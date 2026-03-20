Adevăratul motiv pentru care Jador a divorțat de Oana Ciocan: „Sunt conștient că este greu”

O vorbă din popor spune că „nu iese fum fără foc”, iar în ceea ce privește divorțul momentului această vorbă nu este nicicând mai adevărată. În urmă cu câteva zile, detonam bomba că Jador și Oana Ciocan au pus punct relației lor, iar cât de curând urmează să semneze actele de divorț. Ulterior, separarea a fost confirmată și de artist, însă nu și motivele pentru care au decis să pună punct mariajului lor. CANCAN.RO nu lasă niciodată treaba neterminată, astfel că revenim cu informații noi legate de motivul din spatele divorțului, dar și despre partajul și custodia copilului. Și, pe lângă toate acestea, Jador a făcut declarații exclusive despre despărțirea de mama fiului lui și custodie.

În urmă cu câteva săptămâni, și-a surprins complet fanii după ce a anunțat că se retrage pentru o perioadă din muzică. Artistul sublinia că simte nevoia să aibă un moment de respiro după ani întregi în care a muncit fără pauză, dar adevărul ar fi fost altul. Se pare că Jador ar fi trecut printr-o perioadă extrem de dificilă pe plan sentimental, iar el și Oana Ciocan ar fi decis să pună punct mariajului lor. Dar, ceea ce nu se știa până acum este adevăratul motiv al divorțului. Dar fiți fără grijă că de asta suntem noi aici, să vă povestim totul, în exclusivitate! Vă spunem doar atât: Dincolo de varianta oficială de „pauză de respiro”, în culise s-ar fi jucat un alt film, unul în care încrederea ar fi fost pusă la încercare.

Adevăratul motiv al despărțirii dintre Jador și Oana Ciocan!

Jador a pus punct relației cu Oana Ciocan într-un moment de furie extremă, căci sursele noastre au aflat că tânăra ar fi căutat în telefonul lui. Și, știți cum se spune că cine caută, găsește. Asta i s-a întâmplat și ei care a dat peste niște mesaje foarte „prietenoase” dintre tatăl copilului ei și alte domnișoare. De aici, filmul s-a derulat rapid: întrebări, explicații pe care ea le-a cerut din partea lui, iar el nu i le-a oferit, dimpotrivă. Celebrul artist ar fi fost foarte incomodat de insistențele soției sale așa că a „tulit-o” din casă și a pus punct mariajului, fără să-și anunțe soția. Până când să mai suporte „atâta presiune”?!

Oana, lăsată cu „buza umflată” de manelist, a încercat să nu dispere și a continuat să se concentreze pe creșterea fiului lor. Doar că, bomba separării a fost detonată în presă, iar ea a aflat, ca toată lumea din CANCAN.RO despre despărțire. Ironic, nu?! Tot sursele noastre ne-au dezvăluit că Jador nici măcar nu a mai vrut să o anunțe că pune punct căsniciei, însă artistul pare hotărât și își asumă decizia. Iată ce declarații a făcut.

„S-a terminat definitiv, vă asigur! Terenul pe care l-am cumpărat va rămâne acolo, nu mai construiesc nimic acolo pentru că acum nu mai am pentru ce și pentru cine. Penthouse-ul i-l las ei, vorbim despre cel pe care l-am luat împreună. Vreau să fie bine, ea și Avraam, până la urmă e familia mea, eu am unde să stau”, a declarat el pentru CANCAN.RO.

Jador spune ce se va întâmpla cu fiul lui și al Oanei: „Nu o să despart copilul de mamă”

Bun, la capitolul bunuri, lucrurile par clare: ea rămâne cu penthouseul, el cu amintirile. Jador a dezvăluit că el și Oana deja locuiesc separat, dar când vine vorba de copil, povestea devine serioasă. Spunem asta pentru că cei doi au un băiețel în vârstă de nouă luni, iar aici nu mai este loc de orgolii.

„Eu nu o să despart copilul de mamă niciodată, chiar recent am fost și l-am văzut pe Avraam. Oana este fată ca lumea, nu aș fi făcut copil cu ea dacă nu știam că este responsabilă. Momentan nu am discutat despre divorț, dar deja locuim separat, dar ce ne interesează este să-i fie bine copilului nostru „, a spus Jador.

Așa cum știm, artistul este foarte apropiat de familia lui, iar mama lui a fost mereu un sprijin pentru el, așa că poate v-ați fi așteptat să se sfătuiască cu ea în momente atât de sensibile. Ei bine, Jador a ales să fie bărbat până la capăt și să își rezolve singur problemele, însă este conștient că acest lucru necesită timp.

„Nu am apucat să vorbesc cu familia, cu mama, căsnicia mea e căsnicia mea. Sunt conștient că este mai greu, dar o să trec peste. Am ales să iau pauză de la muzică, vreau să îmi revin”, a mai declarat Jador.

