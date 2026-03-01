Yamato Zaharia s-a cumințit și vrea să devină tată: „Caut o viitoare mamă pentru copilul meu”

Yamato Zaharia nu face schimbări doar în ring sau de ordin estetic, ci și în viața personală. După implantul de păr care a împărțit internetul în două tabere, sportivul pregătește o nouă intervenție estetică în afara țării. Cea mai importantă transformare pare să fie însă pe plan sentimental. CANCAN.RO a stat de vorbă cu el și a aflat toate planurile sportivului legate de carieră, imagine și viitoarea familie.

Yamato Zaharia a fost prezent la un eveniment monden alături de câțiva amici de-ai săi. Jovial și deschis la tot soiul de întrebări, luptătorul a dezvăluit că urmează să își facă o nouă intervenție de ordin estetic. Cu toate că după ce și-a pus implant de păr, sportivul s-a confruntat și cu critici din partea fanilor, lui nu-i pasă de gura lumii și face ceea ce-i place. La fel și în relație. Yamato nu are o problemă să nu fie „provider” tot timpul, ci crede în echilibru într-o relație în privința tuturor aspectelor.

Yamato Zaharia nu pleacă urechea la hate: „Vreau să am faianță-n gură, să se ia lumea de mine”

CANCAN.RO: Yamato, ce ținută, ce atitudine!

Yamato Zaharia: Da ca la 20 de ani, dar să știi că la 20 eu arătam de vârsta pe care o am acum. Dar uite de când am plete, e altceva. Mă pregătesc pentru Beach Please că tot l-am văzut pe Azteca că a spus că a dat 5.000 de dolari pe niște blugi identici, dar dacă dădeam tot atâția bani pe ei, trebuia să arunce lumea cu pietre în mine în piață.

CANCAN.RO: Ce ai făcut în ultima perioadă?

Yamato Zaharia: Am fost plecat în Thailanda o lună la pregătire pentru meciul pe care l-am avut, m-am întors în țară și mă pregătesc pentru viitoarele meciuri din mai. Între timp, mai fac niște îmbunătățiri, dacă prietenul meu m-a trimis să-mi pun păr, acum mă corupe să-mi pun și coroane. Vreau să am faianță în gură, să aibă lumea de ce să se ia de mine.

CANCAN.RO: Cum să se ia lumea de tine?! Ai început să primești hate în comentarii?

Yamato Zaharia: Unii îmi spun că îmi stătea mai bine înainte, alții că îmi stă mai bine acum. Știi cum este, nu mulțumești pe nimeni, niciodată. Dacă o să comenteze lumea că mi-a murit frizerul, vreau să le transmit că vreau să îmi fac codițe, de asta îmi las părul lung. Dacă nu am avut jucării când eram mic, adică nu am avut păr, mă joc când sunt mare.

CANCAN.RO: Îți faci codițe să fie outfitul complet. Așa se purta prin anii 2000.

Yamato Zaharia: Exact, bună observație. Și mă ajută mult în meci, că am altă problemă, că îmi intră în ochi părul și mă încurcă.

CANCAN.RO: Dar o domnișoară când îți va intra în ochi?

Yamato Zaharia: Eu am spus, următoarea mea relație care va fi publică, va fi și ultima. Va fi viitoarea mea soție. Sunt sigur că voi găsi pe cineva la momentul oportun. Nu caut, dar știu că atunci când încetezi să mai cauți, o să vină.

Sportivul caută echilibru în viitoarea relație: „Vreau o mamă pentru copilul meu”

CANCAN.RO: Ce îți dorești de la viitoarea relație?

Yamato Zaharia: Nu merg pe un tipar anume. Culmea că majoritatea femeilor pe care le întâlnesc îmi spun: Ce îți place la mine că nu am silicoane, nu arăt ca femeile acelea cu care umbli tu? Eu nu știu de unde s-a dus vorba aceasta că mie îmi plac doar femeile tunate. Mie la o femeie îmi place și naturalețea, caut simplitate, modestie și să am încredere în ea. Încredere, nu în sensul că m-ar putea înșela, ci să mă pot baza pe ea.

CANCAN.RO: Când spui: „Vreau să știu că mă pot baza pe ea”, vrei ca femeia să facă poate la fel de mult ca tine într-o relație? Sau vrei să fii provider și să-i oferi tu mai mult?

Yamato Zaharia: Cred într-o balanță. Treaba asta că să plătească doar bărbatul, să facă doar bărbatul, a luat o mare amploare. Eu consider că într-o relație de lungă durată, vorbim despre noi doi și mergem împreună în aceeași direcție. Poate am eu o lună, două mai slabe financiar, emoțional și așa mai departe și ești tu mai bine, mergem amândoi împreuna. Și apoi se poate să fiu eu mai bine în următorul an. Trebuie să te susții și să te bazezi pe omul respectiv.

CANCAN.RO: Dar dacă să presupunem că ai câștiga mai puțin tu o perioadă mai lungă de timp. Crezi că ar începe să apară frustrări?

Yamato Zaharia: O frustare cu siguranță ar exista, dar nu că partenera mea câștigă mai mult, ci că trec eu printr-o perioadă proastă și sunt frustrat pe mine. Când suntem într-o relație și mergem împreună pe același drum, consider că trebuie să mergem împreună.

CANCAN.RO: Te vezi și tată în viitor Yamato?

Yamato Zaharia: Cu siguranță îmi doresc, acesta este scopul fiecăruia, să lase ceva în urmă, niște copii pe planeta asta. Cel mai important asta caut la o femeie: Să fie o mamă pentru copii, nu pentru mine. Vreau o viitoare mamă pentru copilul meu.

CITEȘTE ȘI: Ce îl „bântuie” pe Yamato Zaharia și la început de 2026: „Soarta ne aduce împreună și în noul an”

ACCESEAZĂ ȘI: Erupe scandalul! Daniel Ghiță acuză că a fost amenințat în stil mafiot, boss-ul de la Kempo face valuri! ”În secunda doi îmi dau demisia!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.