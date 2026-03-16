Jador și Oana Ciocan s-au despărțit la 9 luni de când au devenit părinți. Când au apărut primele probleme în cuplu

De: Delina Filip 16/03/2026 | 16:40
Este informația momentului în showbizul românesc: Jador și soția lui, Oana Ciocan, s-au despărțit. Artistul se pare că trece prin schimbări nu doar pe plan profesional, ci și pe plan personal. După ce a anunțat retragerea din muzică pentru o perioadă, și viața amoroasă a lui Jador are de suferit. CANCAN.RO a aflat culisele separării dintre el și soția lui. Ce se va întâmpla cu fiul celor doi, dar și ce îi va rămâne Oanei în urma divorțului, aflați în detaliu din rândurile următoare. 

Jador și Oana Ciocan au început o poveste de dragoste cu puțin timp înainte de a intra în competiția Survivor, acolo unde s-au apropiat și mai mult. Punctul culminant din Dominicană l-a reprezentat atunci cererea în căsătorie pe care artistul i-a adresat-o Oanei. Ajunși în România, cei doi și-au continuat povestea de dragoste, iar la finalul anului 2024 au ajuns în fața altarului și au devenit soț și soție. La acel moment, Oana îl purta în pântece pe fiul lor, Avraam, care a venit pe lume câteva luni mai târziu. Cu toate că părea că au familia perfectă, cei doi au ajuns la separare. Iată ce s-a întâmplat între ei.

Jador și Oana Ciocan s-au despărțit!

În urmă cu câteva săptămâni, și-a surprins complet fanii după ce a anunțat că se retrage pentru o perioadă din muzică. Artistul sublinia că simte nevoia să aibă un moment de respiro după ani întregi în care a muncit fără pauză, dar adevărul ar fi fost altul. Se pare că Jador ar fi trecut printr-o perioadă extrem de dificilă pe plan sentimental, iar el și Oana Ciocan ar fi decis să pună punct mariajului lor. Sursele CANCAN.RO au dezvăluit că celebrul cântăreț suferă enorm din cauza despărțirii pe care, cel puțin pentru moment, a decis să nu o facă publică.

Jador și Oana Ciocan s-au despărțit. Ce a dus la separarea lor

Mai mult, aceleași surse ne-au dezvăluit că Oana va rămâne cu o casă de la artist, cea pe care o cumpăraseră în urmă cu câteva luni și pe care abia așteptau să o amenajeze. Acum, după despărțire, cei doi au fost de comun acord ca acea proprietate să-i revină ei.  În privința custodiei copilului fiului lor în vârstă de doar 9 luni nu au decis încă nimic. Cel mai probabil, custodia va fi comună, însă aceste detalii vor fi puse la punct în perioada următoare.

Semnele despărțirii au apărut de Valentine`s Day

Vestea separării dintre Oana Ciocan și Jador a picat ca un trăznet pentru fanii cuplului, dar semnele unei iminente despărțiri apăruseră de ceva vreme. În urmă cu o lună, chiar de Valentine`s Day, Oana Ciocan a trecut prin momente dificile după ce și-a pierdut bunicul. Bruneta a fost nevoită să plece acasă pentru a se ocupa de înmormântare, în timp ce soțul ei era plecat în Spania la un eveniment. De atunci au existat numeroase semne de întrebare asupra motivului pentru care artistul nu ar fi reușit să-i fie alături soției lui în momente atât de dificile.

Ce se va întâmpla cu locuința celor doi

Mai mult, cu câteva luni înainte de a face nunta cu Oana Ciocan au mai avut episoade tensionate. La un moment dat, tânăra a părăsit domiciliul conjugal și l-ar fi blocat peste tot pe artist. Ulterior, Jador a recunoscut că a văzut-o pe șatenă alături de un alt bărbat. Deși s-au împăcat după acel episod tensionat, se pare că problemele dintre ei s-au accentuat în ultima perioadă, iar singura soluție pentru ei a fost despărțirea.

Tichete sociale de 200 de lei pentru pensionarii cu pensii sub 2.000 de lei. De unde se ridică ajutorul
Ajutor de până la 1.000 de lei pentru pensionari. Când ajung banii la aproape 3 milioane de români
Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador. Mărturii despre palmele și umilințele din relația lor
Bancul începutului de săptămână | Adevărul despre facturile la gaz
Trei zodii intră într-o perioadă decisivă după echinocțiul de primăvară. Urmează două luni și jumătate de schimbări
Trei zodii scapă de probleme în perioada următoare. Astrele anunță o schimbare majoră
