Martie incendiar pe Netflix. Premiere exclusive și reveniri care fac valuri

Netflix intră în primăvară cu forțe proaspete! În luna martie, platforma de streaming aduce în catalog o mulțime de filme și seriale captivante, potrivite pentru toate gusturile și preferințele. De la producții pline de suspans la comedii și drame emoționante, CANCAN.RO vă prezintă lista completă a titlurilor pe care nu trebuie să le ratați în această lună pe Netflix!

Primăvara aduce cu ea zile mai lungi și seri răcoroase, perfecte pentru a te cufunda în lumea filmelor și serialelor pe Netflix. Fie că ești fan al acțiunii, suspansului, documentarelor sau comediilor, luna martie promite titluri noi și povești surprinzătoare. Netflix încălzește inimile spectatorilor cu o avalanșă de lansări speciale, gata să transforme fiecare seară într-o experiență captivantă.

Filmele lunii martie 2026 de pe Netflix

Luna aceasta, fără doar și poate, pelicula principală este „Peaky Blinders: The Immortal Man”, care dezvoltă povestea renumitului clan din Birmingham. Evenimentele au loc în 1940, în mijlocul conflictului mondial, iar Thomas Shelby revine pentru o bătălie crucială, atât împotriva inamicilor săi, cât și în lupta cu propriile temeri. Această producție reprezintă pentru iubitorii serialului britanic un nou episod plin de intensitate și umbre.

Tot în martie revine „One Piece – sezonul 2” programat pentru data de 10 marties. Luffy și gașca sa de Pirați Pălărie de Paie își continuă călătoria spre Marele Curent, unde se vor confrunta cu inamici mai puternici și insule enigmatice. Această serie inspirată din celebra manga promite bătălii impresionante și provocări cu o miză superioară față de prima sezon.

O altă premieră importantă este „Vladimir” programat pentru 5 martie. Această producție este un thriller psihologic cu accente erotice, având-o în distribuție pe Rachel Weisz alături de Leo Woodall. Intriga se concentrează asupra unei profesoare ale cărei fundamente se clatină în urma sosirii unui coleg charismatic, ceea ce dă naștere unei spirale de obsesie și dorință. Miniseria își are originea în romanul apreciat de Julia May Jonas și abordează subiecte precum autoritatea, seducția și limitele morale.

Sezoane noi pentru seriale îndrăgite

Cei pasionați de romane romantice primesc un nou sezon din „Virgin River – sezonul 7” (începând cu 12 martie), unde Mel și Jack, recent căsătoriți, se străduiesc să-și realizeze dorința de a adopta un copil, în timp ce influențele din trecut le afectează viața actuală.

Printre revenirile care fac valuri pe Netflix se numără „Love Is Blind: Sweden” sezonul 3, plin de noi cupluri și drame incendiare, „Heartbreak High” sezonul 3 care aruncă haos și răsturnări de situație în ultimul an de liceu și noul serial polițist „Jo Nesbo’s Detective Hole”, cu crime ritualice în Oslo. În plus, fanii pot să se reîntâlnească cu celebrul „The Mentalist”, disponibil integral din 1 martie.

Netflix continuă să aducă noutăți lunar, mizând pe conținut exclusiv și reveniri de succes. Premierele din martie 2026 întăresc diversitatea catalogului și promit să mulțumească fanii tuturor genurilor și formatelor. Abonații pot accesa titlurile în funcție de datele oficiale de lansare, orele de disponibilitate variind de la o regiune la alta.

Așadar, fie că vrei să râzi, să trăiești tensiunea unui thriller sau să te lași purtat de povești emoționante, martie pe Netflix aduce ceva pentru fiecare. Pregătește-ți confortul preferat și telecomanda, pentru că luna aceasta se anunță plină de lansări de neratat.

