Prestația lui Jador de la Bruxelles a încins internetul: ”Cântă și la evenimente rutiere?”

Cu ocazia zilei de 1 Mai, Jador a fost invitat să cânte la Festivalul Muncitorilor din Bruxelles, în fața a sute de români plecați să lucreze peste hotare. Însă prestația sa nu pare să fi fost pe gustul tuturor, dacă e să analizăm reacțiile din online.

Într-o postare pe TikTok, manelistul apare pe scena Festivalului din Bruxelles, alături de formația sa, interpretând melodia „Mare e lumea” a lui Costi Ioniță, însă vocea nu a părut să coopereze prea mult, ratând inclusiv „întâlnirea” cu notele joase.

Jador, ironizat pentru prestația de la Bruxelles

Videoclipul cu Jador s-a viralizat pe TikTok, unde a stârnit numeroase reacții din partea utilizatorilor. În majoritatea comentariilor, mulți au adoptat un ton ironic și haios, făcând glume pe seama prestației sale. De asemenea, cei care au urmărit filmarea de la concert nu au putut trece cu vederea atitudinea lui Jador, care părea ușor plictisit, la fel ca ceilalți membri ai formației.

„Care a scos procesorul din priză?” „Foarte bun, bun tare pentru înmormântări” „Ceva nu e ok. Ce ai făcut Jaodr, tată?” „Voce, talent, finețe, tot ce îi lipsește” „E bun. Îmi cântă la schimbarea anvelopei pe 33” „Frumos mai behăi” „Cântă și la evenimente rutiere?” „Așa voce mai des” „E de la microfon, nu se mai fac cum se făceau” „Are tot viitorul în urmă” „Dacă mima era topul de pe lume” „Unde procesor nu e, nimic nu e”, au fost o parte din reacțiile utilizatorilor.

