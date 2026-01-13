Acasă » Știri » Drama lui Iustin HVNDS de la Survivor 2026: „Dormeam prin scări de bloc sau prin parcuri, pe unde apucam”

Drama lui Iustin HVNDS de la Survivor 2026: „Dormeam prin scări de bloc sau prin parcuri, pe unde apucam”

De: Alina Drăgan 13/01/2026 | 21:34
Drama lui Iustin HVNDS de la Survivor 2026: „Dormeam prin scări de bloc sau prin parcuri, pe unde apucam”
Drama lui Iustin HVNDS de la Survivor 2026 /Foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Un nou sezon Survivor a luat startul. De această dată, fanii formatului s-au mutat pe Antena 1, acolo unde se difuzează concursul în acest an. Concurenții au trecut prin primele trasee și a avut loc și prima eliminare. Cel care a părăsit competiția este Iustin HVNDS. Publicul l-a plăcut imediat, dar puțini sunt cei care cunosc povestea tristă de viață a acestuia.

După ce a zburat de la Kanal D la Pro TV, Survivor 2026 a revenit pe micile ecrane cu noi provocări și situații limită. În acest an, Războinicii și Faimoșii se pot urmări pe Antena 1, într-un nou format care promite să aducă multe surprize. Jocul a început și a avut loc și prima eliminare, iar Iustin HVNDS a fost cel care a plecat acasă.

Drama lui Iustin HVNDS de la Survivor 2026

După doar trei zile de competiție, experiența lui Iustin HVNDS la Survivor 2026 s-a încheiat. Deși își dorea să rămână mai mult în joc, eliminarea a venit la momentul potrivit pentru el, imediat după ce își visase iubita și a simțit că trebuie să meargă acasă.

Eliminarea lui Iustin HVNDS i-a întristat pe fanii show-ului, căci publicul l-a îndrăgit pe tânărul artist. Însă, puțini sunt cei care îi știu povestea de viață, care nu este una prea roz. Pentru visul său și pentru muzica sa, Iustin HVNDS a făcut multe sacrificii de-a lungul timpului.

Acesta a povestit că a existat o perioadă în viața sa în care dormea în scări de bloc sau în parcuri, doar pentru a putea să stea cât mai mult la studio. Munca aici se termina târziu în noapte, așa că nu mai avea niciun transport în comun cu care să plece acasă.

Astfel, Iustin HVNDS prefera să își mintă colegii că care un apartament în București, însă în realitatea după ce munca la studio se termina, acesta mergea și dormea în scări de bloc.

„Da, dormeam prin scări de bloc sau prin parcuri, pe unde apucam, pentru că, părinții mei aveau casă în afara orașului. Ei au făcut mișcarea asta tocmai ca să avem casa noastră, să nu mai depindem de nimeni altcineva.

Din păcate, transportul în perioada aia din București până unde stăteam, în Ilfov, se oprea la ora 20.00, iar sesiunile la studio țineau până la 21.00-22.00, poate și 04.00 (…) Am simțit nevoia să îndoi puțin adevărul, că am un apartament de la ai mei, dar nu era așa”, a povestit Iustin HNVDS, la Survivor – Povești din junglă.

Câți bani a primit Iustin HVNDS, de la Antena 1, pentru cele doar 3 zile la Survivor 2026

Ce i-a șoptit Călin Donca lui Iustin HVNDS la ureche, după ce a fost eliminat de la Survivor? Gabi Tamaș s-a uitat lung la el

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce nume românesc a primit Ceanu Zheng de la mama sa. Datorită lui a devenit celebru în România
Știri
Ce nume românesc a primit Ceanu Zheng de la mama sa. Datorită lui a devenit celebru în România
Crește vârsta de pensionare pentru acești români. Ilie Bolojan a făcut anunțul
Știri
Crește vârsta de pensionare pentru acești români. Ilie Bolojan a făcut anunțul
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
Mediafax
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
Daniel Băluță îl îndeamnă pe Ciprian Ciucu să-și depună mandatul: „Este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge”
Gandul.ro
Daniel Băluță îl îndeamnă pe Ciprian Ciucu să-și depună mandatul: „Este ales pentru...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără...
Trump, mesaj pentru protestarii din Iran: „Ajutorul e pe drum”
Adevarul
Trump, mesaj pentru protestarii din Iran: „Ajutorul e pe drum”
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus...
Imagini revoltătoare la Colegiul „Mihail Sturza” din Iași / Tavan prăbușit într-o sală de clasă
Mediafax
Imagini revoltătoare la Colegiul „Mihail Sturza” din Iași / Tavan prăbușit într-o sală...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă:...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
Click.ro
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje...
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”
Digi 24
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri:...
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
Digi24
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti....
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Promotor.ro
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Un telefon Mate XT, supus unor teste brutale. Este mai rezistent decât Samsung TriFold? – VIDEO
go4it.ro
Un telefon Mate XT, supus unor teste brutale. Este mai rezistent decât Samsung TriFold? –...
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Daniel Băluță îl îndeamnă pe Ciprian Ciucu să-și depună mandatul: „Este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge”
Gandul.ro
Daniel Băluță îl îndeamnă pe Ciprian Ciucu să-și depună mandatul: „Este ales pentru a găsi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce nume românesc a primit Ceanu Zheng de la mama sa. Datorită lui a devenit celebru în România
Ce nume românesc a primit Ceanu Zheng de la mama sa. Datorită lui a devenit celebru în România
Crește vârsta de pensionare pentru acești români. Ilie Bolojan a făcut anunțul
Crește vârsta de pensionare pentru acești români. Ilie Bolojan a făcut anunțul
Nick Jonas a recunoscut de ce a fugit de la Globurile de Aur. „A fost ca o lovitură în stomac”
Nick Jonas a recunoscut de ce a fugit de la Globurile de Aur. „A fost ca o lovitură în stomac”
Marius Tucă Show începe miercuri, 14 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. ...
Marius Tucă Show începe miercuri, 14 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Ce s-a întâmplat cu bebelușul din Craiova care a murit la 2 zile de la naștere. Părinții rup tăcerea ...
Ce s-a întâmplat cu bebelușul din Craiova care a murit la 2 zile de la naștere. Părinții rup tăcerea și fac acuzații grave
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies ...
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală alte probleme
Vezi toate știrile
×