Jador, adevărul despre relația cu Oana Ciocan, după ce CANCAN i-a surprins împreună: „Sunt în umbra lor toată viața”

De: Delina Filip 31/03/2026 | 17:23
În urmă cu câteva săptămâni vă prezentam motivele separării dintre Jador și Oana Ciocan. Așa cum știm, artistul și încă soția lui au decis să pună punct mariajului lor în urma unor tensiuni. Mai exact, celebrul cântăreț ar fi încheiat relația într-un moment de furie extremă, după ce soția lui i-ar fi luat la puricat telefonul. Despărțirea a fost confirmată de Jador ulterior, în exclusivitate pentru site-ul nostru, și nimeni și nimic nu părea să-l facă pe cântăreț să se răzgândească. Doar că noi i-am surprins pe cei doi împreună și v-am prezentat imaginile în premieră. Acum, Jador spune dacă el și Oana și-au mai acordat o șansă și explică imaginile cu pricina, în exclusivitate pentru CANCAN.RO

Jador și Oana Ciocan au pus punct relației lor, așa cum vă dezvăluiam în urmă cu câteva săptămâni, și cum confirma și el. Fanii au fost foarte dezamăgiți la aflarea veștii și nici nu apucaseră să se obișnuiască cu ideea că artistul și fosta concurentă Survivor nu mai formează un cuplu, că i-am și surprins împreună. Apariția lor a stârnit numeroase controverse și semne de întrebare. Oana și Jador au lăsat deoparte orgoliile și au decis să-și mai dea o șansă de dragul copilului?! Asta părea din imaginile surprinse (pe care le vedeți aici). Iată ce s-a întâmplat între ei. Jador face lumină în acest caz.

Jador, primele declarații după ce a fost surprins alături de Oana și fiul lui

Așa cum știm, în urmă cu o zi Jador și Oana Ciocan au fost surprinși de CANCAN.RO împreună. Cei doi nu păreau nicidecum un cuplu pe marginea prăpastiei, dimpotrivă. Imaginile îi arată într-o atmosferă caldă ca și cum ruptura nu ar fi existat niciodată. Am văzut o familie unită care se bucura de o seară în oraș. Jador și-a ținut fiul în brațe pe tot parcursul serii, iar Oana nu i-a scăpat din ochi. Desigur că aceste imagini ne-au dus cu gândul la o împăcare, însă nu am vrut să ne dăm cu părerea, ci am preferat să-l contactăm direct pe cântăreț care ne-a dezvăluit cum s-a desfășurat seara. Se pare că întâlnirea lor nu a adus cu sine o împăcare, ci pur și simplu au ales să fie unul lângă celălalt pentru copil.

„Ne-am întâlnit că băiețelul are o problemă de digestie și am fost cu el la spital. Am mers eu acasă la Oana și Avraam, așa cum era normal, i-am luat și i-am dus la spital. Am fost la un medic să-l consulte pe cel mic”, a spus Jador pentru CANCAN.RO.

Jador spune care este relația dintre el și Oana Ciocan după ce au fost surprinși împreună

Din fericire, fiul artistului nu a avut o problemă foarte gravă, iar tratamentul este unul ușor.

„Medicul l-a consultat pe băiatul meu, nu este ceva grav, a avut probleme cu digestia, dar cu o pastiluță trece imediat. I-a dat tot ce avea nevoie, apoi am decis să ne oprim la un restaurant să mâncăm, nu văd nimic anormal, dimpotrivă”, a spus el.

Artistul le va fi mereu alături: „O să trec pe la ei de câte ori se poate”

Jador a ținut să clarifice lucrurile și să pună punct speculațiilor de orice fel.  Cântărețuș spune că, dincolo de orice neînțelegere dintre el și Oana Ciocan, prioritatea lui va rămâne familia și, în mod special, fiul lor.

„Sunt un tată bun, nu trebuie să fiu un tată bun pentru ei?! Așa este normal. Eu sunt în umbra lor toată viața, o să-i protejez toată viața din umbră. Noi nu ne mai văzuserăm, de când ne-am despărțit asta a fost prima oară când ne-am văzut. O să trec mai des acum pe la ei pentru că mă interesează starea de sănătate a fiului meu. O să trec de câte ori se poate”, a mai spus el pentru CANCAN.RO

Jador nu s-a dezlipit de băiețelul lui și i-a propus Oanei să îi ducă acasă

Nu am putut ocoli nici subiectul unei eventuale împăcări, mai ales că gesturile de zilele trecute trădau o chimie și o înțelegere deplină între ei. Doar că, după spusele artistului, e mult prea devreme să se pronunțe în acest sens.

„Nu e timpul să vorbesc despre vreo împăcare, vom vedea ce ne rezervă viitorul. Momentan, ne concentrăm pe ce avem de făcut, avem un copil de crescut, o respect, e mama copilului meu”, a mai spus cântărețul.

