De: Adrian Vâlceanu 01/03/2026 | 06:50
Andreea Bălan, Alexia Eram și Gina Pistol, cu brațele pline de 1 Martie. Top 30 dive muncitoare care merită cel mai frumos mărțișor
Activitate frenetică în lumea mondenă. 1 Martie nu înseamnă doar răsfăț pentru divele noastre, ci și multă muncă. Și pentru cine? Normal, pentru bărbații din viața lor, care nu știu cât efort presupune imaginea impecabilă pe care aceste doamne o afișează constant. Așa cum v-am obișnuit, și weekend-ul acesta CANCAN.RO vine cu un top de senzație, iar de data aceasta le vom vedea pe divele noastre în alte ipostaze față de cele cu care ne-au obișnuit până acum. GALERIA FOTO este de neratat!

Nu prea suntem obișnuiți să le vedem pe divele din showbiz așa. Însă iată că și ele au activități „lumești”. Au cărat, au alergat, ca niște furnicuțe. Iar un lucru e cert, după atât de multă muncă, merită cel mai frumos mărțișor!

Printre divele din topul de azi se numara: Bianca Drăgușanu, Andreea Bălan, Irisha, Laurette, Roxana Vancea, Alexia Eram, Lavinia Pîrva, Brigitte Pastrama, Alina Eremia, Cristina Ștefania, Andreea Popescu, Valentina Pelinel, Andreea Ibacka, Diana Munteanu, Delia, Emily Burghelea, Ana Morodan și Lidia Buble.

Alexia Eram, Andreea Bălan și Gina Pistol, ca niște furnicuțe de 1 Martie

Chiar dacă nu poartă un nume românesc, de 1 Martie Alexia Eram demonstrează că e o româncă get-beget. Duce o pungă plină cu alte pungi în care par să fie pungi mai mici. Ea face parte din generația mai tânără, încă își construiește un cuib al ei. De altfel, să ne amintim că zilele trecute Tonghi căra mobilă cu BMW-ul și pentru că n-avea loc pachetul a deschis trapa. Ce soluții ingenioase au tinerii de azi!

Alexia Eram cară hainele ca o furnicuță
Alexia Eram cară hainele ca o furnicuță

Andreea Bălan i-a luat cămașa lui Victor de la curățătorie, pentru că vrea ca bărbatul ei să fie impecabil de 1 Martie, sau poate vrea să controleze cât mai precis cu ce se îmbracă Victor, să se asorteze cu ținuta ei. Cum sunt femeile!

Andreea Balan îi ridică hainele lui Victor de la curățătorie
Andreea Balan îi ridică hainele lui Victor de la curățătorie

Gina Pistol bate orice recorduri de 1 Martie. Duce o cutie cu două lămpi, plus abajururile aferente, pentru că Smiley este un romantic incurabil și cu siguranță vrea să-i cânte ceva languros la ureche Ginei într-o atmosferă caldă, cu lumină scăzută, în iatacul lor intim.

CITEȘTE ȘI – Bianca Drăgușanu, Cristina Pucean și Ramona Olaru, răsfățate peste măsură! Top 40 iubăreți cu brațele pline de flori, de Valentine’s Day

NU RATA – TOP 30 de vedete care au scăpat situația de sub control. Andreea Bălan, Monica Gabor și Inna au comis-o grav!

