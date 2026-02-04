Fata cu delfinii” din viața lui Sebastian Mailat: povestea de dragoste care l-a însoțit pe fotbalist în carieră, de la Timișoara la Seul și Botoșani

În spatele succesului fotbalistului Sebastian Mailat se află o poveste de dragoste discretă, dar puternică. Denisa Popescu, supranumită de apropiați „fata cu delfinii”, îi e alături sportivului încă din adolescență și l-a urmat peste tot în carieră. Cei doi sunt împreună din 2016, iar relația lor s-a consolidat de-a lungul anilor, culminând cu nunta din Coreea de Sud și cu vestea că urmează să devină părinți.

Povestea de dragoste începută în Timișoara

Denisa Popescu, pe numele ei real, s-a născut pe 6 iunie 1998. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Sebastian Mailat evolua pentru Poli Timișoara, iar relația lor a început în 2016. De atunci, Denisa i-a fost alături la fiecare pas, susținându-l în momentele importante ale carierei.

Tânăra a absolvit Liceul cu Program Sportiv din Timișoara, iar ulterior a urmat studii de asistență socială la Facultatea de Sociologie și Psihologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Aproape de sport și de oameni, Denisa și-a construit parcursul educațional într-un domeniu dedicat sprijinului social.

„Fata cu delfinii” și pasiunea pentru natură

Denisa e cunoscută în mediul online pentru pasiunea sa pentru delfini, animale pe care le adoră și alături de care a publicat numeroase fotografii. Iubirea pentru natură se reflectă și în călătoriile sale, pe pagina personală de socializare fiind postate imagini din vacanțe din România și din străinătate.

Un loc care a impresionat-o profund a fost Japonia, unde a realizat un album foto întreg, semn că experiența a fost una specială pentru ea. Pe lângă dragostea pentru natură, Denisa e și o fană declarată a artistei Delia, ale cărei concerte și apariții le urmărește constant.

Căsătoria din Coreea de Sud și un nou început

În 2024, pe vremea când Sebastian Mailat evolua la Suwon Samsung Bluewings, în Coreea de Sud, cei doi și-au oficializat relația. Căsătoria a avut loc la Seul, iar evenimentul a fost oficiat de Ambasadorul României în Republica Coreea, Cezar Armeanu.

Denisa l-a urmat pe fotbalist peste tot în carieră, demonstrând că relația lor a rezistat schimbărilor, transferurilor și presiunii vieții de sportiv profesionist.

Vestea emoționantă: familia Mailat se mărește

În septembrie 2025, Denisa și Sebastian au anunțat că urmează să devină părinți. Momentul a fost emoționant, făcut public chiar pe terenul de fotbal, la Botoșani. Cei doi s-au fotografiat ținând în mână un body pentru bebeluș pe care scria „Baby Mailat coming soon”.

Denisa continuă să fie cel mai mare susținător al soțului său, publicând frecvent pe rețelele sociale golurile și momentele importante din cariera acestuia. Recent a celebrat alături de el atingerea bornei de 200 de meciuri în Liga 1, demonstrând încă o dată că îi e alături în fiecare etapă profesională.

Cine este Sebastian Mailat

Sebastian Mailat e un fotbalist profesionist român, născut pe 12 decembrie 1997 la Timișoara. Evoluează ca extremă ofensivă, fiind recunoscut pentru viteza, tehnica și contribuția sa în atac. În prezent joacă pentru FC Botoșani în SuperLiga României, purtând tricoul cu numărul 7.

Mailat și-a început cariera la ACS Poli Timișoara, debutând în Liga 1 în 2016, unde a reușit să marcheze chiar la primul meci. În 2017 a ajuns la CFR Cluj, club cu care a câștigat titlul de campion și Supercupa României, fiind ulterior împrumutat la mai multe echipe, printre care Gaz Metan Mediaș, Universitatea Cluj și FC Voluntari, ajungând apoi în Liga a doua din Coreea de Sud la echipa Samsung Blue Wings.

La FC Botoșani, jucătorul s-a impus ca unul dintre oamenii de bază ai echipei, contribuind constant cu goluri și pase decisive. De asemenea, a evoluat pentru naționalele de tineret ale României, acumulând experiență internațională.

Povestea Denisei și a lui Sebastian Mailat e despre loialitate, susținere și sacrificii. De la adolescență până la viața de familie și provocările carierei internaționale, cei doi au demonstrat că dragostea poate rămâne stabilă chiar și într-un domeniu plin de schimbări și presiuni. Astăzi relația lor continuă să fie un exemplu de parteneriat solid, construit pe încredere și sprijin reciproc.

CITEȘTE ȘI: Noua iubită WOW a lui Cole Palmer! Starul lui Chelsea trăiește o poveste intensă în afara terenului, după despărțirea care i-a lăsat cu gura căscată pe fani

Carlota Ferreira, un colț de Portugalie la FCSB și un sprijin necesar pentru Andre Duarte