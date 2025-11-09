Tragedie în Teleorman! Mamă a trei copii, ucisă de soț în fața celui mai mic dintre ei. Bărbatul a înjunghiat-o de mai multe ori

Tragedie fără margini în județul Teleorman! O mamă a trei copii a fost ucisă de soț, chiar în fața mezinului familiei. Totul s-a întâmplat de ziua ei onomastică, pe data de 8 noiembrie. Află mai multe detalii în articol!

Mihaela a fost ucisă cu sânge rece. Soțul femeii a înjunghiat-o de 15 ori, fără să țină cont de copilul cel mic care era martor. Băiețelul a fost găsit de vecini în timp ce își ținea mama în brațe.

Tragedie în Teleorman

Mihaela a trăit un calvar alături de Gigi, bărbatul alături de care a avut trei copii. Individul era agresiv și o tortura, așa că femeia s-a decis să își ia fiul cel mic și să plece cât mai departe de individ, în urmă cu două luni.

Femeia a sperat că astfel va scăpa de bărbat și de tortura la care era supusă. Din păcate, nu a reușit. Chiar de ziua ei onomastică, Mihaela și-a găsit sfârșitul în fața bisericii din Beciu, județul Teleorman. În acele clipe, ea își ținea băiețelul de doar trei ani în brațe. Micuțul și-a privit mama cum este înjunghiată de tată.

După ce a comis fapta tulburătoare, bărbatul a fugit de la locul crimei. Fiul celor doi a fost găsit mai târziu, speriat, în timp ce își ținea mama în brațe.

Individul a fugit la casa în care locuiește și a încercat să se sinucidă. El și-a provocat mai multe răni la gât, torace și braț. A fost transportat de urgență la spital, iar medicii sunt rezervați în privința șanselor de supraviețuire pe care le are.

CITEȘTE ȘI:

Gabriel a fost omorât de pasiunea pentru viteză. A condus cu permisul suspendat și a intrat într-un copac: „Praf s-a făcut”

BREAKING | Încă un medic a murit în spital la Cluj, în timpul gărzii. Femeia avea 66 de ani și era iubită de toată lumea