Pro TV, achiziție nouă, după ce l-a pus pe liber pe Cătălin Măruță! Fanii pot vedea totul pe VOYO

Anul 2026 a adus o mutare neașteptată în televiziune. După mai bine de 18 ani de difuzare, emisiunea La Măruță este scoasă din grila de program. După ce telespectatorii au aflat că Măruță rămâne fără emisiune, Pro TV a venit cu alt anunț important. A făcut o nouă achiziție, iar fanii pot vedea totul pe VOYO.

După mai bine de 18 ani de difuzare, emisiunea La Măruță ajunge la final. Șefii de la Pro TV au decis să o scoată din grilă, iar echipa show-ului se va dizolva din data de 6 februarie 2026. Însă, deși renunță la una dintre cele mai longevive emisiuni, Pro TV a făcut și o nouă achiziție.

Pro TV, achiziție nouă, după ce l-a pus pe liber pe Cătălin Măruță

Se pare că sunt schimbări mari la Pro TV. Postul de televiziune a renunțat la emisiunea lui Măruță, iar în locul acesteia o să fie difuzate, între orele 14.00 și 17.00, serialele „La marginea lumii” și „Leyla”.

De asemenea, Pro TV a mai făcut o achiziție importantă, ce va bucura fanii. Euroliga de baschet, cea mai prestigioasă competiție de club din Europa, se vede exclusiv pe VOYO. Noua achiziție a celor de la Pro TV vine după ce postul din Pache Protopopescu a cumpărat drepturile, tot pentru a fi difuzate pe VOYO, a altor competiții sportive importante precum Premier League, Ligue 1 sau turneele mondiale de handbal.

Euroliga de baschet este cea mai spectaculoasă competiție de club din Europa la baschet, reunind cluburi legendare precum Real Madrid, FC Barcelona, Olympiacos, Panathinaikos, Fenerbahce sau Anadolu Efes. Transmisiunile Euroligii de baschet au debutat pe VOYO joi, 29 ianuarie 2026, fanii urmând să poată urmări cele mai importante meciuri ale competiției.

Fanii trebuie să știe că playoff-urile Euroligii vor începe marți, 28 aprilie 2026, și se vor desfășura până cel târziu miercuri, 13 mai 2026. Cele opt echipe calificate, primele șase din sezonul regulat și cele două câștigătoare din Play-In, vor disputa patru serii de tip „cel mai bun din cinci meciuri”. Câștigătoarele seriilor vor obține calificarea în faza supremă a competiției.

Final Four-ul Euroligii 2026 este programat în al patrulea weekend din luna mai. Semifinalele se vor juca vineri, 22 mai 2026, iar marea finală va avea loc duminică, 24 mai 2026.

Încă o lovitură pentru Pro TV, după plecarea lui Cătălin Măruță. Momentul cheie în care totul s-a năruit

Mutarea anului în televiziune! Cu ce post TV a semnat Denise Rifai: ”Vă promit că o să vă placă!”