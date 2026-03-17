CANCAN.RO ți-a pregătit un test IQ special pentru genii. Crezi că reușești să găsești răspunsul corect al ecuației 9 + 1 + 9 + 1 x 0 + 1 = ? Dacă da, spor la treabă!

Testele de inteligență au ajuns în atenția psihologului fracenz Alfred Binet, care, la rândul său, le-a perfecționat. Dezvoltarea testelor psihometrice a început în secolul al XX-lea. Atunci, aceste teste erau utilizate pentru măsurarea vitezei de reacţie. Primul test de inteligență a apărut în anul 1905. La mai bine de un secol, aceste teste au început să fie tot mai prezente în diverse ramuri. Pe lângă utilizarea lor în câmpul psihologiei, testele IQ au devenit și instrumente pentru diferve companii prin care testează capacitățile viitorilor angajați.

Astfel de teste de inteligență sunt recomandate și copiilor. Specialiștii susțin că pot ajuta la dezvoltarea capacității cognitive a unui copil, dar și atenția la detalii sau logica. Potrivit datelor, există 3 tipuri de grupe IQ – IQ mediu, IQ sub medie și IQ peste medie.

Test IQ pentru matematicieni | Cât face 9 + 1 + 9 + 1 x 0 + 1 = ?

Dacă nu ai reușit să descoperi răspunsul corect, noi îți arătăm pașii pe care trebuie să îi urmezi. Regula este simplă: mai întâi se vor calcula împărțirea și înmulțirea, apoi restul operațiilor matematice:

1 x 0 = 0

9+1+9+1 = 20

Sperăm că v-ați distrat cu această provocare. Felicitările se îndreatpă către cei care au reușit să calculeze corect ecuația. Pentru cei care au fost puși în dificultate, nu este o tragedie.

La ce sunt folosite testele de inteligență

Un test clasic de inteligență constă în efectuarea unor sarcini variate care măsoară inteligența, inclusiv cunoașterea spațială, memoria pe termen scurt, abilitățile matematice și gândirea analitică. Pentru adulți, cel mai frecvent motiv pentru dorința de a face un test de inteligență este pentru orientarea profesională sau pentru a determina adevcarea la un anumit loc de muncă.

În mod obișnuit, testele IQ nu testează toate cunoștințele pe care un om le acumulează de-a lungul anilor, dar, de fapt, testul IQ evaluează capacitatea cuiva de a învăța/memora. Există multe tipuri de teste de inteligență, peste 200 de variante identificate într-un studiu din 2017. Toate au cam același scop, dar cu diferite accente pe abilități cognitive și instrumente de măsurare diferite.

