Tatăl criminalului Mihaelei din Teleorman a fost arestat! Ce acuzații grave i se aduc

De: Irina Vlad 12/11/2025 | 18:06
Au ieșit la iveală detalii terifiante despre familia Mihaelei, tânăra de 25 de ani care a fost ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul soț. Socrul fetei, tatăl călăului ei, a fost reținut de polițiști și este acuzat că ar fi amenințat cu moartea un bărbat – despre care credea că este presupusul amant al Mihaelei. 

După moartea Mihaelei, tânăra de 25 de ani din comuna Beciu, județul Teleorman, ucisă de fostul soț, ancheta se complică. Reamintim că victima a fost omorâtă cu 15 lovituri de cuțit de fostul soț, în timp ce fiul lor de trei ani asista la cele întâmplate. Având o căsnicie marcată de violență, în luna septembrie, tânăra obținuse un ordin de protecție împotriva călăului. Acesta nu mai avea voie să se apropie de ea timp de 6 luni.

Tatăl criminalului din Teleorman a fost arestat

După ce a ucis-o pe mama celor trei copii ai săi, călăul a încercat să își ia viața, însă a supraviețuit și a fost dus de poliție la spital. În timp ce criminalul fetei se află în continuare internat, tatăl lui, Mitrache Ilie, a făcut o serie de declarații controversate.

Mitrache Ilie, tatăl criminalului și socrul victimei, a mărturisit că el știa de planul pus la cale de fiul lui și că nu regretă crima comisă de acesta. Susține că Mihaela i-a făcut fiului său viața un calvar și că ar fi fost înșelat de mai multe ori.

Reporter: Vă pare rău:

Tatăl criminalului: Nu! Vă spun din sufletul meu! Nu, la ce ne-a făcut. Ne-a distrus copilul. Am suflet de om, dar nu-mi pare rău de ea, de nimic! La cât și-a bătut joc…

Reporter: Ați știut că o să facă asta (n.r. crima)?

Tatal criminalului: Am știut. Să audă toată țara: Am știut! Repeta mereu: pe toți trei. Și pe maică-sa și pe taică-su. Bine că a scăpat numai ea. Avea planul ăsta de vreo două-trei săptămâni înaintea faptei.

Reporter: Spunea că o să o omoare?

Tatăl criminalului: Da! Da! Vă spun din suflet! Să-mi pierd copilul pentru asemenea familie?! Ea a fost bună 4-5 ani. Foarte cuminte, ne înțelegeam, muncitoare. Dar ultimii ani, bătaie de joc.

De altfel, tatăl criminalului chiar ar fi amenințat cu moartea un bărbat – despre care credea că ar fi fost unul dintre amanții fetei. Informațiile au ieșit la iveală după ce bărbatul amenințat (localnic din comuna Beciu) a depus plângere la Poliția Turnu Măgurele, faptele fiind comise în perioada septembrie-octombrie 2025. Socrul Mihaelei a fost reținut preventiv pentru 24 de ore și urmează să afle dacă va rămâne în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile.

