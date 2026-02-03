Cât costă taxa pe apa de ploaie? Toată lumea trebuie să o plătească

Plata pentru apa de ploaie nu este, în realitate, o taxă pentru „ploaia care cade din cer”, acea sumă se plătește, de fapt, pentru apa pluvială care ajunge în rețelele publice de canalizare.

În orașe, apa de ploaie care se strânge pe acoperișuri, trotuare, curți betonate, parcări sau drumuri nu se infiltrează în sol, ci este colectată prin burlane și guri de scurgere și ajunge în canalizarea publică, de unde trebuie transportată, uneori epurată. Toate aceste operațiuni presupun costuri reale.

Cât costă taxa pe apa de ploaie

La bloc, plata pentru apa de ploaie este de regulă inclusă în factura plătita de fiecare proprietar. Calculul se face plecând de la suprafața totală a acoperișului și a altor suprafețe ale clădirii, cum ar fi terasele sau platformele betonate. La casă, situația e mai clară, dar îl nemulțumește pe proprietar. Dacă locuința este racordată la canalizarea publică, operatorul consideră că apa de ploaie care pică pe acoperiș și pe curtea betonată ajunge în rețea. Ca atare, se aplică taxa.

„Apele meteorice sau pluviale sunt apele care provin din precipitaţii atmosferice (din ploi sau din topirea zăpezii de pe acoperisuri, terase, platforme industriale și/sau curți interioare). Betonul și asfaltul zilelor noastre sunt bariere în calea circuitului natural al apei. Apa din precipitații ajunge în canalizarea orașului urmând aceleași procese de tratare și generând costuri, ca și apele uzate”, arată apa-canal.ro.

De ce se plătește taxă pentru apa de ploaie

Autoritățile spun că acest serviciu nu poate exista fără o taxă, deoarece preluarea și evacuarea apei necesită anumite costuri.

„La ploi abundente, conductele sunt deseori suprasolicitate și colmatate de deșeurile și materialele antrenate de la suprafață de debitul mare de apă. Apa meteorică (de ploaie) este preluată, colectată și transportată prin rețeua de canalizare, este pompată prin mai multe stații de pompare intermediare, până ajunge în colectorul interceptor, iar ulterior în Stația de Epurare. Întregul proces menționat generează costuri semnificative, în principal cu energia electrică”, potrivit sursei de mai sus.

Taxa se stabilește estimativ, după înmulțirea cantității de apă deversată și tariful în vigoare.

„Cantitatea de apă uzată menajeră este egală cu cea consumată, iar cea meteorică se stabilește în funcție de suprafața deținută și precipitațiile medii multianuale”.

– 0,5 m³/mp/an pentru agenți economici – 0,3 m³/mp/an pentru domeniul public – 0,2 m³/mp/an pentru utilizatori casnici și asociații de proprietari/locatari.

