Finalistul Eurovision, deranjat de gestul Andreei Bălan! Iustin HVNDS: „Am fost dezamăgiți” + Detalii neștiute despre participarea la Survivor

A fost la un pas să urce pe scena Eurovision, a trecut prin una dintre cele mai dure competiții TV și a ales, în final, să nu facă niciun compromis când vine vorba de muzică. Iustin HVNDS, vocea trupei HVNDS, vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre controverse, limite personale și drumul deloc ușor spre autenticitate.

Iustin Radu Câmpeanu, cunoscut publicului ca frontman al trupei HVNDS, este unul dintre artiștii care au ales să meargă împotriva curentului mainstream. Deși trupa a luat naștere în 2016, direcția clară s-a conturat abia câțiva ani mai târziu, când artistul spune că și-a descoperit cu adevărat „vocea”.

Publicul larg l-a remarcat nu doar prin muzica sa, un mix de metal modern și influențe alternative, ci și prin aparițiile în emisiuni precum Survivor România sau Chefi la cuțite.

În interviul exclusivitate pentru CANCAN.RO, acesta vorbește fără ocolișuri despre momentul Eurovision, despre controversele din jurul jurizării, dar și despre viața din spatele scenei.

„Eurovision ar fi fost mai mult decât expunere”

CANCAN.RO: ⁠Ați fost la un pas de a reprezenta România la Eurovision. Ce ar fi însemnat pentru tine, ca artist, să ajungi pe scena acelei competiții? Te gândești să mai încerci în viitor?

Iustin HVNDS: Ne-ar fi ajutat nu doar pe noi ca trupă, și nu doar prin expunere sau construcția unui networking internațional, dar credem noi că ar fi ajutat și alte trupe, în special cele la început de drum, oferindu-le dovada că se poate face carieră și din stilurile mai agresive ale muzicii.

CANCAN.RO:⁠ ⁠După finală au apărut și unele controverse legate de jurizare, subiect care revine aproape în fiecare an la Eurovision. În cazul vostru s-a vorbit despre momentul în care Andreea Bălan ar fi părăsit sala în timpul prestației voastre. În final, ea a spus că v-a acordat nota 10. I se iartă astfel gestul?

Iustin HVNDS: Am primit acea notă bazat pe prestația noastră și suntem recunoscători, însă nu a respectat momentul, prin absența ei, și a argumentat asta cu: “deja am văzut de la repetiții”. Am fost dezamăgiți.

Experiența Survivor: „O lingură de orez pe zi”

CANCAN.RO: ⁠Survivor este o competiție foarte „raw” și o provocare extremă. Ce a însemnat pentru tine această experiență și ce ai descoperit despre tine și despre propriile limite în timpul petrecut acolo?

Iustin HVNDS: Este fix ce se vede pe sticlă, o lingură de orez pe zi, stres, condiții grele si multe încercări emoționale și fizice, a fost întradevar o provocare grea însă am realizat că îmi este imposibil să stau fără sa fac muzică și simt că lucrurile s-au legat perfect de când m-am întors.

CANCAN.RO:⁠ ⁠Ai apărut și în emisiunea Chefi la cuțite, o experiență complet diferită față de muzică sau Survivor. Cum ai ajuns în acel context și ce amintiri ai din acea participare?

Iustin HVNDS: La chefi la cutie am ajuns pentru ca eu în general gătesc pentru prietenii mei și mi-am propus să văd dacă stilul meu de gătit este întradevar cu gust sau sunt prietenii mei comozi și preferă să le gătesc din comfort. (n.r. râde)

Am amintiri minunate pentru că am plecat de acolo cu prieteni pe care îi voi avea toată viața, iar ca moment preferat, aș menționa plecarea mea, care deși a fost dureroasă, simt că am reușit să transmit un mesaj important și cireașa de pe tort e faptul că am și salvat fratele unui coechipier de la eliminare.

CANCAN.RO: ⁠Tatuajele tale atrag imediat atenția. Câte ai și care este povestea primului tatuaj? Există un tatuaj care marchează un moment important din viața ta sau din cariera ta?

Iustin HVNDS: Nu mai știu de mult câte sunt că am pierdut șirul, dar primul a fost un scris “Skate For Life” pe care mi l-a făcut un prieten încă actual al trupei HVNDS, și în aceeași zi m-am tatuat și eu și Johnny.

Cel mai important ca însemnătate este cel cu pana de pe față, care a marcat momentul în care am renunțat să mai lucrez pentru alți artiști din aria muzicii pop și să înființez, împreună cu membrii de atunci, trupa HVNDS în 2016.

CANCAN.RO: ⁠Ai trecut prin mai multe proiecte muzicale până la HVNDS, te-ai inventat și reinventat de mai multe ori. Cât de ușor sau greu este pentru un artist să rămână autentic și fidel viziunii sale, într-o lume în care trendurile se schimbă la minut?

Iustin HVNDS: Deși HVNDS a apărut în 2016, simt că abia în 2020 am reușit sa îmi descopăr “vocea”, anume nu doar glasul în sine, ci și stilul de emitere al acestuia dar și perspectiva din care scriu și mă adresez în arta noastră.

Am norocul de a compune muzică alături de oameni foarte dragi mie, atât colegii mei de trupa (Johnny și Alex) dar și producătorii sau artiștii minunați cu care avem oportunitatea de a lucra, este foarte ușor să îți păstrezi esența lângă oameni de calitate care îți vor binele.

CANCAN.RO: ⁠Cum ai descrie stilul muzical HVNDS și ce vrei să transmită publicului prin muzica voastră?

Iustin HVNDS: HVNDS este o trupă de Metal Modern care adoră să îmbine multiple stiluri. Noi nu scriem niciodată cu gândul „ce ar vrea publicul să audă”, asta e responsabilitatea unui artist, să își asculte propria intuiție și să ofere publicului ceva neașteptat pe cât de des posibil.

CANCAN.RO:⁠ ⁠Cum este Iustin HVNDS atunci când coboară de pe scenă? Ce faci în timpul liber? Cum îți bei cafeaua și care este primul telefon pe care îl dai atunci când ai de împărtășit o veste bună?

Iustin HVNDS: În timpul liber sunt ori acasă cu câinii, ori cu prietenii la TV duminica, uitându-ne la Formula 1, ori pe stream pe Twitch lunea și marțea, iar în rest gătesc și mă joc pe PlayStation sau fac Lego.

Primul telefon e mereu către Johnny, pentru că, deși avem o relație minunată de frăție toți din trupă, cu el sunt prieten de peste 20 de ani și am trecut prin tot cu el.

