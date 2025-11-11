Acasă » Știri » Mihaela, tânăra ucisă de fostul soț, a fost înmormântată. Funeraliile au fost păzite de poliție și jandarmi

Mihaela, tânăra ucisă de fostul soț, a fost înmormântată. Funeraliile au fost păzite de poliție și jandarmi

De: Irina Vlad 11/11/2025 | 19:04
Mihaela, tânăra ucisă de fostul soț, a fost condusă pe ultimul drum/ sursă foto: captură video

Au fost clipe grele pentru rudele și apropiații Mihaelei din Teleorman, tânăra care a fost ucisă de fostul soț – împotriva căruia obținuse ordin de protecție. Sute de persoane au condus-o pe ultimul drum, înmormântare care a fost supravegheată preventiv de mai mulți polițiști și jandarmi. 

Crima a avut loc pe data de 8 noiembrie, după ce fostul soț al Mihaelei a consumat alcool. Bărbatul a ieșit brusc din casă – fără să le spună rudelor unde se duce și ce are de gând să facă. Acesta a ucis-o pe tânără cu mai multe lovituri de cuțit, în plină stradă, în timp ce ea îl avea în brate pe fiul lor de doi ani și jumătate. După ce și-a ucis fosta soție, criminalul a încercat să își ia viața. Acum este internat la spital și este judecat în lipsă pentru omor calificat.

Mihaela, tânăra ucisă de fostul soț, a fost înmormântată

Marți, 11 noiembrie, Mihaela a fost condusă pe ultimul drum. Tânăra de 25 de ani lasă în urmă o familie îndurerată și trei copii minori, care vor crește fără părinți. În ciuda ploii mărunte de afară, sute de persoane din Beciu au ținut să o conducă pe ultimul drum, i-au adus flori și au aprins lumânări în memoria fetei. În loc să îi pregătească ziua de naștere, părinții ei s-au ocupat de funeralii. În luna decembrie, Mihaela ar fi împlinit 26 de ani.

Potrivit familiei tinerei ucise, între cei doi foști soți ar fi existat tot timpul tensiuni și certuri din cauza geloziei excesive. Problemele din cuplu erau cunoscute de întrega comunitate, inclusiv de primarul comunei Beciu. Mihaela ar fi avut o căsnicie marcată de scandaluri și bătăi. Din cauza agresiunilor frecvente, în septembrie 2025, tânăra de 25 de ani obținuse un ordin de protecție. Bărbatul nu mai avea voie să se apropie de ea timp de 6 luni.

”Îi mai spuneam eu mai în glumă, mai în serios, că e vânătă la ochi. Și ea îmi spunea: ”Asta e, nașule”. Bătăile erau la ordinea zilei, da. Mai mult stătea pe aici, pe la părinții ei”, spune nașul victimei.

Ce se întâmplă cu criminalul Mihaelei din Teleorman. Vecinii fac dezvăluiri: „Venea poliţia şi le spunea: ‘Hai, mă, împăcaţi-vă’

Teroarea în care Mihaela din Teleorman și familia ei trăiau! Tatăl ei a încercat să o salveze: „Am sunat eu la 112 și ce măsuri s-au luat?”

