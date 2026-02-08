Cine este Rebecca, soția lui Valentin Costache: make-up artistă, viitoare diplomată și pilonul din spatele celui mai bun sezon al fotbalistului

Valentin Costache pare că și-a găsit, în sfârșit, echilibrul atât pe teren, cât și în viața personală. Fotbalistul traversează unul dintre cele mai prolifice sezoane ale sale, cu goluri decisive și evoluții constante, iar în spatele succesului său stă liniștea familiei și sprijinul soției sale, Rebecca Costache, femeia care îi este alături de ani buni.

Valentin Costache traversează un moment excelent din punct de vedere profesional. La 27 de ani, fotbalistul pare că și-a găsit locul și forma care l-au consacrat drept unul dintre cei mai promițători jucători ai generației sale.

Cine este Rebecca, soția lui Valentin Costache

În actualul sezon, Costache a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei UTA Arad, reușind să marcheze 8 goluri în SuperLigă și să ofere 4 pase decisive.

În total, mijlocașul ofensiv are 12 contribuții directe la goluri în toate competițiile, performanță care îl plasează printre cei mai eficienți jucători ai echipei sale. Evoluțiile sale constante l-au readus în atenția specialiștilor și au confirmat că perioada mai dificilă din carieră a fost depășită.

Costache a demonstrat maturitate, disciplină și determinare, iar prestațiile sale au fost esențiale pentru ofensiva echipei. Fotbalistul a jucat majoritatea minutelor în acest sezon, devenind unul dintre liderii vestiarului și unul dintre cei mai periculoși jucători de atac.

Dragostea care i-a schimbat viața

Dincolo de performanțele sportive, Valentin Costache trăiește o poveste frumoasă de dragoste alături de soția sa, Rebecca. Relația lor a devenit publică în urmă cu mai mulți ani, iar momentul decisiv a venit în 2020, când fotbalistul a cerut-o în căsătorie chiar în a doua zi de Crăciun.

Rebecca a acceptat fără ezitare, iar momentul a fost imortalizat pe rețelele sociale, unde a scris simplu și emoționant: „Da, pentru totdeauna”. De atunci, cei doi au devenit un cuplu discret, preferând să își trăiască viața departe de lumina excesivă a reflectoarelor.

Rebecca Costache, discreția și echilibrul din viața fotbalistului

Rebecca este o prezență elegantă și rezervată. Are aproximativ 1,73 metri înălțime și poartă mărimea 38–39 la pantofi, însă nu epatează prin apariții extravagante sau imagini luxoase din vacanțe exotice.

A absolvit Liceul „Neculce” și a urmat studiile la Academia de Studii Economice, demonstrând că pune preț pe educație și stabilitate. După finalizarea studiilor, Rebecca își dorește o carieră în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, vis care arată ambiția și seriozitatea sa profesională.

Hobby-ul său principal este vizionarea filmelor, iar una dintre dorințele sale de călătorie este să viziteze Egiptul. Deși pare o fire calmă, Rebecca are o frică amuzantă și neobișnuită: porumbeii.

Talent artistic și pasiunea pentru make-up

Pe lângă studiile economice, Rebecca are și o latură artistică puternică. Una dintre pasiunile sale este make-up-ul, iar pe rețelele sociale se prezintă drept artistă makeup. Creează machiaje creative și fanteziste, îmbinând estetica artistică cu tehnica profesională.

Deși talentul său este evident, Rebecca nu caută expunerea mediatică și preferă să își prezinte creațiile într-un mod discret, fără să transforme pasiunea într-un spectacol public ostentativ.

Familia, prioritatea absolută

În 2023, viața celor doi s-a schimbat radical. Valentin și Rebecca au devenit părinți, aducând pe lume un băiețel pe nume Ryan. Fotbalistul a vorbit emoționat despre momentul în care a aflat că va deveni tată și a recunoscut că experiența i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții.

Chiar dacă a glumit spunând că tura de noapte îi va reveni soției, Costache a promis că va fi un tată implicat și prezent. Pentru cuplu, familia pare să fie centrul universului lor, iar aparițiile publice confirmă imaginea unei relații solide și echilibrate.

O relație construită pe normalitate

Rebecca și Valentin Costache par să fie un exemplu de echilibru într-o lume a celebrității. Cei doi au fost surprinși adesea în ipostaze simple, la cumpărături sau la plimbări prin oraș, fără ostentație sau dorință de a impresiona. Lipsesc paradele de modă, destinații de vacanță scumpe, mașinile de fițe.

Într-un episod surprins de paparazzi, Rebecca a fost chiar cea care a plătit pentru cumpărături, semn că în familia lor lucrurile sunt naturale și lipsite de clișee dar și că ea este contabila casei.

Ryan Costache, viitorul familiei

Fiul lor, Ryan, este deja centrul universului familiei. Glumind, apropiații au spus că micuțul ar putea deveni într-o zi „un Ryan Giggs al României”, însă pentru părinți, cel mai important lucru rămâne ca el să crească sănătos și fericit.

Succesul actual al lui Valentin Costache pare să fie strâns legat de liniștea din viața personală. Fotbalistul a demonstrat că atunci când stabilitatea familială există, performanțele sportive pot atinge un nivel superior.

În spatele golurilor, al sprinturilor și al succesului din teren stă o poveste de familie, iar Rebecca Costache pare să fie una dintre cele mai importante piese din acest echilibru.

CITEȘTE ȘI: Fotbalistul care a ales între mamă și soție. Povestea lui Achraf Hakimi și a actriței Hiba Abouk

Fata cu delfinii” din viața lui Sebastian Mailat: povestea de dragoste care l-a însoțit pe fotbalist în carieră, de la Timișoara la Seul și Botoșani