Alertă pentru românii care pleacă în UK! Fără ETA nu mai treci granița. Taxa care îți schimbă planurile

De miercuri, 25 februarie 2026, românii care își fac bagajele pentru Marea Britanie trebuie să țină cont de o regulă nouă. Pentru vacanțe, vizite sau șederi scurte, devine obligatorie Autorizația Electronică de Călătorie – ETA. Cine nu o are riscă să fie întors din drum, pentru că firmele de transport nu mai au voie să primească la bord pasageri fără acest document.

Începând cu 25 februarie 2026, regulile de călătorie în Regatul Unit se înăspresc, iar ETA devine obligatorie pentru majoritatea vizitatorilor. Fără ea, pasagerii pot fi opriți la îmbarcare sau la frontieră. Noua regulă pune probleme mai ales celor cu dublă cetățenie, care trebuie să aibă acte britanice valabile pentru a intra în țară.

Ce este ETA și cine are nevoie de ea?

ETA este un document digital care dă dreptul de a călători în Regatul Unit. Începând cu 25 februarie, majoritatea celor care până acum intrau fără viză vor fi obligați să obțină această autorizație. Noile reguli vizează cetățenii a 85 de țări, inclusiv România.

Odată aprobată, ETA permite șederi de până la șase luni, este valabilă doi ani sau până la expirarea pașaportului și oferă posibilitatea de intrări multiple în Regatul Unit.

Vizita poate fi pentru turism, afaceri sau studii de scurtă durată

ETA este necesară și pentru cei care tranzitează Regatul Unit ca parte a unei călătorii, însă pasagerii care rămân în zona de tranzit a aeroporturilor britanice și nu trec prin controlul de frontieră nu au nevoie de autorizație. Pentru șederi mai lungi, muncă sau studii pe termen lung, va fi în continuare necesară o viză aveau nevoie de viză și până acum vor avea în continuare nevoie de viză pentru a intra în Regatul Unit și nu trebuie să solicite și ETA.

Cetățenii britanici sau irlandezi nu au nevoie nici de ETA, nici de viză pentru a intra sau a tranzita Regatul Unit. Există și alte excepții, cum ar fi persoanele cu statut de rezident permanent sau copiii care călătoresc din Franța într-o excursie școlară.

Schema a fost lansată în octombrie 2023, dar nu a fost „aplicată strict” pentru a le oferi vizitatorilor timp să se adapteze. În noiembrie, autoritățile au anunțat că ETA va deveni obligatorie de la 25 februarie.

Cât costă ETA și cum se obține

Obținerea unei ETA costă 16 lire sterline, însă guvernul a anunțat că intenționează să crească taxa la 20 de lire în viitor.

Cel mai simplu mod de a solicita ETA este prin intermediul aplicației UK ETA, care poate fi descărcată de pe Google Play sau Apple Apps Store. Solicitanții pot aplica pe website-ul Guvernului britanic dacă nu au acces la un smartphone, la link-ul: https://www.gov.uk/eta

Solicitanții trebuie să furnizeze date de contact, informații din pașaport, o fotografie corespunzătoare și să răspundă la un set de întrebări. Călătoria trebuie făcută cu același pașaport folosit la solicitarea ETA.

Sistemul nu este o noutate la nivel internațional. Canada, Statele Unite și alte state utilizează deja autorizații electronice de călătorie.

Costurile diferă însă de la o țară la alta. În Canada, o ETA costă șapte dolari canadieni, echivalentul a aproximativ 3,78 lire sterline, în timp ce în Statele Unite taxa ajunge la 40,27 dolari, adică circa 29,75 lire sterline.

