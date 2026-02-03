Ce se întâmplă cu Vocea României sezonul 14. PRO TV a făcut anunțul oficial

Mulți se întreabă ce se întâmplă cu sezonul 14 Vocea României, după ce Theo Rose a stârnit confuzie. Mesajul postat de artistă după finala sezonului precedent a generat confuzie în rândul publicului, iar mulți au înțeles că aceasta nu o să mai facă parte din juriu. Acum lucrurile s-au lămurit, iar Pro TV a făcut anunțul oficial.

După ce Vocea României 2025 a ajuns la final, Theo Rose a postat pe rețelele de socializare un mesaj în urma căruia aproape toată lumea a înțeles că părăsește trustul Pro TV. Însă, confuzia a ajuns acum la final, iar atât artista, cât și postul de televiziune au clarificat lucrurile.

Ce se întâmplă cu Vocea României sezonul 14

Ei bine, după întreg misterul legat de Theo Rose, cei de la Pro TV au venit acum cu unele clarificări. Deși reprezentații postului nu au vorbit concret despre cântăreață, aceștia au transmis că sezonul 14 Vocea României se pregătește intens. Se pare că echipa este deja în plin proces de casting pentru găsirea concurenților.

„Sezonul 13 al emisiunii Vocea României s-a încheiat în decembrie 2025, iar în acest moment echipa de producție este în plin proces de casting pentru găsirea concurenților cu cele mai spectaculoase voci pentru sezonul 14. Nu putem răspunde speculațiilor apărute, însă, în momentul în care vom avea noutăți de comunicat, o vom face oficial”, a fost răspunsul oficial al celor de la Pro TV, potrivit libertatea.ro.

Așadar, Pro TV a anunța clar că va exista un nou sezon al emisiunii, iar situația cu Theo Rose a fost clarificată și ea. Invitată recent la Radio ZU, cântăreața a preciza că mesajul ei a fost înțeles greșit și a spus clar că nu a fost dată afară de la Pro TV și că este în continuare la Vocea României.

„Tot acolo, tot la Vocea României. Nu am fost dată afară. Așa au înțeles niște oameni, au dat la presă și eu nu m-am mai sinchisit să răspund. Și așa dau o grămadă de lucruri care nu sunt înțelese”, a spus Theo Rose.

