

Surpriză: prima vedetă PRO TV care l-a sunat pe Cătălin Măruță când a aflat că rămâne fără emisiune! „Am făcut niște lucruri bune dacă ei s-au gândit la mine”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
ISU Constanța e în doliu. A murit Plt. adj. șef. Hristu Bacale
Știri
ISU Constanța e în doliu. A murit Plt. adj. șef. Hristu Bacale
Vedeta controversată din România care vrea la Survivor neapărat: „Eu nu ajung în junglă, practic ajung la mine acasă”
Știri
Vedeta controversată din România care vrea la Survivor neapărat: „Eu nu ajung în junglă, practic ajung la mine…
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu...
Izolați în București, în cel mai bogat sector! Ei sunt locuitorii Capitalei care trăiesc ca în urmă cu 100 de ani. „Nu avem gaze, apă, și nici transport...”
Gandul.ro
Izolați în București, în cel mai bogat sector! Ei sunt locuitorii Capitalei care...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Actor celebru demontează nostalgia comunistă: „Unde dracu era omenia? Toți erau turnători”
Adevarul
Actor celebru demontează nostalgia comunistă: „Unde dracu era omenia? Toți erau turnători”
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns mai departe de Lugoj, după ce a intrat în România
Digi24
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns...
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după...
Parteneri
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul competiției
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe plan financiar, profesional și sentimental
Click.ro
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe...
EXCLUSIV Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Cineva chiar mi-a făcut rău. Este un semnal de alarmă pentru alții
Digi 24
EXCLUSIV Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Cineva chiar mi-a făcut rău. Este...
„Ştie cineva cum să-mi vând omul?” Ce discută „agenții AI” între ei pe Moltbook, o nouă și ciudată reţea socială
Digi24
„Ştie cineva cum să-mi vând omul?” Ce discută „agenții AI” între ei pe Moltbook, o...
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât...
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Noile scule Parkside (fără fir) la Lidl între 5-8 februarie. Top 8 produse pentru bricolaj și o premieră în ofertă
go4it.ro
Noile scule Parkside (fără fir) la Lidl între 5-8 februarie. Top 8 produse pentru bricolaj...
Ce spune știința despre oamenii cărora le plac cârciumile?
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii cărora le plac cârciumile?
Cum va arăta următorul joc al popularei serii World of Tanks
Go4Games
Cum va arăta următorul joc al popularei serii World of Tanks
Izolați în București, în cel mai bogat sector! Ei sunt locuitorii Capitalei care trăiesc ca în urmă cu 100 de ani. „Nu avem gaze, apă, și nici transport...”
Gandul.ro
Izolați în București, în cel mai bogat sector! Ei sunt locuitorii Capitalei care trăiesc ca...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
ISU Constanța e în doliu. A murit Plt. adj. șef. Hristu Bacale
ISU Constanța e în doliu. A murit Plt. adj. șef. Hristu Bacale
Vedeta controversată din România care vrea la Survivor neapărat: „Eu nu ajung în junglă, practic ...
Vedeta controversată din România care vrea la Survivor neapărat: „Eu nu ajung în junglă, practic ajung la mine acasă”
Bill şi Hillary Clinton vor fi audiați în faţa Congresului SUA, în dosarul Epstein. „Vouă nu ...
Bill şi Hillary Clinton vor fi audiați în faţa Congresului SUA, în dosarul Epstein. „Vouă nu vă pasă”
Bărbat de 69 de ani din București, găsit mort în apartament. Ar fi fost înjunghiat de 200 de ori. ...
Bărbat de 69 de ani din București, găsit mort în apartament. Ar fi fost înjunghiat de 200 de ori. Poliția l-a prins pe făptaș
Cine este românul „Ion The Painter” din dosarele Epstein. A încasat peste 90.000 de dolari ...
Cine este românul „Ion The Painter” din dosarele Epstein. A încasat peste 90.000 de dolari de la Jeffrey și tablourile lui au prețuri astronomice
Cu ce se ocupă Simona, soția lui Marius Urzică de la Power Couple 2026. De ce a acceptat provocarea ...
Cu ce se ocupă Simona, soția lui Marius Urzică de la Power Couple 2026. De ce a acceptat provocarea Antenei 1
Vezi toate știrile
×