Test IQ exclusiv pentru genii | 3+9=5 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un nou test de inteligență care îți pune la încercare atenția, logica și spiritul de observație. În imagine apare o ecuație realizată din bețe de chibrit: 3 + 9 = 5.
Evident, rezultatul nu este corect, iar provocarea constă în a muta un singur băț astfel încât operația să devină validă. Nu există limită de timp, așa că te poți concentra cât ai nevoie.
La prima vedere, pare imposibil de corectat printr-o singură mutare, însă totul ține de detalii și de modul în care pot fi transformate cifrele. Un singur chibrit poate schimba complet semnificația operației sau valoarea unui număr.
Regula este simplă: ai voie să deplasezi doar un băț, fără să adaugi sau să elimini altele. Restul ține de ingeniozitatea ta. Astfel de exerciții sunt folosite frecvent în testele de IQ pentru a evalua gândirea analitică, recunoașterea formelor și abilitatea de a găsi soluții alternative.
Cei care au descoperit rezolvarea merită felicitări, iar pentru cei care nu au reușit, oferim soluţia.
IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:
