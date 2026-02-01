Acasă » Știri » „Profa de mate” de la Survivor, scandal cu părinții elevilor ei. Cum vine îmbrăcată la ore + cum apare pe internet

De: David Ioan 01/02/2026 | 09:31
Loredana Palanceanu, cunoscută în mediul online drept „Profa de Mate”, a devenit un nume extrem de vizibil încă înainte de plecarea în Republica Dominicană pentru Survivor 2026. Prezența sa în spațiul public, dar mai ales în sistemul de învățământ, a generat un val constant de reacții, unele admirative, altele profund critice.

Deși este apreciată pentru metodele moderne de predare, pentru modul în care reușește să explice matematica pe înțelesul elevilor și pentru energia cu care își construiește lecțiile, imaginea ei a fost mereu însoțită de controverse.

Părinții elevilor Loredanei au ridicat semne de întrebare legate de felul în care profesoara alege să se prezinte la ore, considerând că stilul ei vestimentar depășește limitele obișnuite ale mediului academic.

Totodată, cea mai mare polemică s-a născut în jurul ținutelor pe care Loredana le poartă la clasă. Ea însăși a recunoscut, în repetate rânduri, că își alege rochiile în funcție de lecția pe care urmează să o predea, mizând pe o estetică pe care o numește „elegantă și extravagantă”.

În unele publicații, acest stil a fost descris drept provocator pentru o profesoară, însă Loredana susține că totul este gândit pentru a capta atenția elevilor și pentru a transforma matematica într-o materie mai accesibilă.

Abordarea sa a fost adoptată deoarece în era TikTok, elevii reacționează mai bine la un profesor care iese din tipare, iar o rochie colorată sau o croială mai neobișnuită îi poate face să fie mai atenți la clasica matematică.

Pe internet, „Profa de Mate” apare în videoclipuri scurte şi dinamice, în care explică formule, rezolvă exerciții sau oferă trucuri de învățare. Stilul visual al Loredanei este același ca la clasă: rochii elegante, machiaj impecabil şi o prezență care amintește mai degrabă de un influencer decât de un cadru didactic tradițional.

Tocmai această imagine a alimentat discuțiile dintre părinți, unii acuzând-o că pune accentul pe aparențe în loc să se concentreze exclusiv pe conținutul educațional. Alții, în schimb, o susțin și spun că, într-o lume în care elevii sunt distrași de telefoane și rețele sociale, orice metodă care îi face să fie atenți la matematică este binevenită.

CITEŞTE ŞI: Ce salariu are un profesor în România, în 2026. Suma pe care o primește lunar

Câți bani câștigă un profesor din ciclul gimnazial la o școală particulară

