Dublă tragedie în Botoșani! Un bărbat a murit chiar lângă sicriul tatălui său

De: Alina Drăgan 04/02/2026 | 10:38
Tragedie în Botoșani! Un bărbat și-a dat ultima suflare chiar lângă sicriul tatălui său. Acesta se pregătea să își înmormânteze părintele, însă nu a mai apucat. Acum familia se pregătește să îi conducă pe ambii pe ultimul drum? Cum s-a întâmplat totul?

Dublă tragedie într-o familie din Botoșani. Imediat după ce tatăl său s-a stins din viață, un bărbat de 54 de ani a murit și el. Acesta a fost găsit fără viață chiar lângă sicriul părintelui sau. O altă rudă a dat alarma.

Un bărbat de 54 de ani din Dorohoi, Botoșani a avut parte de un sfârșit tragic. Acesta a murit acasă, acolo unde se afla depus de o zi sicriul tatălui său pentru priveghi. Bărbatul a fost găsit fără viață de către o rudă.

În timp ce se pregătea pentru a-și conduce tatăl pe ultimul drum, bărbatul de 54 de ani s-a prăbușit lângă sicriu. Botoșăneanul a fost găsit mort în locuință, luni – 2 februarie, de o rudă care venise să îl ajute cu pregătirile pentru ceremonia de înmormântare a părintelui său.

Când l-a văzut pe jos, lângă sicriu, a alertat de urgență autoritățile. S-a intervenit rapid, însă pentru bărbatul de 54 de ani nu s-a mai putut face nimic. În ciudat eforturilor medicilor, acesta nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decedat.

Acum, familia celor doi se pregătește de o dublă înmormântare. Tatăl și fiul o să fie conduși pe ultimul drum împreună. Apropiați sunt sfâșiați de durere și cu greu pot accepta cele întâmplate.

