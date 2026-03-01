Incendiu masiv în Teleorman! O biserică a luat foc: „Intervenția a durat aproximativ cinci ore”

În seara de 27 februarie 2026, un incendiu puternic a izbucnit în comuna Viișoara, județul Teleorman, acolo unde a fost cuprinsă de flăcări Biserica „Sf. Nicolae” și „Sf. Ioan Botezătorul”. Incendiul a fost atât de puternic, încât pompierii s-au luptat să-l stingă timp de 5 ore. Intervenția a fost una complicată, iar finalul ar fi putut fi mai dezastruos, deoarece existau șanse mari ca focul să se extindă la construcțiile din apropiere.

Durata intervenției a fost influențată de existența unor materiale combustibile, dar și de lipsa apei. Autospecialele au fost alimentate cu apă din localitățile învecinate. Potrivit ISU Teleorman, acoperișul ardea în totalitate, iar ulterior s-a prăbușit. Catastrofa a făcut ca lăcașul să fie afectat în totalitate în interior, dar și în exterior.

Cauza incendiului

La fața locului s-au deplasat patru autospeciale de stingere, o autocisternă, un echipaj SMURD, dar și un autovehicul cu nacelă al SVSU Zimnicea. Cauza conflagrației ar fi fost provocată din interior, iar Ministerul Culturii a transmis că:

Intervenția a durat aproximativ cinci ore și a fost îngreunată de cantitatea mare de materiale combustibile, precum și de funcționarea deficitară a rețelei de alimentare cu apă, autospecialele fiind alimentate din localitățile învecinate. În sprijin au intervenit și membrii SVSU Zimnicea, cu un autovehicul prevăzut cu nacelă. Din primele cercetări efectuate de autoritățile competente, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric. În această perioadă de tranziție între sezonul rece și începutul primăverii, când instalațiile de încălzire și rețelele electrice sunt intens utilizate, o atenție sporită acordată verificării și întreținerii acestora contribuie la reducerea riscului de incendiu. Evoluția situației este monitorizată permanent, iar informațiile oficiale vor fi comunicate imediat ce vor fi disponibile, a transmis Ministerul Culturii.

Potrivit informațiilor, nimeni nu a fost rănit. Totuși, Ministerul Culturii face un apel și îi îndeamnă pe oameni să facă inspecții periodice la sistemele de electricitate pentru a evita un posibil dezastru.

În această perioadă de tranziție între sezonul rece și începutul primăverii, când instalațiile de încălzire și rețelele electrice sunt intens utilizate, o atenție sporită acordată verificării și întreținerii acestora contribuie la reducerea riscului de incendiu, a mai transmis Ministerul Culturii.

