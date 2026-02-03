Andra și Cătălin Măruță formează unul dintre cuplurile longevive din showbiz. Cei doi au la activ o căsnicie ce durează de mai bine de 18 ani, construindu-și împreună o familie frumoasă. Însă, puțini își mai aduc aminte cu cine se iubea Cătălin Măruță când a cunoscut-o pe Andra. Este fiica unui bărbat celebru.

Recent, Cătălin Măruță a fost protagonistul unui podcast special, în care rolul de moderator l-a jucat fiica sa. Eva a înțeles bine ce trebuie să facă și nu s-a ferit să îi pună tatălui său și întrebări picante. Iar una dintre ele a avut legătură cu trecutul amoros a lui Cătălin Măruță. Eva a vrut să afle cine a fost în viața acestuia înainte să apară Andra.

Eva Măruță: Când erai mic era gagicar? Aveai iubite?

Cătălin Măruță: Când era mic mai îmi plăce și mie de câte o fată la școală. Vrei să știi cum o chema pe prima mea iubită? Eram în clasa a patra, eram mici. Pe prima iubită o chema Oana. Apoi am avut o altă iubită când eram mai adolescent, Izabela. Și apoi cred că am mai avut așa două, trei iubite. Dar nu mai contează pentru că eu practic la un moment dat mi-am găsit iubirea vieții.

Cu cine se iubea Cătălin Măruță când a cunoscut-o pe Andra

Ei bine, Evei i-a vorbit doar despre iubitele din adolescență, dar adevărul este că prezentatorul de la Pro TV era implicat într-o relație atunci când a cunoscut-o pe Andra. Între cântăreață și Cătălin Măruță nu a fost dragoste la prima vedere și unul dintre motive este că prezentatorul de televiziune se afla într-o altă relație destul de serioasă la momentul întâlnirii.

Andra și Cătălin s-au cunoscut pe platourile de filmare ale emisiunii pe care acesta o modera la TVR 2, „Tonomatul de pe doi”, și care era produsă de iubita sa de la vremea respectivă, Iulia, fiica lui Ovidiu Ioanițoaia. Cătălin Măruță și Iulia Ioanițoaia erau împreună de doi ani, însă s-au despărțit imediat ce acesta a apărut în videoclipul Andrei „Băieții și Fetele ce vor”, moment în care Andra și Cătălin și-au asumat dragostea.

Ulterior, cei doi s-au căsătorit în anul 2008, la Târgu Jiu, orașul natal al prezentatorului de televiziune. În anul 2011, Andra și Măruță au devenit părinți pentru prima oară, când pe lumea a apărut David. Iar în anul 2015, artista a dat naștere celui de-al doilea copil.

