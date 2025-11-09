Crimă în Vaslui: Și-a ucis sora pe care o chinuia de mult timp, apoi a sunat disperată la 112 ca să ascundă fapta

O crimă de-a dreptul tulburătoare s-a petrecut în Vaslui. O femeie în vârstă de 48 de ani a sunat la 112 și a anunțat că sora ei a leșinat. Victima în vârstă de 56 de ani a fost găsită decedată de către echipele de salvare. Principalul suspect? Chiar sora care a chemar ajutoare! Află mai multe detalii în articol!

Sora victimei a sunat disperată și a cerut ajutor pentru sora ei care ar fi leșinat, conform spuselor ei. Polițiștii ajunși la fața locului au fost siguri că este vorba despre o crimă, de fapt.

Crimă în Vaslui

Ajunși la fața locului, oamenii legii au găsit semne care transmiteau că femeia s-a luptat pentru viața ei. În timp ce sora ei plângea din cauza acestei pierderi, chiar ea a fost bănuită de fapta comisă.

„Persoana respectivă a fost găsită fără semne vitale şi cu semnele morţii deja instalate, prezentând mai multe mărci traumatice. A fost declarat decesul, iar cazul a fost anunţat la Poliţie”, a declarat Dan Ungureanu- ambulanţa Vaslui.

Autopsia a confirmat bănuiala oamenilor legii: femeia fusese înjunghiată. Principalul suspect este chiar sora acesteia. După ce a comis fapta, femeia a aruncat arma crimei într-o fântână, și-a schimbat hainele, a curățat locul și a sunat la 112.

Conform vecinilor, victima ar fi fost torturată de sora ei.

„Le-am spus, le-am spus că i-a rupt piciorul. Am spus la toată lumea am spus: Luaţi-o de aici, duceţi-o la un azil, duceţi-o undeva că o omoară. Eu am spus la autorităţi şi la doamna de la social, şi la şeful de post”, spune o vecină.

