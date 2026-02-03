Acasă » Știri » Ce meserie avea Luiza, soția lui Cătălin Zmărăndescu, înainte să vină în România. Sportivul regretă că nu o mai practică

De: Simona Tudorache 03/02/2026 | 11:22
Cătălin Zmărăndescu regretă că soția lui nu poate să mai lucreze ca manager de restaurant, așa cum se întâmpla atunci când se aflau la Londra. Luiza a ales să își urmeze partenerul de viață la academia de sport și și-a lăsat visurile în urmă, chiar dacă îi plăcea foarte mult ce făcea.

Emisiunea Power Couple de aseară, 2 februarie, a adus multă emoție în rândul concurenților. La proba „Îmi pare rău”, aceștia au făcut mărturisiri de suflet. Cătălin Zmărăndescu i-a mărturisit soției sale care sunt lucrurile ce îl mâhnesc în legătura cu ea. Printre altele, a amintit și de momentul în care ea îl năștea pe Vladimir și el nu a reușit să îi fie aproape. Se întâmpla în pandemie.

„Îmi pare rău, iubito, pentru că, de când ne-am întors în România, nu ai mai fost privilegiată să faci ceea ce îți plăcea ție cel mai tare.  Îmi pare rău pentru că ți-am ocupat tot timpul cu noi, cu Vladimir. Îmi pare rău că nu ți-am putut oferi o lună de miere așa cum ne-am dori. Îmi pare rău că țip. Îmi pare rau că nu am fost lângă tine în pandemie, când l-ai adus pe lume pe Vladimir”, a mărturisit Cătălin la Power Couple, emisiune difuzată de Antena 1.

De ce se simte vinovat Cătălin Zmărăndescu

Cătălin Zmărăndescu și Luiza sunt împreună de 11 ani și au doi copii, pe Matilda și pe Vladimir. Chiar dacă au trecut prin momente mai complicate în relație, iubirea dintre ei a învins de fiecare dată. Acum sunt de nedespărțit și un adevărat sprijin unul pentru celălalt. Cătălin nu poate uita câte a sacrificat soția lui pentru el, ca să le fie bine pe acest drum pe care au ales să meargă împreună.

„Mă simt cumva vinovat că ea nu poate să facă ceea ce făcea la Londra și îi plăcea foarte tare, a fost foarte mult timp manager de restaurant. Când am venit în România, am tras-o mai mult înspre ce fac eu și îmi place mie să fac, iar ea a rămas să mă ajute în businessul nostru, cu academia de sport”, a mai spus Cătălin Zmărăndescu la Power Couple.

