Acasă » Știri » Sport » Cine este Rebecca, soția lui Valentin Costache: make-up artistă, viitoare diplomată și pilonul din spatele celui mai bun sezon al fotbalistului

Cine este Rebecca, soția lui Valentin Costache: make-up artistă, viitoare diplomată și pilonul din spatele celui mai bun sezon al fotbalistului

De: Paul Hangerli 08/02/2026 | 09:30
Cine este Rebecca, soția lui Valentin Costache: make-up artistă, viitoare diplomată și pilonul din spatele celui mai bun sezon al fotbalistului
Valentin Costache, sursa- captură social media Valentin Costache
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
22 poze
Vezi galeria foto

Valentin Costache pare că și-a găsit, în sfârșit, echilibrul atât pe teren, cât și în viața personală. Fotbalistul traversează unul dintre cele mai prolifice sezoane ale sale, cu goluri decisive și evoluții constante, iar în spatele succesului său stă liniștea familiei și sprijinul soției sale, Rebecca Costache, femeia care îi este alături de ani buni.

Valentin Costache traversează un moment excelent din punct de vedere profesional. La 27 de ani, fotbalistul pare că și-a găsit locul și forma care l-au consacrat drept unul dintre cei mai promițători jucători ai generației sale.

Cine este Rebecca, soția lui Valentin Costache

În actualul sezon, Costache a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei UTA Arad, reușind să marcheze 8 goluri în SuperLigă și să ofere 4 pase decisive.

În total, mijlocașul ofensiv are 12 contribuții directe la goluri în toate competițiile, performanță care îl plasează printre cei mai eficienți jucători ai echipei sale. Evoluțiile sale constante l-au readus în atenția specialiștilor și au confirmat că perioada mai dificilă din carieră a fost depășită.

Costache a demonstrat maturitate, disciplină și determinare, iar prestațiile sale au fost esențiale pentru ofensiva echipei. Fotbalistul a jucat majoritatea minutelor în acest sezon, devenind unul dintre liderii vestiarului și unul dintre cei mai periculoși jucători de atac.

Dragostea care i-a schimbat viața

Dincolo de performanțele sportive, Valentin Costache trăiește o poveste frumoasă de dragoste alături de soția sa, Rebecca. Relația lor a devenit publică în urmă cu mai mulți ani, iar momentul decisiv a venit în 2020, când fotbalistul a cerut-o în căsătorie chiar în a doua zi de Crăciun.
Rebecca a acceptat fără ezitare, iar momentul a fost imortalizat pe rețelele sociale, unde a scris simplu și emoționant: „Da, pentru totdeauna”. De atunci, cei doi au devenit un cuplu discret, preferând să își trăiască viața departe de lumina excesivă a reflectoarelor.

Rebecca Costache, discreția și echilibrul din viața fotbalistului

Rebecca este o prezență elegantă și rezervată. Are aproximativ 1,73 metri înălțime și poartă mărimea 38–39 la pantofi, însă nu epatează prin apariții extravagante sau imagini luxoase din vacanțe exotice.

A absolvit Liceul „Neculce” și a urmat studiile la Academia de Studii Economice, demonstrând că pune preț pe educație și stabilitate. După finalizarea studiilor, Rebecca își dorește o carieră în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, vis care arată ambiția și seriozitatea sa profesională.
Hobby-ul său principal este vizionarea filmelor, iar una dintre dorințele sale de călătorie este să viziteze Egiptul. Deși pare o fire calmă, Rebecca are o frică amuzantă și neobișnuită: porumbeii.

Talent artistic și pasiunea pentru make-up

Pe lângă studiile economice, Rebecca are și o latură artistică puternică. Una dintre pasiunile sale este make-up-ul, iar pe rețelele sociale se prezintă drept artistă makeup. Creează machiaje creative și fanteziste, îmbinând estetica artistică cu tehnica profesională.

Deși talentul său este evident, Rebecca nu caută expunerea mediatică și preferă să își prezinte creațiile într-un mod discret, fără să transforme pasiunea într-un spectacol public ostentativ.

Familia, prioritatea absolută

În 2023, viața celor doi s-a schimbat radical. Valentin și Rebecca au devenit părinți, aducând pe lume un băiețel pe nume Ryan. Fotbalistul a vorbit emoționat despre momentul în care a aflat că va deveni tată și a recunoscut că experiența i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții.

Chiar dacă a glumit spunând că tura de noapte îi va reveni soției, Costache a promis că va fi un tată implicat și prezent. Pentru cuplu, familia pare să fie centrul universului lor, iar aparițiile publice confirmă imaginea unei relații solide și echilibrate.

O relație construită pe normalitate

Rebecca și Valentin Costache par să fie un exemplu de echilibru într-o lume a celebrității. Cei doi au fost surprinși adesea în ipostaze simple, la cumpărături sau la plimbări prin oraș, fără ostentație sau dorință de a impresiona. Lipsesc paradele de modă, destinații de vacanță scumpe, mașinile de fițe.

Într-un episod surprins de paparazzi, Rebecca a fost chiar cea care a plătit pentru cumpărături, semn că în familia lor lucrurile sunt naturale și lipsite de clișee dar și că ea este contabila casei.

Ryan Costache, viitorul familiei

Fiul lor, Ryan, este deja centrul universului familiei. Glumind, apropiații au spus că micuțul ar putea deveni într-o zi „un Ryan Giggs al României”, însă pentru părinți, cel mai important lucru rămâne ca el să crească sănătos și fericit.
Succesul actual al lui Valentin Costache pare să fie strâns legat de liniștea din viața personală. Fotbalistul a demonstrat că atunci când stabilitatea familială există, performanțele sportive pot atinge un nivel superior.

În spatele golurilor, al sprinturilor și al succesului din teren stă o poveste de familie, iar Rebecca Costache pare să fie una dintre cele mai importante piese din acest echilibru.

CITEȘTE ȘI:  Fotbalistul care a ales între mamă și soție. Povestea lui Achraf Hakimi și a actriței Hiba Abouk

 Fata cu delfinii” din viața lui Sebastian Mailat: povestea de dragoste care l-a însoțit pe fotbalist în carieră, de la Timișoara la Seul și Botoșani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum a ajuns Snoop Dogg să fluture steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă 2026. Imaginile s-au viralizat
Showbiz internațional
Cum a ajuns Snoop Dogg să fluture steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă 2026. Imaginile s-au…
Singura condiție a lui Mircea Lucescu pentru a se retrage de la naționala României! Gigi Becali l-a dat de gol: „Le e frică și oamenilor”
Sport
Singura condiție a lui Mircea Lucescu pentru a se retrage de la naționala României! Gigi Becali l-a dat…
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
Traficantul de carne vie Ioan Clămparu, internat în secret după ce medicul închisorii i-ar fi greșit tratamentul. A fost intoxicat cu medicamente
Gandul.ro
Traficantul de carne vie Ioan Clămparu, internat în secret după ce medicul închisorii...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
De ce societatea judecă mai tare femeile decât bărbații? Ce arată cazul Ruxandra Luca
Adevarul
De ce societatea judecă mai tare femeile decât bărbații? Ce arată cazul Ruxandra...
Cea mai rapidă și sănătoasă mâncare gătită acasă. Recomandări de la bucătari cu experiență
Digi24
Cea mai rapidă și sănătoasă mâncare gătită acasă. Recomandări de la bucătari cu...
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Mediafax
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Parteneri
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar 15 ani: Cu cât creșteam, bătăile deveneau mai dese și mai dure
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Sportiva de la Jocurile Olimpice care a pozat într-o revistă celebră pentru adulți: „Este pur și simplu arta mea”. FOTO
Click.ro
Sportiva de la Jocurile Olimpice care a pozat într-o revistă celebră pentru adulți: „Este pur...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
Digi24
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
Promotor.ro
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
TOP 5 soluții smart pentru casă de la LIDL. Aspiratorul robot, produsul care iese în evidență
go4it.ro
TOP 5 soluții smart pentru casă de la LIDL. Aspiratorul robot, produsul care iese în...
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Go4Games
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Traficantul de carne vie Ioan Clămparu, internat în secret după ce medicul închisorii i-ar fi greșit tratamentul. A fost intoxicat cu medicamente
Gandul.ro
Traficantul de carne vie Ioan Clămparu, internat în secret după ce medicul închisorii i-ar fi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce salarii au farmacistele de la Farmacia Tei în 2026, inclusiv bonusuri și bonuri de masă
Ce salarii au farmacistele de la Farmacia Tei în 2026, inclusiv bonusuri și bonuri de masă
Doliu în muzică. Artistul a murit la doar 47 de ani, după o luptă grea cu boala
Doliu în muzică. Artistul a murit la doar 47 de ani, după o luptă grea cu boala
Cum a reacționat Georgiana, soția lui Marian Godină, când l-a văzut că plânge la Survivor: „Toate ...
Cum a reacționat Georgiana, soția lui Marian Godină, când l-a văzut că plânge la Survivor: „Toate s-au adunat”
Motociclistul care l-a făcut knock-out pe Mircea Badea vine în platoul MARTORII – Duminică, 8 februarie, ...
Motociclistul care l-a făcut knock-out pe Mircea Badea vine în platoul MARTORII – Duminică, 8 februarie, de la ora 19:00
Iluzie optică | Găsiți peștele ascuns în această poză! Geniile reușesc în maximum 17 secunde
Iluzie optică | Găsiți peștele ascuns în această poză! Geniile reușesc în maximum 17 secunde
Categoria de pensionari români care primesc a 13-a pensie. Cine se încadrează
Categoria de pensionari români care primesc a 13-a pensie. Cine se încadrează
Vezi toate știrile
×