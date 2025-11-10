Acasă » Știri » Teroarea în care Mihaela din Teleorman și familia ei trăiau! Tatăl ei a încercat să o salveze: „Am sunat eu la 112 și ce măsuri s-au luat?”

Teroarea în care Mihaela din Teleorman și familia ei trăiau! Tatăl ei a încercat să o salveze: „Am sunat eu la 112 și ce măsuri s-au luat?”

De: Alina Drăgan 10/11/2025 | 07:57
Teroarea în care Mihaela din Teleorman și familia ei trăiau /Foto: Social media

Un nou femicid în România, iar scenariul pare să fie același. Mihaela, o tânără de numai 26 de ani, a fost ucisă cu sânge rece de partenerul său. Femeia a fost atacată în plină stradă, chiar în fața bisericii. Din păcate, pentru ea nu s-a mai putut face nimic, iar acum tatăl său își strigă disperarea și durerea. Femeia apelase de nenumărate ori la ajutorul autorităților, însă în zadar.

Crima oribilă a avut loc în comuna Beciu din județul Teleorman. Mihaela a fost ucisă chiar de ziua ei onomastică. Femeia a fost înjunghiată de 15 ori de bărbatul cu care avea 3 copii. Totul s-a petrecut în fața bisericii din localitate, iar martor la întreaga scenă a fost băiețelul lor de doar 3 ani.

Teroarea în care Mihaela din Teleorman și familia ei trăiau

Ies la iveală detalii tulburătoare în cazul crimei din Teleorman. Mihaela a fost ucisă chiar de cel care trebuia să o susțină. Se pare că femeia trăia de mult timp un adevărat coșmar lângă tatăl copiilor săi. Bărbatul era violent, iar bătăile erau o constantă în viața ei.

În urma celor întâmplate, tatăl Mihaelei povestește calvarul pe care fiica lui l-a trăit și nu numai. Criminalul, dar și tatăl acestuia, și-au revărsat în numeroase rânduri furia asupra Mihaelei, dar și asupra familiei sale. Chiar și tatăl femeii fusese bătut de ginere.

De asemenea, bărbatul povestește că în repetate rânduri fiica lui, dar și el au apelat la ajutorul autorităților, însă s-au lovit de aceeași atitudine, deja cunoscută. Oamenii legii au părut să fie mai înțelegători cu agresorul, decât cu victima.

Chiar dacă Mihaela obținuse ordin de protecție, iar călăul ei l-a încălcat în repetate rânduri, asta nu i-a făcut pe polițiști să reacționeze.

„Am sunat eu la 112 și ce măsuri s-au luat? Eu ca părinte, de câte ori am sunat la 112… De câte ori a încălcat ordinul de protecție, că avea ordin pe 6 luni și de câte ori venea și oprea mașina.

Sunam la poliție și spuneau că-i drum public. E drum public, dar nu oprești la mine la poartă, circuli pe drum. Venea și se lua mereu de noi. Începea să mă înjure. Am fost bătut de taică-su, am coastele rupte. Am chemat poliția. Polițiștii nu luau măsuri, ziceau că n-au ce să-i facă, că e dosarul în tribunal, să se judece dosarul”, a declarat tatăl Mihaelei, sfâșiat de durere.

Sătulă de calvarul pe care l-a trăit alături de bărbatul ce i-a făcut viața un coșmar, în urmă cu două luni Mihaela și-a făcut bagajele, și-a luat fiul cel mic și a plecat de la el. Însă, în data de 8 noiembrie, chiar în ziua în care își sărbătorea onomastica, femeia de 26 de ani a fost înjunghiată mortal.

