Acasă » Știri » Crimă în Vaslui: Și-a ucis sora pe care o chinuia de mult timp, apoi a sunat disperată la 112 ca să ascundă fapta

Crimă în Vaslui: Și-a ucis sora pe care o chinuia de mult timp, apoi a sunat disperată la 112 ca să ascundă fapta

De: Denisa Iordache 09/11/2025 | 10:39
Crimă în Vaslui: Și-a ucis sora pe care o chinuia de mult timp, apoi a sunat disperată la 112 ca să ascundă fapta
Crimă în Vaslui. Sursă: Pixabay

O crimă de-a dreptul tulburătoare s-a petrecut în Vaslui. O femeie în vârstă de 48 de ani a sunat la 112 și a anunțat că sora ei a leșinat. Victima în vârstă de 56 de ani a fost găsită decedată de către echipele de salvare. Principalul suspect? Chiar sora care a chemar ajutoare! Află mai multe detalii în articol! 

Sora victimei a sunat disperată și a cerut ajutor pentru sora ei care ar fi leșinat, conform spuselor ei. Polițiștii ajunși la fața locului au fost siguri că este vorba despre o crimă, de fapt.  

Crimă în Vaslui

Ajunși la fața locului, oamenii legii au găsit semne care transmiteau că femeia s-a luptat pentru viața ei. În timp ce sora ei plângea din cauza acestei pierderi, chiar ea a fost bănuită de fapta comisă. 

„Persoana respectivă a fost găsită fără semne vitale şi cu semnele morţii deja instalate, prezentând mai multe mărci traumatice. A fost declarat decesul, iar cazul a fost anunţat la Poliţie”, a declarat Dan Ungureanu- ambulanţa Vaslui. 

Autopsia a confirmat bănuiala oamenilor legii: femeia fusese înjunghiată. Principalul suspect este chiar sora acesteia. După ce a comis fapta, femeia a aruncat arma crimei într-o fântână, și-a schimbat hainele, a curățat locul și a sunat la 112. 

Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin în acest weekend
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin în acest weekend
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Conform vecinilor, victima ar fi fost torturată de sora ei.  

„Le-am spus, le-am spus că i-a rupt piciorul. Am spus la toată lumea am spus: Luaţi-o de aici, duceţi-o la un azil, duceţi-o undeva că o omoară. Eu am spus la autorităţi şi la doamna de la social, şi la şeful de post”, spune o vecină.

CITEȘTE ȘI:

Ea este tânăra ucisă de iubit pentru că nu a vrut să renunțe la sarcină. Ce pedeapsă a primit bărbatul

Crimă în Bistrița Năsăud! Un tânăr de 26 de ani a fost ucis după ce a încercat să împace doi cumnați beți

Tags:
Iți recomandăm
Avertizare ANM de ULTIMA ORĂ: a intrat în vigoare la 11:32! Vortexul polar își face simțită prezența în România
Știri
Avertizare ANM de ULTIMA ORĂ: a intrat în vigoare la 11:32! Vortexul polar își face simțită prezența în România
Gabriel a fost omorât de pasiunea pentru viteză. A condus cu permisul suspendat și a intrat într-un copac: „Praf s-a făcut”
Știri
Gabriel a fost omorât de pasiunea pentru viteză. A condus cu permisul suspendat și a intrat într-un copac:…
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
Mediafax
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2025. Zodia care își rezolvă toate problemele
Gandul.ro
HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2025. Zodia care își rezolvă toate problemele
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Mesajul lui Trump despre România îi lasă în offside pe suveraniști. „E cumva despre Jorjel sau Cegeu?”
Adevarul
Mesajul lui Trump despre România îi lasă în offside pe suveraniști. „E cumva...
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Digi24
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră,...
Incendiu la o pensiune din Suceava. O persoană a murit
Mediafax
Incendiu la o pensiune din Suceava. O persoană a murit
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
Zona 51 a Chinei, locul unde Xi ascunde secrete de ochii curioșilor: ce dezvăluie imaginile din satelit despre baza militară Lop Nur
Digi 24
Zona 51 a Chinei, locul unde Xi ascunde secrete de ochii curioșilor: ce dezvăluie imaginile...
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Digi24
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Descopera.ro
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2025. Zodia care își rezolvă toate problemele
Gandul.ro
HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2025. Zodia care își rezolvă toate problemele
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Avertizare ANM de ULTIMA ORĂ: a intrat în vigoare la 11:32! Vortexul polar își face simțită prezența în România
Avertizare ANM de ULTIMA ORĂ: a intrat în vigoare la 11:32! Vortexul polar își face simțită prezența în România
Gabriel a fost omorât de pasiunea pentru viteză. A condus cu permisul suspendat și a intrat într-un ...
Gabriel a fost omorât de pasiunea pentru viteză. A condus cu permisul suspendat și a intrat într-un copac: „Praf s-a făcut”
Pericol în trafic! Acești șoferi pot risca sute de lei și puncte de penalizare dacă folosesc greșit ...
Pericol în trafic! Acești șoferi pot risca sute de lei și puncte de penalizare dacă folosesc greșit becurile de ceață
Ai primit cupon gri de pensie? Ce ascunde acesta, de fapt
Ai primit cupon gri de pensie? Ce ascunde acesta, de fapt
Încă o lovitură pentru familia lui Dani Mocanu! Fratele lui mai așteaptă o condamnare, după altă ...
Încă o lovitură pentru familia lui Dani Mocanu! Fratele lui mai așteaptă o condamnare, după altă faptă penală
A fost deslușit misterul anului 2015! Cea mai faimoasă iluzie optică de pe internet
A fost deslușit misterul anului 2015! Cea mai faimoasă iluzie optică de pe internet
Vezi toate știrile
×