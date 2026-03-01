Test IQ exclusiv pentru genii | 3+9=5 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un nou test de inteligență care îți pune la încercare atenția, logica și spiritul de observație. În imagine apare o ecuație realizată din bețe de chibrit: 3 + 9 = 5.

Evident, rezultatul nu este corect, iar provocarea constă în a muta un singur băț astfel încât operația să devină validă. Nu există limită de timp, așa că te poți concentra cât ai nevoie.

Test IQ exclusiv pentru genii | 3+9=5 este greșit

La prima vedere, pare imposibil de corectat printr-o singură mutare, însă totul ține de detalii și de modul în care pot fi transformate cifrele. Un singur chibrit poate schimba complet semnificația operației sau valoarea unui număr.

Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Regula este simplă: ai voie să deplasezi doar un băț, fără să adaugi sau să elimini altele. Restul ține de ingeniozitatea ta. Astfel de exerciții sunt folosite frecvent în testele de IQ pentru a evalua gândirea analitică, recunoașterea formelor și abilitatea de a găsi soluții alternative.

Cei care au descoperit rezolvarea merită felicitări, iar pentru cei care nu au reușit, oferim soluţia.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

