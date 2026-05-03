Cutremur în sistemul public! Pensia și salariul nu mai pot fi încasate simultan

Lovitură pentru bugetari! Un proiect de lege prevede că nu se mai permite cumulul pensiei cu salariul la stat. Angajații aflați în această situație vor trebui să opteze pentru un singur venit.

Se anunță schimbări majore pentru angajații din instituțiile de stat, după ce Guvernul a pus pe masă un proiect de lege cu impact direct asupra celor care cumulează pensia cu salariul. În special, sunt vizați pensionarii care au continuat să lucreze în sistemul public și care beneficiază în prezent de venituri duble din fonduri publice. Noua lege produce efecte semnificative în numeroase instituții.

Ce ascunde noua lege care zguduie sistemul public

Un proiect de lege privind măsurile aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual schimbă regulile din sistemul public și stabilește că pensia și salariul nu mai pot fi cumulate integral, ceea ce înseamnă că persoanele aflate în această situație vor fi nevoite să aleagă între cele două venituri de la stat.

Potrivit proiectului, angajații care vor să își păstreze salariul de la stat vor pierde 85% din pensia de serviciu, iar alternativa este una clară și fără nuanțe: fie rămân în sistemul public și renunță aproape complet la pensie, fie aleg pensia și își încheie activitatea la stat.

Măsura va lovi și în Educație, unde cumulul pensiei cu salariul la stat mai este permis doar până la finalul anului 2026, după care regulile se schimbă radical și situația actuală nu va mai fi acceptată.

În paralel, proiectul mai prevede încetarea tuturor detașărilor și transferurilor în 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, iar instituțiile vor trebui să decidă rapid dacă păstrează angajații pe alte posturi sau încetează raporturile de muncă. Totodată, legea prevede că angajații din sectorul public pot continua să lucreze după vârsta de pensionare doar cu acordul instituției și, în orice caz, nu mai târziu de 70 de ani.

Cine scapă de schimbări și ce excepții există

Deși regula generală este una restrictivă, legea lasă totuși câteva „portițe” importante. Anumite categorii privilegiate vor putea în continuare să cumuleze pensia cu salariul fără pierderi, de la aleși locali și parlamentari, până la numiți în instituții-cheie precum CCR, Curtea de Conturi, ASF, ANRE, AEP sau BNR, dar și persoane numite de președinte în baza deciziilor CSAT.

Legea face o precizare fără echivoc, introducând o excepție clară de la regulile generale: persoanele alese în funcții publice și cele numite în diverse funcții pot, pe durata mandatului, să cumuleze în continuare pensia cu salariul.

Pentru cei vizați, schimbarea este una majoră și vine cu o decizie rapidă de luat: fie rămân în sistemul public și acceptă o reducere drastică a pensiei, fie se retrag din activitate și păstrează pensia integrală. Din 2026, noua lege ar putea rescrie complet regulile jocului în administrația publică, afectând direct mii de angajați și modificând echilibrul dintre muncă și pensionare în România. Măsura este privită ca una cu impact puternic, care va genera tensiuni și schimbări semnificative în întregul sistem bugetar.

