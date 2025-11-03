Acasă » Știri » Crimă în Bistrița Năsăud! Un tânăr de 26 de ani a fost ucis după ce a încercat să împace doi cumnați beți

Crimă în Bistrița Năsăud! Un tânăr de 26 de ani a fost ucis după ce a încercat să împace doi cumnați beți

De: Alina Drăgan 03/11/2025 | 19:43
A fost ucis după ce a încercat să împace doi cumnați beți /Foto: Arhivă

O sărbătoare în familie s-a încheiat tragic în Bistrița Năsăud. Un tânăr de 26 de ani a fost înjunghiat mortal, după ce a încercat să împace doi cumnați. Cu toții consumaseră alcool, iar conflictul a pornit imediat, însă nimeni nu se aștepta să se sfârșească tragic.

Crimă într-o familie din Bistrița Năsăud. Un tânăr de 26 de ani a fost înjunghiat mortal după ce a încercat să împace doi cumnați. Toți consumaseră alcool și s-au luat la ceartă. În cele din urmă, unul dintre ei, chiar cel care încerca să aplaneze conflictul, a fost înjunghiat.

A fost ucis după ce a încercat să împace doi cumnați beți

Ziua a început normal pentru familia din Bistrița Năsăud. Cu toții au mers la cimitir pentru obiceiurile de Ziua Morților. Întorși de la cimitir, membrii familiei s-au oprit la barul din sat, de unde au cumpărat alcool. Apoi s-au retras în locuința unuia dintre ei.

Pe fondul alcoolului consumat, un conflict a izbucnit între doi cumnați. Victima a încercat să aplaneze totul, însă a fost înjunghiată.

„A apărut o altercație între doi cumnați, iar al treilea, din păcate, victima a intervenit să calmeze spiritele și pe fondul agresiunii și probabil al alcoolului destul de mult consumat s-a întâmplat ceea ce regretăm cu toți acum”, a declarat Florin Oltean, primarul localității.

Mai grav este faptul că rudele nu au sunat imediat la 112, iar asta a făcut ca tânărul de 26 de ani să nu mai aibă nicio șansă. Deși acesta a fost transportat la spital, pentru el nu s-a mai putut face nimic în cele din urmă.

„Pacientul a dezvoltat stop cardio-respirator, fiind intubat și supus de urgență unei intervenții chirurgicale din cauza leziunilor suferite, a pierderii masive de sânge și a adresării tardive. Inima pacientului nu a putut fi repornită”, a transmis Camelia Strungari, purtător de cuvânt Spitalul Județean Bistrița.

La spital au mai ajuns și un adolescent de 17 ani, dar și presupusul ucigași, un bărbat de 39 de ani. Acesta prezenta mai multe contuzii la cap și la față. După externare a fost dus la audieri, iar procurorii l-au reținut pentru omor.

