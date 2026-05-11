Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu pe scena de la Viena și când are loc finala

Duminică, 10 mai, a avut loc ceremonia de deschidere a concursului Eurovision 2026. Evenimentul a avut loc la Viena, oraș care găzduiește ediția din acest an după ce Johannes „JJ” Pietsch a câştigat ediţia din Elveția, în 2025. Află când va urca pe scenă Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României.

Programul Eurovision 2026

Anul acesta, Eurovision Song Contest a fost organizat în Viena, Austria. Țara a câștigat dreptul acesta după ce reprezentantul ei din 2025, Johannes „JJ” Pietsch, a adunat cele mai multe puncte și a fost declarat câștigător.

Prima semifinală de anul acesta are loc pe 12 mai, a doua va avea loc pe 14 mai și finala pe 16 mai.

Unde poți urmări Eurovision 2026 în România

Ca în fiecare an, Eurovision Song Contest va fi difuzat în direct, la TVR 1. Edițiile vor fi transmise pe 12, 14 și 16 mai, începând cu ora 22:00.

Finala Eurovision 2026, care va avea loc pe 16 mai, va fi transmisă și pe contul oficial de YouTube al Televiziunii Române.

Când va cânta Alexandra Căpitănescu la Eurovision

Cântăreața care reprezintă România va urca pe scena Wiener Stadthalle în a doua semifinală, pe data de 14 mai, în prima parte a etapei. Alături de ea vor urca pe scenă și colegii ei de trupă, Bogdan Stoican, Luca Şofron, Matei Cohal şi Thomas Cîrcotă.

Artista va interpreta piesa controversată „Choke Me”, cu care a câștigat Eurovision România, în luna martie 2026. Melodia este caracterizată de Alexandra Căpitănescu ca „un manifest personal”.

„În centrul mesajului se află ideea că iubirea este singurul antidot pentru orice, iar acest lucru devine mai puternic în forma minimalistă a piesei. Versul ‘Love me, make my lungs explode’ capătă o semnificaţie profund personală, reprezentând momentul în care artista îşi dă libertate totală de exprimare: o explozie de bucurie, autenticitate şi creativitate, în care ‘asta sunt eu’”, spune ea, citată într-un comunicat emis de Universal Music Romania.

Cine face parte din delegația României

Anul acesta, delegația României trimisă la Eurovision 2026 este formată din:

Smaranda Vornicu, șefa delegației

Iuliana Marciuc, responsabil de proiect

echipa artistică

echipa tehnică

echipa de producţie

echipa de promovare

Cine concurează alături de România

Anul acesta, în a doua semifinală a Eurovision 2026 vor cânta reprezentanții din țările:

România

Albania

Danemarca

Armenia

Cipru

Elveţia

Norvegia

Azerbaidjan

Luxemburg

Malta

Bulgaria

Australia

Ucraina

Cehia

Letonia

Țara favorită la Eurovision 2026

Anul acesta, printre favoriții la trofeul concursului se află reprezentanții Finlandei, Linda Lampenius și Peter Parkkonen, cu piesa „Liekinheitin”.

Potrivit unor sondaje realizate printre fanii Eurovision, România are șanse anul acesta la un loc în finală, piesa Alexandrei Căpitănescu fiind una dintre favoritele publicului. La casele de pariuri, românca este cotată ca fiind a opta favorită la trofeu.

Ce trebuie să știi despre piesa „Choke me”

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Versurile piesei sunt semnate de Alexandra Căpitănescu şi Elvis Silitra, iar piesa este compusă de Alexandra Căpitănescu, Călin Grajdan, Elvis Silitra şi Ştefan Condrea. Producția a fost realizată de Bogdan Stoican şi Thomas Circota. Videoclipul noii versiuni a fost realizat de Vlad Preda şi editat de Isabella Szanto.

Potrivit artistei, „Choke me” accentuează simplitatea care devine forță. Varianta interpretată la pian, după toate controversele iscate de performanța de pe scena Eurovision România, lasă emoția brută să cuprindă ascultătorii. Mesajul principal al piesei este iubirea ca singur exces permis în viața oricărui om.

CITEȘTE ȘI:

Finalistul Eurovision, deranjat de gestul Andreei Bălan!

Piesa României la Eurovision 2026 ar putea fi interzisă! Activiștii critică versurile cântate de Alexandra Căpitănescu: „Lipsă de respect alarmantă”