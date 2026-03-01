Acasă » Știri » Martie incendiar pe Netflix. Premiere exclusive și reveniri care fac valuri

Martie incendiar pe Netflix. Premiere exclusive și reveniri care fac valuri

De: Iancu Tatiana 01/03/2026 | 15:54
Martie incendiar pe Netflix. Premiere exclusive și reveniri care fac valuri
Netflix, sursa-CanCan.ro

Netflix intră în primăvară cu forțe proaspete! În luna martie, platforma de streaming aduce în catalog o mulțime de filme și seriale captivante, potrivite pentru toate gusturile și preferințele. De la producții pline de suspans la comedii și drame emoționante, CANCAN.RO vă prezintă lista completă a titlurilor pe care nu trebuie să le ratați în această lună pe Netflix!

Primăvara aduce cu ea zile mai lungi și seri răcoroase, perfecte pentru a te cufunda în lumea filmelor și serialelor pe Netflix. Fie că ești fan al acțiunii, suspansului, documentarelor sau comediilor, luna martie promite titluri noi și povești surprinzătoare. Netflix încălzește inimile spectatorilor cu o avalanșă de lansări speciale, gata să transforme fiecare seară într-o experiență captivantă.

Filmele lunii martie 2026 de pe Netflix

Luna aceasta, fără doar și poate, pelicula principală este „Peaky Blinders: The Immortal Man”, care dezvoltă povestea renumitului clan din Birmingham. Evenimentele au loc în 1940, în mijlocul conflictului mondial, iar Thomas Shelby revine pentru o bătălie crucială, atât împotriva inamicilor săi, cât și în lupta cu propriile temeri. Această producție reprezintă pentru iubitorii serialului britanic un nou episod plin de intensitate și umbre.

Tot în martie revine „One Piece – sezonul 2” programat pentru data de 10 marties. Luffy și gașca sa de Pirați Pălărie de Paie își continuă călătoria spre Marele Curent, unde se vor confrunta cu inamici mai puternici și insule enigmatice. Această serie inspirată din celebra manga promite bătălii impresionante și provocări cu o miză superioară față de prima sezon.

O altă premieră importantă este „Vladimir” programat pentru 5 martie. Această producție este un thriller psihologic cu accente erotice, având-o în distribuție pe Rachel Weisz alături de Leo Woodall. Intriga se concentrează asupra unei profesoare ale cărei fundamente se clatină în urma sosirii unui coleg charismatic, ceea ce dă naștere unei spirale de obsesie și dorință. Miniseria își are originea în romanul apreciat de Julia May Jonas și abordează subiecte precum autoritatea, seducția și limitele morale.

Martie incendiar pe Netflix.

Sezoane noi pentru seriale îndrăgite

Cei pasionați de romane romantice primesc un nou sezon din „Virgin River – sezonul 7” (începând cu 12 martie), unde Mel și Jack, recent căsătoriți, se străduiesc să-și realizeze dorința de a adopta un copil, în timp ce influențele din trecut le afectează viața actuală.

Printre revenirile care fac valuri pe Netflix se numără „Love Is Blind: Sweden” sezonul 3, plin de noi cupluri și drame incendiare, „Heartbreak High” sezonul 3 care aruncă haos și răsturnări de situație în ultimul an de liceu și noul serial polițist „Jo Nesbo’s Detective Hole”, cu crime ritualice în Oslo. În plus, fanii pot să se reîntâlnească cu celebrul „The Mentalist”, disponibil integral din 1 martie.

Netflix continuă să aducă noutăți lunar, mizând pe conținut exclusiv și reveniri de succes. Premierele din martie 2026 întăresc diversitatea catalogului și promit să mulțumească fanii tuturor genurilor și formatelor. Abonații pot accesa titlurile în funcție de datele oficiale de lansare, orele de disponibilitate variind de la o regiune la alta.

Așadar, fie că vrei să râzi, să trăiești tensiunea unui thriller sau să te lași purtat de povești emoționante, martie pe Netflix aduce ceva pentru fiecare. Pregătește-ți confortul preferat și telecomanda, pentru că luna aceasta se anunță plină de lansări de neratat.

Citește și:

Filmul de pe Netflix care i-a cucerit pe români în ultima perioadă. A fost lansat în 2021

Netflix a făcut un anunț așteptat de mulți români. Un serial de mare succes revine cu un nou sezon

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Haos total la FCSB! Becali pregătește lovitura care i-ar putea atrage retrogradarea
Știri
Haos total la FCSB! Becali pregătește lovitura care i-ar putea atrage retrogradarea
Reduceri uriașe la Postăvaru la final de sezon! Cât plătești pentru telecabine și telescaune
Știri
Reduceri uriașe la Postăvaru la final de sezon! Cât plătești pentru telecabine și telescaune
Războiul din Orientul Mijlociu: A fost numit succesorul interimar al lui Khamenei / Fiul lui Khamenei, considerat succesor, ar fi fost eliminat
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu: A fost numit succesorul interimar al lui Khamenei /...
În caz de conflict, suntem ca şi singuri. Autorităţile române, dispărute, în timp ce românii sunt captivi în războiul dintre Israel şi Iran
Gandul.ro
În caz de conflict, suntem ca şi singuri. Autorităţile române, dispărute, în timp...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Ayatollahul Ali Khamenei „a fost ucis într-un bombardament cu 30 de bombe” alături de fiica, nepoata, nora și ginerele său
Adevarul
Ayatollahul Ali Khamenei „a fost ucis într-un bombardament cu 30 de bombe” alături...
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa
Digi24
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile...
Care a fost relația dintre Ali Khamenei și Nicolae Ceaușescu? Cei doi lideri s-au vizitat
Mediafax
Care a fost relația dintre Ali Khamenei și Nicolae Ceaușescu? Cei doi lideri...
Parteneri
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani....
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Click.ro
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu...
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune și când a fost testat
Digi 24
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune...
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Promotor.ro
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Gadget-ul cu care Xiaomi ia fața Apple sau Samsung
go4it.ro
Gadget-ul cu care Xiaomi ia fața Apple sau Samsung
Un studiu a descoperit că senzorii anvelopelor mașinii ar putea fi folosiți pentru a te urmări
Descopera.ro
Un studiu a descoperit că senzorii anvelopelor mașinii ar putea fi folosiți pentru a te...
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
În caz de conflict, suntem ca şi singuri. Autorităţile române, dispărute, în timp ce românii sunt captivi în războiul dintre Israel şi Iran
Gandul.ro
În caz de conflict, suntem ca şi singuri. Autorităţile române, dispărute, în timp ce românii...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bancul începutului de primăvară | Dacă ai peste 30 de ani și nu te-ai căsătorit…
Bancul începutului de primăvară | Dacă ai peste 30 de ani și nu te-ai căsătorit…
Test IQ exclusiv pentru genii | 3+9=5 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Test IQ exclusiv pentru genii | 3+9=5 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Haos total la FCSB! Becali pregătește lovitura care i-ar putea atrage retrogradarea
Haos total la FCSB! Becali pregătește lovitura care i-ar putea atrage retrogradarea
Reduceri uriașe la Postăvaru la final de sezon! Cât plătești pentru telecabine și telescaune
Reduceri uriașe la Postăvaru la final de sezon! Cât plătești pentru telecabine și telescaune
Steliana Nistor a devenit mamă! „Micuța chinezoaică” trăiește cea mai mare bucurie a vieții
Steliana Nistor a devenit mamă! „Micuța chinezoaică” trăiește cea mai mare bucurie a vieții
Alertă pentru românii care pleacă în UK! Fără ETA nu mai treci granița. Taxa care îți schimbă ...
Alertă pentru românii care pleacă în UK! Fără ETA nu mai treci granița. Taxa care îți schimbă planurile
Vezi toate știrile
×