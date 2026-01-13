Drama lui Iustin HVNDS de la Survivor 2026: „Dormeam prin scări de bloc sau prin parcuri, pe unde apucam”

Un nou sezon Survivor a luat startul. De această dată, fanii formatului s-au mutat pe Antena 1, acolo unde se difuzează concursul în acest an. Concurenții au trecut prin primele trasee și a avut loc și prima eliminare. Cel care a părăsit competiția este Iustin HVNDS. Publicul l-a plăcut imediat, dar puțini sunt cei care cunosc povestea tristă de viață a acestuia.

După ce a zburat de la Kanal D la Pro TV, Survivor 2026 a revenit pe micile ecrane cu noi provocări și situații limită. În acest an, Războinicii și Faimoșii se pot urmări pe Antena 1, într-un nou format care promite să aducă multe surprize. Jocul a început și a avut loc și prima eliminare, iar Iustin HVNDS a fost cel care a plecat acasă.

Drama lui Iustin HVNDS de la Survivor 2026

După doar trei zile de competiție, experiența lui Iustin HVNDS la Survivor 2026 s-a încheiat. Deși își dorea să rămână mai mult în joc, eliminarea a venit la momentul potrivit pentru el, imediat după ce își visase iubita și a simțit că trebuie să meargă acasă.

Eliminarea lui Iustin HVNDS i-a întristat pe fanii show-ului, căci publicul l-a îndrăgit pe tânărul artist. Însă, puțini sunt cei care îi știu povestea de viață, care nu este una prea roz. Pentru visul său și pentru muzica sa, Iustin HVNDS a făcut multe sacrificii de-a lungul timpului.

Acesta a povestit că a existat o perioadă în viața sa în care dormea în scări de bloc sau în parcuri, doar pentru a putea să stea cât mai mult la studio. Munca aici se termina târziu în noapte, așa că nu mai avea niciun transport în comun cu care să plece acasă.

Astfel, Iustin HVNDS prefera să își mintă colegii că care un apartament în București, însă în realitatea după ce munca la studio se termina, acesta mergea și dormea în scări de bloc.

„Da, dormeam prin scări de bloc sau prin parcuri, pe unde apucam, pentru că, părinții mei aveau casă în afara orașului. Ei au făcut mișcarea asta tocmai ca să avem casa noastră, să nu mai depindem de nimeni altcineva. Din păcate, transportul în perioada aia din București până unde stăteam, în Ilfov, se oprea la ora 20.00, iar sesiunile la studio țineau până la 21.00-22.00, poate și 04.00 (…) Am simțit nevoia să îndoi puțin adevărul, că am un apartament de la ai mei, dar nu era așa”, a povestit Iustin HNVDS, la Survivor – Povești din junglă.

