Acasă » Știri » Detalii tulburătoare după crima din Teleorman! Ce repeta băiețelul de 3 ani, după ce mama lui a fost ucisă

Detalii tulburătoare după crima din Teleorman! Ce repeta băiețelul de 3 ani, după ce mama lui a fost ucisă

De: Alina Drăgan 12/11/2025 | 11:19
Detalii tulburătoare după crima din Teleorman! Ce repeta băiețelul de 3 ani, după ce mama lui a fost ucisă
Ce repeta băiețelul de 3 ani, după ce mama lui a fost ucisă

Ies la iveală detalii tulburătoare după crima din Teleorman. Mihaela, o tânără de numai 26 de ani, a fost ucisă cu sânge rece de către fostul soț. Scenele oribile s-au desfășurat chiar în fața copilului de numai trei ani al celor doi. Micuțul a fost martor la execuția mamei sale. Ce repeta băiețelul după ce mama lui a fost ucisă?

O nouă crimă oribilă a avut loc în județul Teleorman. Mihaela a fost ucisă chiar de ziua ei onomastică, în data de 8 noiembrie. Femeia a fost înjunghiată de 15 ori de bărbatul cu care avea 3 copii. Totul s-a petrecut în fața bisericii din localitate, iar martor la întreaga scenă a fost băiețelul lor de doar 3 ani.

Ce repeta băiețelul de 3 ani, după ce mama lui a fost ucisă

Crima din Teleorman a fost surprinsă de o cameră de supraveghere dintr-o gospodărie aflată la marginea satului. Deși imaginile nu sunt foarte clare, scenele de groază arată calvarul prin care Mihaela a trecut.

Femeia aleargă, urmată la câțiva metri de fostul soț. În spatele lor, alergând după ei, se vede micuțul de numai trei ani. Mai apoi, într-o fracțiune de secundă, silueta femeii se prăbușește la pământ, iar agresorul dispare în întuneric.

Categoria de pensionari români care primesc 150 lei în plus la pensie, în decembrie 2025
Categoria de pensionari români care primesc 150 lei în plus la pensie, în...
Unde va fi ÎNMORMÂNTAT Horia Moculescu. La Bellu nu mai sunt locuri!
Unde va fi ÎNMORMÂNTAT Horia Moculescu. La Bellu nu mai sunt locuri!

După ce Mihaela s-a prăbușit, fiul ei a ajuns lângă ea și a rămas singur lângă trupul mamei aproximativ un minut. Când primii localnici au ajuns la locul tragediei, l-au găsit pe micuț repetând în continuu, cu vocea tremurând: „Tati a bătut-o pe mami…”.

Teroarea în care Mihaela trăia

Se pare că Mihaela trăia de mult timp un adevărat coșmar lângă tatăl copiilor săi. Bărbatul era violent, iar bătăile erau o constantă în viața ei. Chiar dacă obținuse ordin de protecție și călăul ei l-a încălcat în repetate rânduri, asta nu i-a făcut pe polițiști să reacționeze. Femeie le ceruse în repetate rânduri ajutorul.

„Am sunat eu la 112 și ce măsuri s-au luat? Eu, ca părinte, de câte ori am sunat la 112… De câte ori a încălcat ordinul de protecție, că avea ordin pe 6 luni, și de câte ori venea și oprea mașina.

Sunam la poliție și spuneau că-i drum public. E drum public, dar nu oprești la mine la poartă, circuli pe drum. Venea și se lua mereu de noi. Începea să mă înjure. Am fost bătut de taică-su, am coastele rupte. Am chemat poliția. Polițiștii nu luau măsuri, ziceau că n-au ce să-i facă, că e dosarul în tribunal, să se judece dosarul”, a declarat tatăl Mihaelei, sfâșiat de durere.

Tatăl Mihaelei, femeia ucisă de iubitul din Teleorman, amendat de două ori pentru că a sunat la 112! „Nu luau măsuri, nu luau nimic”

Drama ascunsă din familia Mihaelei, tânăra ucisă de soț în Teleorman! Prinții ei și-ar mai fi pierdut un copil

Tags:
Iți recomandăm
Ce s-ar fi întâmplat cu Andrei Perneș, de fapt, în momentul accidentului! Sora acestuia rupe tăcerea la 9 luni de la moartea lui
Știri
Ce s-ar fi întâmplat cu Andrei Perneș, de fapt, în momentul accidentului! Sora acestuia rupe tăcerea la 9…
Fiul secret al lui Horia Moculescu a murit în urma unui accident bizar, la 31 de ani. Puțini știu povestea lui
Știri
Fiul secret al lui Horia Moculescu a murit în urma unui accident bizar, la 31 de ani. Puțini…
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
Mediafax
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după...
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani
Digi24
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani
Oana Pellea o scoate la tablă pe Carmen Uscatu / „M-aș fi așteptat să iei atitudine”
Mediafax
Oana Pellea o scoate la tablă pe Carmen Uscatu / „M-aș fi așteptat...
Parteneri
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în...
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
Click.ro
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă...
Cum votează românii în funcție de educație: diferențe majore între alegătorii cu studii primare și cei cu facultate
Digi 24
Cum votează românii în funcție de educație: diferențe majore între alegătorii cu studii primare și...
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Digi24
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Galaxy Tab A11+, noua tabletă Samsung inspirată din designul seriei Galaxy S, a fost lansată în România
go4it.ro
Galaxy Tab A11+, noua tabletă Samsung inspirată din designul seriei Galaxy S, a fost lansată...
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce s-ar fi întâmplat cu Andrei Perneș, de fapt, în momentul accidentului! Sora acestuia rupe tăcerea ...
Ce s-ar fi întâmplat cu Andrei Perneș, de fapt, în momentul accidentului! Sora acestuia rupe tăcerea la 9 luni de la moartea lui
Fiul secret al lui Horia Moculescu a murit în urma unui accident bizar, la 31 de ani. Puțini știu ...
Fiul secret al lui Horia Moculescu a murit în urma unui accident bizar, la 31 de ani. Puțini știu povestea lui
Monica Davidescu, copleșită de durere după moartea lui Horia Moculescu! Seară de reculegere, în ...
Monica Davidescu, copleșită de durere după moartea lui Horia Moculescu! Seară de reculegere, în memoria regretatului compozitor | EXCLUSIV
De ce s-au despărțit, de fapt, Horia și Mariana Moculescu? Ce s-a întâmplat în urmă cu 25 de ani
De ce s-au despărțit, de fapt, Horia și Mariana Moculescu? Ce s-a întâmplat în urmă cu 25 de ani
Andra Volos și Lele și-au cumpărat încă o casă. Cum arată locuința în care se vor muta curând
Andra Volos și Lele și-au cumpărat încă o casă. Cum arată locuința în care se vor muta curând
Cui îi va rămâne toată averea lui Horia Moculescu? Ce se întâmplă cu moștenirea
Cui îi va rămâne toată averea lui Horia Moculescu? Ce se întâmplă cu moștenirea
Vezi toate știrile
×