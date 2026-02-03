Acasă » Știri » Ce se întâmplă cu Vocea României sezonul 14. PRO TV a făcut anunțul oficial

Ce se întâmplă cu Vocea României sezonul 14. PRO TV a făcut anunțul oficial

De: Alina Drăgan 03/02/2026 | 12:33
Ce se întâmplă cu Vocea României sezonul 14. PRO TV a făcut anunțul oficial
Ce se întâmplă cu Vocea României sezonul 14 /Foto: Social media

Mulți se întreabă ce se întâmplă cu sezonul 14 Vocea României, după ce Theo Rose a stârnit confuzie. Mesajul postat de artistă după finala sezonului precedent a generat confuzie în rândul publicului, iar mulți au înțeles că aceasta nu o să mai facă parte din juriu. Acum lucrurile s-au lămurit, iar Pro TV a făcut anunțul oficial.

După ce Vocea României 2025 a ajuns la final, Theo Rose a postat pe rețelele de socializare un mesaj în urma căruia aproape toată lumea a înțeles că părăsește trustul Pro TV. Însă, confuzia a ajuns acum la final, iar atât artista, cât și postul de televiziune au clarificat lucrurile.

Ce se întâmplă cu Vocea României sezonul 14

Ei bine, după întreg misterul legat de Theo Rose, cei de la Pro TV au venit acum cu unele clarificări. Deși reprezentații postului nu au vorbit concret despre cântăreață, aceștia au transmis că sezonul 14 Vocea României se pregătește intens. Se pare că echipa este deja în plin proces de casting pentru găsirea concurenților.

„Sezonul 13 al emisiunii Vocea României s-a încheiat în decembrie 2025, iar în acest moment echipa de producție este în plin proces de casting pentru găsirea concurenților cu cele mai spectaculoase voci pentru sezonul 14. Nu putem răspunde speculațiilor apărute, însă, în momentul în care vom avea noutăți de comunicat, o vom face oficial”, a fost răspunsul oficial al celor de la Pro TV, potrivit libertatea.ro.

Așadar, Pro TV a anunța clar că va exista un nou sezon al emisiunii, iar situația cu Theo Rose a fost clarificată și ea. Invitată recent la Radio ZU, cântăreața a preciza că mesajul ei a fost înțeles greșit și a spus clar că nu a fost dată afară de la Pro TV și că este în continuare la Vocea României.

„Tot acolo, tot la Vocea României. Nu am fost dată afară. Așa au înțeles niște oameni, au dat la presă și eu nu m-am mai sinchisit să răspund. Și așa dau o grămadă de lucruri care nu sunt înțelese”, a spus Theo Rose.

Theo Rose, mesaje de dincolo de la un membru al familiei! Artista le-a povestit totul fanilor: „Să ne rugăm pentru ea”

Cum arată socrul lui Theo Rose. Soția lui Anghel Damian l-a filmat într-un moment mai intim și a pus imaginile pe net

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câți bani încasează Leonard Doroftei de la statul român în fiecare lună. Suma este colosală
Știri
Câți bani încasează Leonard Doroftei de la statul român în fiecare lună. Suma este colosală
Cine este soția medicului Alin Neacșu, găsit mort în spitalul privat din Pitești. Cei doi aveau împreună un băiețel
Știri
Cine este soția medicului Alin Neacșu, găsit mort în spitalul privat din Pitești. Cei doi aveau împreună un…
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu...
Cel mai înalt bloc de locuințe din București. Câte etaje și câte apartamente are, de fapt
Gandul.ro
Cel mai înalt bloc de locuințe din București. Câte etaje și câte apartamente...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Actor celebru demontează nostalgia comunistă: „Unde dracu era omenia? Toți erau turnători”
Adevarul
Actor celebru demontează nostalgia comunistă: „Unde dracu era omenia? Toți erau turnători”
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns mai departe de Lugoj, după ce a intrat în România
Digi24
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns...
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după...
Parteneri
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul competiției
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe plan financiar, profesional și sentimental
Click.ro
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe...
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
Digi 24
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe...
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru ore pentru a-și salva mama și frații
Digi24
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru ore pentru...
Noua țeapă cu „rovinieta neplătită”. MAI avertizează asupra unor mesaje SMS frauduloase legate de rovinietă
Promotor.ro
Noua țeapă cu „rovinieta neplătită”. MAI avertizează asupra unor mesaje SMS frauduloase legate de rovinietă
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Noile scule Parkside (fără fir) la Lidl între 5-8 februarie. Top 8 produse pentru bricolaj și o premieră în ofertă
go4it.ro
Noile scule Parkside (fără fir) la Lidl între 5-8 februarie. Top 8 produse pentru bricolaj...
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Cum va arăta următorul joc al popularei serii World of Tanks
Go4Games
Cum va arăta următorul joc al popularei serii World of Tanks
Cel mai înalt bloc de locuințe din București. Câte etaje și câte apartamente are, de fapt
Gandul.ro
Cel mai înalt bloc de locuințe din București. Câte etaje și câte apartamente are, de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câți bani încasează Leonard Doroftei de la statul român în fiecare lună. Suma este colosală
Câți bani încasează Leonard Doroftei de la statul român în fiecare lună. Suma este colosală
Cine este soția medicului Alin Neacșu, găsit mort în spitalul privat din Pitești. Cei doi aveau ...
Cine este soția medicului Alin Neacșu, găsit mort în spitalul privat din Pitești. Cei doi aveau împreună un băiețel
Cum se făcea pâinea de casă în 1930. Rețetă și mod de preparare
Cum se făcea pâinea de casă în 1930. Rețetă și mod de preparare
Ce trebuie să pui în făină ca șnițelul să iasă suculent și crocant. Ingredientul care îl schimbă ...
Ce trebuie să pui în făină ca șnițelul să iasă suculent și crocant. Ingredientul care îl schimbă radical
Ce salariu are un curier la Fan Courier. Cât câștigă lunar fără tips-uri
Ce salariu are un curier la Fan Courier. Cât câștigă lunar fără tips-uri
Ce meserie avea Luiza, soția lui Cătălin Zmărăndescu, înainte să vină în România. Sportivul ...
Ce meserie avea Luiza, soția lui Cătălin Zmărăndescu, înainte să vină în România. Sportivul regretă că nu o mai practică
Vezi toate știrile
×