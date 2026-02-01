Acasă » Știri » Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată vine primăvara, de fapt, în București și în celelalte orașe din România

De: Irina Vlad 01/02/2026 | 08:47
Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo pentru următoarele luni. Pe ce dată vine primăvara, de fapt, în București și în celelalte orașe din România.

După o iarnă  cu fenomene meteo extreme, ger, viscol și ninsori, primele semne de încălzire apar treptat și se lasă așteptate. Primăvara își va face simțită prezența abia la finalul lunii martie, când gradele în termometre vor ajunge timid la 20 de grade Celsius. Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo pentru lunile aprilie și martie.

Accuweather: Când vine primăvara în București?

Iarna nu dă semne că ar urma să plece prea curând din România. Temperaturile de primăvară și zilele însorite se vor lăsa așteptate. Luna februarie va fi marcată de episoade cu temperaturi peste media obișnuită pentru această perioadă și precipitații abundente, în majoritatea regiunilor din țară. Atât în luna martie, cât și în aprilie, vremea va fi una capricioasă, marcată de episoade ploioase și temperaturi specifice iernii.

Potrivit informațiilor meteorologilor Accuweather, în București, luna martie vine cu zile în care temperaturile vor fi specifice perioadelor de iarnă, va ninge, iar temperaturile minime vor trece de pragul de 0 grade Celsius, deloc specifice pentru prima lună de primăvară din an.

Abia în luna aprilie, locuitorii din București vor avea parte de temperaturi specifice primăverii, însă și acestea se lasă așteptate. Luna debutează cu temperaturi cuprinse între 12 și 17 grade Celsius și minime ce ajung la 1 grad Celsius. Primăvara își intră în drepturi abia spre finalul lunii, când iarna își va pierde treptate din influență. Prima zi cu temperaturi peste 20 de grade este 22 aprilie, urmând mai multe zile însorite.

Când vine primăvara în România

Primăvara din acest an va fi caracterizată de o instabilitate crescută, cu perioade ploioase și cu intervale de vreme senină. Potrivit ultimelor estimări ale meteorologilor Accuweather, ultima săptămână a lunii, 23 februarie – 2 martie, va aduce temperaturi medii ușor peste normal pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații se vor situa, în mare parte, în limite normale pentru această perioadă. Diminețile și serile rămân reci, dar valorile termice cred pe măsură ce se apropie finalul lunii.

Orașul supranumit „Antarctica României”. Câte zile ninge la rând, conform meteorologilor Accuweather

Iarnă cruntă în toată România. Pe ce dată se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor Accuweather

