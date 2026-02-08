Chef John dezvăluie secretul pentru Vită Mongolă fragedă și caramelizată – rețeta care transformă tigaia wok într-un spectacol de arome

Salutare, prieteni ai tigăii wok încinse! Astăzi vă invit să descoperim împreună unul dintre cele mai populare preparate inspirate din bucătăria asiatică – Vită Mongolă, un fel de mâncare savuros, cu carne fragedă, sos dulce-picant și legume crocante, care cucerește instant orice masă.

Deși numele ar putea sugera o origine autentic mongoleză, preparatul Vită Mongoleză a fost creat, de fapt, în Taiwan, în anii 1950, în restaurantele specializate în barbecue mongol. Conceptul a fost inventat de Wu Zhaonan, un comedian și restaurator taiwanez originar din Beijing. După ce a fugit în Taiwan în timpul Războiului Civil Chinez, acesta a deschis un mic stand de mâncare stradală în Taipei, în 1951.

Vită Mongolă fragedă și caramelizată

Inițial, Wu a dorit să numească stilul său culinar „barbecue Beijing”, însă din cauza contextului politic al vremii, a ales denumirea „barbecue mongol”, care nu avea legătură directă cu Mongolia, dar oferea un aer exotic și atractiv pentru clienți. Preparatul a devenit rapid popular și a evoluat într-un simbol al bucătăriei chinezo-americane, fiind servit frecvent cu orez aburit sau tăiței prăjiți.

Secretul acestui preparat stă în gătirea extrem de rapidă, la temperaturi foarte ridicate, specifică bucătăriei chinezești. Carnea de vită este fragedă și ușor crocantă la exterior, iar sosul brun intens combină perfect aromele sărate, dulci și ușor picante. Spre deosebire de bucătăria tradițională mongoleză, care se bazează pe carne, lactate și metode simple de conservare, această rețetă utilizează sosuri pe bază de soia și tehnica stir-fry, specifică gastronomiei chinezești.

Ingrediente pentru Vită Mongolă (4 porții)

Marinada pentru carne

320 g carne de vită

1 linguriță bicarbonat de sodiu

1 lingură amidon de porumb

2 linguri apă

1 lingură sos de stridii

1 linguriță sos de soia

1 linguriță sos tamari

¼ linguriță piper alb

1 lingură ulei

1 lingură amidon de porumb (pentru prăjire)

Ingrediente pentru stir-fry

1 ceapă medie

5 fire ceapă verde

2 căței de usturoi

½ ardei gras roșu

½ ardei gras verde

4 ardei iuți uscați

Sosul

1 lingură sos de stridii

1 lingură sos de soia

½ linguriță sos tamari

½ linguriță sos chili

1 linguriță zahăr

1 lingură vin pentru gătit

Pentru gătire

90 ml ulei pentru prăjire

1 lingură ulei de susan

Cum pregătim Vita Mongolă

Primul pas este pregătirea cărnii. Se curăță bucata de vită de eventualele fibre tari și se taie felii subțiri perpendicular pe fibre, pentru a obține o textură fragedă. Carnea se spală în apă rece pentru îndepărtarea excesului de mioglobină, apoi se scurge bine.

Într-un bol se prepară marinada amestecând bicarbonatul, amidonul, apa, sosurile, piperul alb și se adaugă carnea. Aceasta trebuie masată bine pentru a absorbi aromele. După ce marinada a fost absorbită, se adaugă uleiul și amidonul pentru a sigila sucurile din carne și pentru a crea o crustă ușor crocantă.

Legumele se taie în fâșii subțiri, iar usturoiul se toacă mărunt. Sosul se pregătește separat, amestecând toate ingredientele până la omogenizare.

Se încinge wok-ul la foc mare până începe să scoată ușor fum. Se adaugă uleiul, apoi carnea se prăjește rapid aproximativ un minut și jumătate, până devine fragedă și ușor rumenită. Se scoate carnea și se păstrează separat.

În același wok se călesc usturoiul, ardeii iuți, ceapa și ardeii grași timp de aproximativ un minut, păstrând textura crocantă. Se reintroduce carnea, se adaugă sosul și ceapa verde, amestecând energic încă 30 de secunde. Preparatul se finalizează cu ulei de susan pentru aromă intensă.

Cum se servește preparatul

Vita Mongolă se servește fierbinte, alături de orez aburit sau tăiței prăjiți. Textura cărnii trebuie să fie fragedă, iar sosul trebuie să acopere uniform fiecare ingredient, oferind un echilibru perfect între dulce, sărat și picant.

În bucătăria asiatică, răbdarea și respectul pentru procesul de gătire sunt esențiale. Așa cum spune un proverb chinezesc: „Dacă forțezi un pepene să se coacă mai repede pe vrej, el nu va fi dulce.” Această vorbă ne amintește că rezultatele cu adevărat savuroase apar atunci când acordăm timp și atenție fiecărui pas al rețetei.

