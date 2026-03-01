Acasă » Teste IQ » Test IQ exclusiv pentru genii | 3+9=5 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Test IQ exclusiv pentru genii | 3+9=5 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

De: David Ioan 01/03/2026 | 16:54
Test IQ exclusiv pentru genii | 3+9=5 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Test IQ exclusiv pentru genii | 3+9=5 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un nou test de inteligență care îți pune la încercare atenția, logica și spiritul de observație. În imagine apare o ecuație realizată din bețe de chibrit: 3 + 9 = 5.

Evident, rezultatul nu este corect, iar provocarea constă în a muta un singur băț astfel încât operația să devină validă. Nu există limită de timp, așa că te poți concentra cât ai nevoie.

Test IQ exclusiv pentru genii | 3+9=5 este greșit

La prima vedere, pare imposibil de corectat printr-o singură mutare, însă totul ține de detalii și de modul în care pot fi transformate cifrele. Un singur chibrit poate schimba complet semnificația operației sau valoarea unui număr.

Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Regula este simplă: ai voie să deplasezi doar un băț, fără să adaugi sau să elimini altele. Restul ține de ingeniozitatea ta. Astfel de exerciții sunt folosite frecvent în testele de IQ pentru a evalua gândirea analitică, recunoașterea formelor și abilitatea de a găsi soluții alternative.

Cei care au descoperit rezolvarea merită felicitări, iar pentru cei care nu au reușit, oferim soluţia.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

CITEŞTE ŞI: Iluzie optică | Ce vietate se ascunde în această fotografie? Geniile răspund corect în cel mult 21 de secunde

TEST IQ | Aceste două imagini din brutărie par identice, dar nu sunt. Găsiți cele 3 diferențe!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
TEST IQ | Aceste două imagini din brutărie par identice, dar nu sunt. Găsiți cele 3 diferențe!
Teste IQ
TEST IQ | Aceste două imagini din brutărie par identice, dar nu sunt. Găsiți cele 3 diferențe!
Test de logică | Găsiți numărul 669 din această iluzie optică inversată!
Teste IQ
Test de logică | Găsiți numărul 669 din această iluzie optică inversată!
Războiul din Orientul Mijlociu: A fost numit succesorul interimar al lui Khamenei / Fiul lui Khamenei, considerat succesor, ar fi fost eliminat
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu: A fost numit succesorul interimar al lui Khamenei /...
În caz de conflict, suntem ca şi singuri. Autorităţile române, dispărute, în timp ce românii sunt captivi în războiul dintre Israel şi Iran
Gandul.ro
În caz de conflict, suntem ca şi singuri. Autorităţile române, dispărute, în timp...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Ayatollahul Ali Khamenei „a fost ucis într-un bombardament cu 30 de bombe” alături de fiica, nepoata, nora și ginerele său
Adevarul
Ayatollahul Ali Khamenei „a fost ucis într-un bombardament cu 30 de bombe” alături...
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa
Digi24
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile...
Care a fost relația dintre Ali Khamenei și Nicolae Ceaușescu? Cei doi lideri s-au vizitat
Mediafax
Care a fost relația dintre Ali Khamenei și Nicolae Ceaușescu? Cei doi lideri...
Parteneri
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani....
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Click.ro
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu...
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune și când a fost testat
Digi 24
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune...
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Promotor.ro
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Gadget-ul cu care Xiaomi ia fața Apple sau Samsung
go4it.ro
Gadget-ul cu care Xiaomi ia fața Apple sau Samsung
Un studiu a descoperit că senzorii anvelopelor mașinii ar putea fi folosiți pentru a te urmări
Descopera.ro
Un studiu a descoperit că senzorii anvelopelor mașinii ar putea fi folosiți pentru a te...
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
În caz de conflict, suntem ca şi singuri. Autorităţile române, dispărute, în timp ce românii sunt captivi în războiul dintre Israel şi Iran
Gandul.ro
În caz de conflict, suntem ca şi singuri. Autorităţile române, dispărute, în timp ce românii...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bancul începutului de primăvară | Dacă ai peste 30 de ani și nu te-ai căsătorit…
Bancul începutului de primăvară | Dacă ai peste 30 de ani și nu te-ai căsătorit…
Haos total la FCSB! Becali pregătește lovitura care i-ar putea atrage retrogradarea
Haos total la FCSB! Becali pregătește lovitura care i-ar putea atrage retrogradarea
Martie incendiar pe Netflix. Premiere exclusive și reveniri care fac valuri
Martie incendiar pe Netflix. Premiere exclusive și reveniri care fac valuri
Reduceri uriașe la Postăvaru la final de sezon! Cât plătești pentru telecabine și telescaune
Reduceri uriașe la Postăvaru la final de sezon! Cât plătești pentru telecabine și telescaune
Steliana Nistor a devenit mamă! „Micuța chinezoaică” trăiește cea mai mare bucurie a vieții
Steliana Nistor a devenit mamă! „Micuța chinezoaică” trăiește cea mai mare bucurie a vieții
Alertă pentru românii care pleacă în UK! Fără ETA nu mai treci granița. Taxa care îți schimbă ...
Alertă pentru românii care pleacă în UK! Fără ETA nu mai treci granița. Taxa care îți schimbă planurile
Vezi toate știrile
×