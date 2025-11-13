Acasă » Știri » Un italian a făcut greșeala vieții, după ce s-a îndrăgostit de badanta mamei sale. Ce s-a întâmplat apoi

13/11/2025 | 12:46
Un caz halucinant s-a petrecut în Italia și a stârnit numeroase controverse. Un bărbat italian s-a îndrăgostit de badanta mamei sale și i-a oferit nu mai puțin de 300.000 de euro. Cum a fost posibil așa ceva – vedeți în rândurile de mai jos!

Îngrijitoarea, o femeie în vârstă de 47 de ani, a fost trimisă în judecată la Carpi, în regiunea Emilia-Romagna, după ce a fost acuzată că ar fi profitat de vulnerabilitatea bărbatului, potrivit publicației Sul Panaro News. Se presupune că femeia ar fi primit cadouri în bani, în valoare de aproximativ 300.000 de euro, de la fiul femeii pe care aceasta o îngrijea.

O parte considerabilă din acești bani ar proveni chiar din contul mamei bărbatului. Aceasta îl rugase pe fiul său să se ocupe de plata salariului îngrijitoarei sale. Fiul, în schimb, s-ar fi îndrăgostit de femeie și de-a lungul timpului acesta ar fi transferat pe numele ei sume uriașe de până la 300.000 de euro.

În acest moment, bărbatul este reprezentat de un administrator de sprijin (amministratore di sostegno), însă în momentul efectuării transferurilor era considerat în deplinătatea facultăților mintale. Anchetatorii susțin că îngrijitoarea l-ar fi manipulat emoțional, lăsându-i impresia că ar putea exista o relație sentimentală între ei.

Pe de altă parte, îngrijitoarea susține că este nevinovată și spune că banii primiți de la bărbat au fost doar plăți legitime pentru îngrijirea mamei acestuia. Ancheta în acest caz este în desfășurare, iar detaliile continuă să fie dezvăluite pe măsură ce procesul avansează. Această situație ridică numeroase semne de întrebare legate vulnerabilitatea persoanelor în vârstă și relațiile lor cu cei care le oferă îngrijire.

