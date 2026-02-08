Acasă » Teste IQ » Iluzie optică | Găsiți peștele ascuns în această poză! Geniile reușesc în maximum 17 secunde

Iluzie optică | Găsiți peștele ascuns în această poză! Geniile reușesc în maximum 17 secunde

08/02/2026
Iluzie optică | Găsiți peștele ascuns în această poză! Geniile reușesc în maximum 17 secunde

Este weekend și este timpul pentru un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin deslușirea unui test de inteligență destul de dificil. Tot ce trebuie să faci este să privești atent imaginea prezentată mai jos și să identifici unde se ascunde peștele. Testul nu este unul ușor, iar puțini sunt cei care găsesc răspunsul corect în doar câteva secunde.

Testele de inteligență sau iluziile optice îți pun la încercare abilitățile de observare și claritatea vizuală. Asemenea testelor IQ, acestea sunt un joc al creierului care necesită creativitate și abilități mari de observare. Mintea este exersată prin deslușirea acestor teste, astfel consolidându-se conexiunile dintre celulele creierului și crescând agilitatea mentală.

Găsiți peștele ascuns în această poză

Așadar, testul propus astăzi este unul destul de greu de deslușit, cel puțin într-un timp scurt. Iar pentru a o face, trebuie să te concentrezi bine și să ai claritate vizuală. În linii mari, lucrurile sunt simple. Tot ce trebuie să faci este să privești atent imaginea de mai jos și să îți dai seama unde stă ascuns peștele. Și timpul în care ai rezolvat testul este destul de relevant. Se pare că doar geniile reușesc să ofere răspunsul corect în doar 17 secunde.

Cei care au reușit deja să identifice răspunsul corect sunt felicitați și aplaudați. Pentru cei care încă nu au reușit să deslușească testul, o să simplificăm puțin lucrurile. Oferim un indiciu și spunem că atenția ar trebui să cadă fix în partea centrală a imaginii.

Dacă nici până acum nu ați reușit să localizați peștele, o să deslușim misterul și o să indicăm exact locul în care se află. Găsiți răspunsul corect în imaginea de mai jos.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

Test de perspicacitate | Identificați toate diferențele dintre acești doi pensionari. Câte ați găsit?

Test IQ pentru matematicieni | Cât face 42:7(2+4)=? Răspunsul nu este 1

