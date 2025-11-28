Acasă » Știri » Loredana Pălănceanu, ”profa de mate” de pe TikTok, a devenit virală. Metoda inedită prin care predă lecții

Loredana Pălănceanu, ”profa de mate” de pe TikTok, a devenit virală. Metoda inedită prin care predă lecții

De: Andreea Stăncescu 28/11/2025 | 20:03
Loredana predă matematica pe Tiktok / Sursa foto: Tiktok

În era rețelelor de socializare, care au devenit extrem de populare, tot mai mulți oameni caută modalități noi de a învăța și de a împărtăși cunoștințe. Loredana Pălănceanu, o profesoară de matematică, a găsit o cale inovatoare de a preda și a transformat lecțiile într-un fenomen online, ajungând virală cu videoclipuri care au strâns milioane de vizualizări.

Loredana a mutat sala de clasă pe rețelele de socialziare, unde a reușit să adune o comunitate foarte mare. Ea este prezentă pe TikTok, Facebook și Instagram și s-a făcut remarcată nu doar pentru metoda sa de predare, ci și pentru farmecul personal. Deși matematica este o materie dificilă pentru mulți elevi, profesoara a găsit o metodă prin care să atragă atenția și să explice într-un mod eficient.

Sursa foto: Tiktok

Aceeași materie, dar prezentată în stilul ei inconfundabil, a atras rapid atenția elevilor. Pe lângă abilitățile sale pedagogice, are și trăsături deosebite și părul lung, blond. Are 29 de ani și predă matematică de șapte ani, însă în ultimii doi ani a cucerit comunitatea online, adunând peste 150.000 de urmăritori pasionați de matematică. Cel mai „viral” videoclip al ei a depășit 3 milioane de vizualizări.

Ce a găsit o româncă în CIORBA de burtă comandată la un restaurant din județul Dâmbovița. „Mai bine mâncați la voi acasă”
Ce a găsit o româncă în CIORBA de burtă comandată la un restaurant...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„A funcţionat, încă de la primele videoclipuri am făcut zeci de mii de vizualizări. Secretul este să vin într-un mod pozitiv şi plăcut! De obicei aleg exerciţiile pentru Bacalaureat sau pentru Evaluarea naţională. Ele sunt cele mai virale în vizualizări, dar postez şi exerciţii simple, unde încerc să-i fac pe copii să le placă mai mult matematica. spre exemplu cât este 9:3×3 şi atunci încep ei să se cerrte. ba este un rezultat, ba alt rezultat”, a spus Loredana Pălănceanu.

CITEȘTE ȘI: Un italian a făcut greșeala vieții, după ce s-a îndrăgostit de badanta mamei sale. Ce s-a întâmplat apoi

O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că a întârziat. Ce a pățit seara micuța

Tags:
Iți recomandăm
Doliu în lumea filmului! Vedeta Netflix a murit după ce a căzut de pe acoperișul casei sale
Știri
Doliu în lumea filmului! Vedeta Netflix a murit după ce a căzut de pe acoperișul casei sale
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine!
Știri
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine!
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de 72 de ani, cu o tumoră rarissimă, ajunge în revistele medicale internaționale
Mediafax
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de...
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere de milioane de euro
Gandul.ro
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
„NET!”. Cum a decurs o întâlnire a Maiei Sandu cu atotputernicul Andriy Iermak, fostul consilier de încredere al lui Zelenski
Adevarul
„NET!”. Cum a decurs o întâlnire a Maiei Sandu cu atotputernicul Andriy Iermak,...
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al Pentagonului
Digi24
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al...
Călugărițele care au evadat dintr-un azil de bătrâni au primit dreptul să stea la o mănăstire doar dacă nu intră pe rețelele de socializare
Mediafax
Călugărițele care au evadat dintr-un azil de bătrâni au primit dreptul să stea...
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Orban: Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia. Putin îl laudă pentru „poziţia echilibrată faţă de problema ucraineană”
Digi 24
Orban: Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia. Putin îl laudă pentru „poziţia echilibrată...
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent”
Digi24
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere de milioane de euro
Gandul.ro
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea filmului! Vedeta Netflix a murit după ce a căzut de pe acoperișul casei sale
Doliu în lumea filmului! Vedeta Netflix a murit după ce a căzut de pe acoperișul casei sale
Regele Charles conduce „cea mai scumpă” monarhie din Europa. Cheltuielile au explodat!
Regele Charles conduce „cea mai scumpă” monarhie din Europa. Cheltuielile au explodat!
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine!
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine!
Horoscop 29 noiembrie. Zodia care are parte de o întâlnire neprevăzută
Horoscop 29 noiembrie. Zodia care are parte de o întâlnire neprevăzută
(P) Ce este eSIM și cum funcționează în comunicațiile mobile moderne
(P) Ce este eSIM și cum funcționează în comunicațiile mobile moderne
Povestea lituanianului care a păcălit Facebook și Google! Cum a furat peste 100 de milioane fără ...
Povestea lituanianului care a păcălit Facebook și Google! Cum a furat peste 100 de milioane fără să ridice niciun semn de întrebare
Vezi toate știrile
×