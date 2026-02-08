TOP 30 de vedete care au scăpat situația de sub control. Andreea Bălan, Monica Gabor și Inna au comis-o grav!

Chiar și cele mai admirate, stilate și sexy vedete pot avea momente de neatenție. CANCAN.RO a realizat un top incendiar cu divele din showbizul românesc care au demonstrat că perfecțiunea de pe Instagram mai scapă uneori de sub control în viața reală.

În top se regăsesc vedete cunoscute și foarte apreciate, precum INNA, Gina Pistol sau Andreea Bălan, alături de alte nume din showbiz care, de-a lungul timpului, au fost surprinse în ipostaze pe care, cu siguranță, n-ar fi vrut ca cineva să le vadă.

În altă ordine de idei, pentru a vă face o prezentare scurtă, dar clară asupra imaginilor din GALERIA FOTO, trebuie menționat faptul că vedetele, surprinse cu garda jos și gesturile mai puțin controlate, au stârnit hohote de râs și comentarii savuroase în rândul celor din jur. Atmosfera? Clar încinsă. De ce? O să vedeți imediat.

Monica Gabor și Andreea Bălan, prinse pe picior greșit

Am ales două dintre zecile de imagini pe care să aruncăm mai atent o privire, două, sau câteva cosiderați. În prima, Monica Gabor este surprinsă într-un moment în care rochia pare să-i testeze răbdarea. Mulată, decoltată, ba chiar mult prea îndrăzneață ar putea spune unii, ținuta albastră pare că a cedat puțin exact când nu trebuia.

În timp ce merge relaxată, vedeta își duce instinctiv mâna spre piept, încercând să țină sub control un mic „incident vestimentar”, unul dintre sâni amenința să iasă la aer mai devreme decât era programat 😂😂

În cea de-a doua imagine, Andreea Bălan este surprinsă într-un moment de relaxare. Îmbrăcată într-o ținută sport, colanți mov și un top negru, artista poartă un dialog cu cineva care îi aducea zâmbetul pe buze. Nimic neobișnuit până aici. Cântăreața pare complet absorbită de conversație și își aranjează ținuta din mers, fără să bănuiască faptul că obiectivul aparatului foto era deja pe ea.

TOP 30 de fete care-și aranajează „bijuteriile” pe stradă, în văzul tuturor

Restul vedetelor pe care le puteți analiza în această seară în fel și fel de ipostaze sunt nimeni altele decât Loredana Chivu, Daniela Gyorfi, Delia Matache, Antonia, Daniela Crudu, Anna Lesko, Elena Gheorghe, Andra Măruță, Loredana Groza, Laura Cosoi, Gabriela Cristea, Alina Laufer, Nicoleta Luciu, Sânziana Buruiană & Cristina Pană, Claudia Pițurcă, Andreea Marin, Simona Sensual, Mira, Larisa Tănăsoiu, Marina Dina, Eva Kent, Monica Gabor, Roxana Nemeș, Anca Florescu, Lili Sandu, Andreea Bănică, Monica Odagiu.

CITEȘTE ȘI: Atenție! Intră în acțiune mulatele showbiz-ului! Ramona Olaru, Alexia Eram și Iuliana Pepene s-au dezlănțuit, în colanți obraznici și mini-bustiere