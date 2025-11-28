Loredana Pălănceanu, ”profa de mate” de pe TikTok, a devenit virală. Metoda inedită prin care predă lecții

În era rețelelor de socializare, care au devenit extrem de populare, tot mai mulți oameni caută modalități noi de a învăța și de a împărtăși cunoștințe. Loredana Pălănceanu, o profesoară de matematică, a găsit o cale inovatoare de a preda și a transformat lecțiile într-un fenomen online, ajungând virală cu videoclipuri care au strâns milioane de vizualizări.

Loredana a mutat sala de clasă pe rețelele de socialziare, unde a reușit să adune o comunitate foarte mare. Ea este prezentă pe TikTok, Facebook și Instagram și s-a făcut remarcată nu doar pentru metoda sa de predare, ci și pentru farmecul personal. Deși matematica este o materie dificilă pentru mulți elevi, profesoara a găsit o metodă prin care să atragă atenția și să explice într-un mod eficient.

Aceeași materie, dar prezentată în stilul ei inconfundabil, a atras rapid atenția elevilor. Pe lângă abilitățile sale pedagogice, are și trăsături deosebite și părul lung, blond. Are 29 de ani și predă matematică de șapte ani, însă în ultimii doi ani a cucerit comunitatea online, adunând peste 150.000 de urmăritori pasionați de matematică. Cel mai „viral” videoclip al ei a depășit 3 milioane de vizualizări.

„A funcţionat, încă de la primele videoclipuri am făcut zeci de mii de vizualizări. Secretul este să vin într-un mod pozitiv şi plăcut! De obicei aleg exerciţiile pentru Bacalaureat sau pentru Evaluarea naţională. Ele sunt cele mai virale în vizualizări, dar postez şi exerciţii simple, unde încerc să-i fac pe copii să le placă mai mult matematica. spre exemplu cât este 9:3×3 şi atunci încep ei să se cerrte. ba este un rezultat, ba alt rezultat”, a spus Loredana Pălănceanu.

