Detalii tulburătoare după crima din Teleorman! Ce repeta băiețelul de 3 ani, după ce mama lui a fost ucisă

Ies la iveală detalii tulburătoare după crima din Teleorman. Mihaela, o tânără de numai 26 de ani, a fost ucisă cu sânge rece de către fostul soț. Scenele oribile s-au desfășurat chiar în fața copilului de numai trei ani al celor doi. Micuțul a fost martor la execuția mamei sale. Ce repeta băiețelul după ce mama lui a fost ucisă?

O nouă crimă oribilă a avut loc în județul Teleorman. Mihaela a fost ucisă chiar de ziua ei onomastică, în data de 8 noiembrie. Femeia a fost înjunghiată de 15 ori de bărbatul cu care avea 3 copii. Totul s-a petrecut în fața bisericii din localitate, iar martor la întreaga scenă a fost băiețelul lor de doar 3 ani.

Ce repeta băiețelul de 3 ani, după ce mama lui a fost ucisă

Crima din Teleorman a fost surprinsă de o cameră de supraveghere dintr-o gospodărie aflată la marginea satului. Deși imaginile nu sunt foarte clare, scenele de groază arată calvarul prin care Mihaela a trecut.

Femeia aleargă, urmată la câțiva metri de fostul soț. În spatele lor, alergând după ei, se vede micuțul de numai trei ani. Mai apoi, într-o fracțiune de secundă, silueta femeii se prăbușește la pământ, iar agresorul dispare în întuneric.

După ce Mihaela s-a prăbușit, fiul ei a ajuns lângă ea și a rămas singur lângă trupul mamei aproximativ un minut. Când primii localnici au ajuns la locul tragediei, l-au găsit pe micuț repetând în continuu, cu vocea tremurând: „Tati a bătut-o pe mami…”.

Teroarea în care Mihaela trăia

Se pare că Mihaela trăia de mult timp un adevărat coșmar lângă tatăl copiilor săi. Bărbatul era violent, iar bătăile erau o constantă în viața ei. Chiar dacă obținuse ordin de protecție și călăul ei l-a încălcat în repetate rânduri, asta nu i-a făcut pe polițiști să reacționeze. Femeie le ceruse în repetate rânduri ajutorul.

„Am sunat eu la 112 și ce măsuri s-au luat? Eu, ca părinte, de câte ori am sunat la 112… De câte ori a încălcat ordinul de protecție, că avea ordin pe 6 luni, și de câte ori venea și oprea mașina. Sunam la poliție și spuneau că-i drum public. E drum public, dar nu oprești la mine la poartă, circuli pe drum. Venea și se lua mereu de noi. Începea să mă înjure. Am fost bătut de taică-su, am coastele rupte. Am chemat poliția. Polițiștii nu luau măsuri, ziceau că n-au ce să-i facă, că e dosarul în tribunal, să se judece dosarul”, a declarat tatăl Mihaelei, sfâșiat de durere.

