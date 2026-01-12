Acasă » Știri » Ce i-a șoptit Călin Donca lui Iustin HVNDS la ureche, după ce a fost eliminat de la Survivor? Gabi Tamaș s-a uitat lung la el

De: David Ioan 12/01/2026 | 10:00
Eliminarea lui Iustin HVNDS de la Survivor România a adus unul dintre cele mai comentate momente ale ediției. Nu neapărat verdictul în sine, ci scena tensionată dintre el și Călin Donca, surprinsă imediat după anunțul prezentatorului.

O scurtă șoaptă, un schimb de replici și o privire lungă din partea lui Gabi Tamaș i-au făcut pe telespectatori să îşi pună întrebarea: ce i-a spus, de fapt, Călin lui Iustin?

Totul s‑a petrecut în câteva secunde, dar suficient cât să ajungă în atenţia publicului. În timp ce Iustin se pregătea să părăsească tribul, Călin s‑a apropiat de el și i‑a transmis un mesaj scurt la ureche. Microfoanele nu au surprins clar momentul, însă camerele au înregistrat reacția imediată a lui Iustin: un zâmbet scurt, urmat de replica devenită deja citată pe rețelele sociale: „Aveți treabă.”

Călin nu a lăsat comentariul să treacă neobservat și i‑a răspuns pe un ton ferm, dar fără ostilitate: Tu ai treabă!”

Schimbul a fost suficient pentru ca Gabi Tamaș, aflat la câțiva pași, să ridice sprâncenele și să se uite lung la cei doi, vizibil intrigat. Fanii au interpretat privirea acestuia ca pe un amestec de surpriză și curiozitate, mai ales că tensiunile dintre concurenți crescuseră în ultimele zile.

Discuția dintre cei doi poate fi interpretată ca un mesaj de tip „ai grijă de tine” sau „nu lăsa jocul să te doboare”. Totuși, tonul ferm al lui Călin și reacția lui Iustin au alimentat speculațiile urmăritorilor. Mulți consideră că Donca i‑a transmis un fel de „trezește‑te, ai potențial”, în timp ce alții sunt convinși că a fost o ironie subtilă, în stilul caracteristic al antreprenorului.

Indiferent de adevăr, momentul a reuşit cu brio să capteze atenţia fanilor emisiunii. În urma situaţiei, internauţii s-au împărţit în doua tabere: cei care văd totul ca pe o glumă între colegi și cei care cred că tensiunile din tabără sunt mult mai mari decât par la televizor.

